300 tys. dawek szczepionki przeciw Covid-19 trafiło dziś do Polski [WIDEO]

Dzisiaj przyjechało do Polski 300 tys. dawek szczepionki przeciw Covid-19, rozpoczynamy ich dystrybucję, w poniedziałek i wtorek ruszą do ponad 250 kolejnych szpitali - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.



W poniedziałek rano do Warszawy przybyła kolejna dostawa szczepionki przeciw Covid-19. Premier poinformował, że to 300 tysięcy dawek. "Rozpoczynamy dystrybucję, dziś i jutro ruszą do ponad 250 kolejnych szpitali" - przekazał szef rządu na lotnisku Okęcie.



Podkreślał, że musimy się strzec trzeciej fali epidemii. "Trzecia fala wirusa może być groźniejsza niż pierwsze dwie fale, dlatego ta dawka szczepionki może być jednocześnie dawką nadziei. Mamy do wyboru albo strach, ryzyko, albo nadzieja i bezpieczeństwo" - mówił Morawiecki.



Dodał, że wchodzimy w nową fazę walki z koronawirusem - największej i najważniejszej akcji logistycznej, która pozwoli rozwieźć po kraju dawki szczepionki w najbliższych paru miesiącach nawet dla 30 mln obywateli. To - stwierdził premier - "operacja powrotu do życia sprzed pandemii".



"Walka z wirusem to walka o każdą godzinę, o każdy dzień, dlatego zdecydowaliśmy się być jak najszybciej w tej pierwszej grupie państw, która będzie otrzymywać, dystrybuować i szczepić ludzi, bo nie znamy dzisiaj lepszego lekarstwa, lepszego antidotum na wirusa" - mówił szef rządu.



Apelował, by zaufać nauce i medycynie. "Najlepsi specjaliści z całego świata pracowali nad szczepionką wiele miesięcy. Szczepionka przeszła fazy badań, które są konieczne po to, by mogła być dopuszczona i została dopuszczona przez Europejską Agencję Leków. Dziś, wraz z coraz z szerszym dostępem, chcę raz jeszcze zaapelować w pierwszej kolejności do wszystkich medyków: państwo wiecie najlepiej, jakim dobrodziejstwem jest szczepienie, szczepionka" - powiedział premier.



Zwrócił się też do wszystkich Polaków, by w odpowiednim momencie, w odpowiedniej kolejności zapisywali się na szczepienie. "Proces jest bardzo prosty. I później zaszczepienie - bo chyba każdy z nas przechodził jakieś szczepienie w życiu, w związku z tym nie trzeba nikogo tutaj szczególnie instruować" - dodał Morawiecki.



Przypomniał, że zgodnie z przyjętą strategią najpierw możliwość zaszczepienia się mają medycy, służby mundurowe, nauczyciele i seniorzy.



"A więc (...) niech zwyciężą nadzieja i bezpieczeństwo. Dziś rozpoczynamy już szerokozasięgową dystrybucję, wcześniej nawet niż sądziliśmy, bo chcemy być w tym procesie jak najsprawniejsi. W ciągu najbliższych kilku miesięcy możemy zwyciężyć tę nierówną do tej pory walkę z wirusem" - oświadczył premier.



Pierwsza dostawa szczepionki dotarła do Polski z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs w piątek. Transport trafił do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Tu został rozdzielony i dotarł do 72 tzw. szpitali węzłowych. W nich od niedzieli zaczęły się pierwsze szczepienia przeciw COVID-19.



W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia.



Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki.