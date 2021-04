5 powodów, dla których warto spędzić wakacje w Grecji!

Szukasz pomysłu na idealne wakacje, w miejscu, w którym zawsze świeci słońce, a błękit morza wydaje się zlewać z kolorem nieba? Zdecyduj się na Grecję! Oprócz fantastycznych warunków do relaksu i odpoczynku znajdziesz tu wiele atrakcji i zabytków, pyszną kuchnię i niezwykle życzliwych mieszkańców. Wciąż się wahasz? Zobacz 5 powodów, dlaczego wybór Grecji na kolejne wakacje to dobry pomysł!

1. Warunki pogodowe

Urlop i kiepska pogoda? Nie w Grecji! 300 słonecznych dni sprawi, że będziesz mógł cieszyć się wakacyjną pogodą i korzystać z pełni lata. Warunki pogodowe w tym regionie to również idealna okazja do czarteru jachtów w Grecji . Urlop na pokładzie to połączenie relaksu z aktywnym wypoczynkiem, który zapewnia swobodne podróżowanie, odrywanie skarbów greckiego archipelagu we własnym tempie oraz wakacje z dala od tłumów.

2. Ponad 6 000 wysp do odkrycia

Rodos, Kreta, Zakintos, Santorini, Mykonos, Korfu, Paros … to tylko niektóre spośród 6 000 rajskich wysp, które czekają na odkrycie w Grecji. A do tego niezwykle Ateny i wiele skarbów kontynentalnej części tego kraju. Zastanawiasz się jak zorganizować wakacje, aby zobaczyć jak najwięcej? Nie musisz spędzać całego urlopu w jednym miejscu. Tu z pomocą przychodzi wynajem łodzi ! Wejdź na pokład i pływaj od wyspy do wyspy, zwiedzając najpiękniejsze zakątki i atrakcje pobliskich wysp!

3. Słynne atrakcje i zabytki

Grecja słynie ze swoich atrakcji i zabytków, które przeniosą Cię do starożytnych i mitycznych czasów. Będąc w Atenach, koniecznie odwiedź wzgórze Akropol z Partenonem, Erechtejonem, świątynią Nike i bramą Propyleje oraz teatr Dionizosa i Odeon Heroda Attyka. Na wyspie Rodos wybierz się spacer po starożytnym i średniowiecznym mieście o tej samej nazwie, którego niegdyś strzegł 30-metrowy posąg Heliosa. Jeśli zdecydujesz się na wizytę na Krecie, nie przegap Heraklionu, czy Chani. A to tego słynny wrak statu na Zakintos, Mała Wenecja na Mykonos, ruiny starożytnych miast Thery i Akrotiri oraz Wulkan na Santorini … lista zabytków i atrakcji w Grecji nie ma końca!

4. Pyszna kuchnia

Grecy słyną również z pysznej kuchni! Podczas wakacji na jachcie w Grecji musisz spróbować Moussaki, Skordalii i lokalnego Tzatziki. Oprócz tego warto skusić się również na różnego rodzaju przystawki, zwane mezedes. Lokalne restauracje i tawerny zaserwują świeże grillowane warzywa, ser feta, sałatki, czy Baklawę. Grecja to również idealne miejsce na skosztowanie świeżych i grillowanych owoców morza.

5. Przystępne ceny

Grecja w porównaniu do pozostałych krajów Morza Śródziemnego ma dużo bardziej przystępne i atrakcyjne ceny! A korzystając z platform oferujących czarter jachtów zarówno od profesjonalnych armatorów, jak i prywatnych greckich właścicieli możesz oszczędzić nawet do 30%! Dokonaj rezerwacji w kilku prostych krokach i ciesz się idealnymi wakacjami na pokładzie w Grecji.

Artykuł sponsorowany.