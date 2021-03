Analityk sportowy - przyjemne hobby i sposób na życie

REKLAMA

Wśród znajomych, którzy interesują się sportem, na pewno znasz kogoś, kto zna się na sporcie lepiej od pozostałych rozmówców. Być może to analityk sportowy.

W Polsce brakuje uczelni wyższych z kierunkiem studiów, który najlepiej przygotowałby do zawodu analityka sportowego. Jednak to nie powód, aby dostać się do czołówki ekspertów w tej branży. W końcu Mariusz Pudzianowski nie kończył studiów o kierunku „Strong-Man”, a został najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii tej dyscypliny. Podobnie jak nasz mistrz, na pewno masz określone predyspozycje, które rozwijasz lub łatwo pogłębiasz wiedzę w konkretnej dziedzinie. Może się okazać, że zostaniesz specjalistą w telewizji sportowej, radiu albo w zakładach bukmacherskich. Doświadczenie możesz zdobyć na Fortuna opinie. Jak typujesz?

Zawód przyszłości?

Znalezienie wymarzonego zajęcia dodaje skrzydeł, a wszelkie wyrzeczenia, na rzecz pracy, nie sprawiają problemu. W końcu, gdy otworzą się stadiony świata, jako analityk możesz relacjonować wydarzenia na żywo. Wiąże się to z częstymi wyjazdami, ale czy fan piłki nożnej odmówiłby zobaczenia z loży prasowej El Clasico, a sympatyk tenisa finału na kortach Rolanda Garrosa? Analityk sportowy to podróże, nowe kontakty, a budując swoją reputację zdobędziesz dostęp zawodników i trenerów. Brzmi atrakcyjnie, prawda?

Fani e-sportu również mogą szukać swoich szans w tej branży. Telewizje i bukmacherzy mają na celowniku tę gałąź rynku i inwestują w nią duże pieniądze. Dzięki temu, wirtualna rywalizacja przeszła do mainstreamu, a to milowy krok dla wszystkich graczy. Sympatycy tej formy rozrywki, również mogą analizować rywalizację w Counter-Strike'a czy StarCrafta2. Wykorzystując swoją ekspercką wiedzę, mogą zająć się typowaniem kursów u bukmachera i na bieżąco nimi zarządzać, wraz z rozwojem sytuacji. Osoba z zacięciem do pióra będzie świetnym reporterem, który w połączeniu z wnikliwym umysłem stworzy świetny obraz specjalisty.

Jak znaleźć pracę?

Chcąc zaistnieć w świecie analityków sportowych masz kilka dróg. Do zbudowania swojej marki potrzebujesz paletę narzędzi, które są często dostępne za darmo. Warto pomyśleć o mediach społecznościowych, kanale na YouTube lub blogu. Możesz aplikować bezpośrednio do stacji telewizyjnej lub rozgłośni radiowej. Jeśli masz „to coś”, to nie będziesz czekać na żadną rekrutację. Trzecią z dróg jest praca u bukmachera. Nie trzeba mieć kierunkowego wykształcenia, bo nie ma takich studiów w Polsce. Absolwenci kierunków matematycznych mają pewne predyspozycje, co może być dodatkowo docenione przez potencjalnego pracodawcę. Niemniej jednak, humanista z żyłką analityka może dobrze się sprawdzić w takiej roli.

Analityk sportowy to ciekawe zajęcie dla miłośników sportu i rywalizacji wirtualnej, e-sportu. Praca, choć wymagająca, dostarcza wielu emocji i radości. Możliwość śledzenia na żywo najważniejszych światowych imprez to wyróżnienie. Fakt, trzeba na nie zapracować, ale nie musisz być najbardziej znanym ekspertem piłkarskim, żeby zobaczyć finał mundialu w otoczeniu redakcji sportowych z całego świata. Prawdziwa przygoda, która daje wiele możliwości podróżowania po świecie i nawiązania kontaktów ze sportowcami z pierwszych stron gazet.

Artykuł sponsorowany.