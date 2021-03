Analityk sportowy — zarabiaj na swojej pasji

REKLAMA

Gdzie pracuje analityk sportowy?

Telewizja, radio, prasa, media społecznościowe, a także bukmacherzy to miejsca pracy dla analityka sportowego. Skupmy się na ostatniej z wymienionych grup. Analityk zajmuje się szacowaniem prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegoś zdarzenia — wyniku. Ponadto, proponuje kursy, a także kontroluje ich wartości, wraz z bieżącą zmianą sytuacji. Analitycy odpowiadają za kontrolę nad poziomem ryzyka przyjmowanych zakładów, stawek i limitów. Dodatkowo obserwują historię graczy, aby jeszcze lepiej poznać mechanizmy odpowiadające za podejmowanie decyzji.

Praca analityka sportowego bywa bardzo wymagająca. Najczęściej to brak normowanego czasu na swoje obowiązki, poświęcanie weekendów, a także konieczność pracy w nocy. Mimo wszystko zadania dostarczają wiele przyjemności i umożliwiają rozwój w dziedzinie analizy. Ponadto, pracownicy mają za zadanie oglądanie meczów i relacjonowanie ich z domowego fotela, ale także na żywo. Na niektóre szlagiery w piłce nożnej i tenisie trudno się dostać, a ta praca może otworzyć wiele drzwi.

Zostań analitykiem — jak zacząć?

W Polsce pojawiają się studia podyplomowe, które dotyczą tematyki zakładów sportowych. Poza tym brak na uczelniach wyższych specjalistycznych kierunków. Na próżno szukać też kursów, w których eksperci dzieliliby się swoją wiedzą. Nie można zatem uzyskać certyfikatu, dyplomu lub innego dokumentu, który potwierdzi zdobytą wiedzę. Dlatego, bukmacherzy w procesie rekrutacyjnym, rzadko zwracają uwagę na kierunkowe wykształcenie. Niemniej, osoby o analitycznych umysłach mają naturalne predyspozycje, które mogą być dobrą kartą przetargową podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Jeśli zdobędziesz posadę analityka sportowego w firmie bukmacherskiej, to przejdziesz przez szereg szkoleń z ekspertami, który na co dzień są praktykami. Możliwość pracy z takimi osobami sprawi, że znacznie szybciej zdobędziesz niezbędne umiejętności do usamodzielnienia się na swoim stanowisku. Bukmacherzy, coraz częściej zwracają uwagę na specjalistów, którzy interesują się e-sportem. Gry komputerowe cieszą się rosnącą popularnością, a jest wiele osób, które tylko ogląda rywalizacje. Wśród tej grupy z pewnością są analitycy, którzy świetnie odnajdują się w tematyce wirtualnej rywalizacji. Można to wykorzystać, aby znaleźć zatrudnienie w ciekawej branży.

Analityk sportowy to zajęcie dla osób, które lubią sport. Warto pamiętać, że to praca dla fanów gier komputerowych, które mieszczą się w zagadnieniu e-sport. Dzięki wykonywaniu ulubionego zadania masz możliwość śledzenia, często na żywo wydarzeń sportowych. To duży przywilej umożliwiający dostanie się na największe imprezy, które później zrelacjonujesz na stronie internetowej bukmachera lub w mediach społecznościowych.

Artykuł sponsorowany.