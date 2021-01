Biuro w biurowcu czy na obrzeżach miasta? Co bardziej się opłaca?

REKLAMA

REKLAMA

Wynajęcie idealnego biura może bardzo ułatwić sprawne prowadzenie firmy, zła przestrzeń będzie zaś niemałym utrapieniem. Biuro to przecież miejsce, w którym spędzamy połowę naszych dni i w którym z naszymi współpracownikami wykonujemy nasze obowiązki. Dobre biuro powinno być zatem funkcjonalne i wygodne podobnie, jak nasz dom.

Popularnym rozwiązaniem jest wynajmowanie przestrzeni biurowej w biurowcu – co oczywiście ma wiele plusów. To jednak nie jedyna możliwość, gdyż możemy także otworzyć nasze podwoje w lokalu położonym na obrzeżach miasta. Które z tych rozwiązań może być lepsze dla naszej firmy?

Biuro w biurowcu

Wynajmowanie biura w biurowcu niesie ze sobą pewne oczywiste korzyści. Po pierwsze jest to budynek w pełni przystosowany do prowadzenia biznesu. Dotyczy to wszystkich jego aspektów, od wynajmowanych pomieszczeń po udogodnienia w samym budynku.

Biurowce bardzo często położone są w dogodnych lokalizacjach, w częściach czy dzielnicach miasta z dobrą komunikacją i dostępem do komunikacji miejskiej. Dzięki temu dojazd do firmy jest łatwiejszy dla nas, naszych pracowników czy klientów. Dużym plusem jest również sporych rozmiarów parking i miejsca do pozostawienia roweru, itp.

Biurowce oferują nam obsługę lokalu w postaci ochrony, monitoringu i innych zabezpieczeń. Jeśli chodzi o udogodnienia, w budynkach tego typu znajdują się duże windy, pomieszczenia socjalne, takie jak duże kuchnie, łazienki czy break roomy, a nawet otwarte zielone tarasy. Nie zabraknie nam zatem przestrzeni ani do pracy, ani do wypoczynku.

Ważnym aspektem jest również samo biuro i co możemy z nim zrobić. A czasem wprowadzenie zmian jest konieczne, zwłaszcza, gdy zależy nam na podkreśleniu charakteru naszej firmy. Przecież siedziba świadczy wiele o naszym prestiżu, modelu działalności i kierunku, w jakim chcemy się rozwijać. Z reguły administratorzy biurowców doskonale zdają sobie z tego sprawę, pozwalając wynajmującym na wprowadzenie kilku zmian w wystroju i organizacji wnętrz.

Wreszcie w biurowcach często znajdziemy takie udogodnienia, jak przedszkole, siłownia, bufet. Budynek taki wspiera działalność naszej firmy w prawie każdym aspekcie, a z tym w parze idzie cena wynajmu, która to jest z reguły wyższa, niż w innych zabudowaniach. Biuro w biurowcu dostarcza nam zatem wiele wygód, jednak będzie to dobra propozycja dla firm, które są w stanie za te wygody zapłacić i inwestować w dynamiczny rozwój swojego biznesu. Na pewno wynajem lokalu w biurowcu jest dobrą propozycją dla tych firm, którym zależy na najlepszej lokalizacji.

Biuro na obrzeżach

Możemy również znaleźć ciekawe lokale w mniej skomunikowanych dzielnicach. I takie rozwiązanie ma swoje plusy, z czego największym jest stosunkowo niska cena za wynajem. Biuro z dala od centrum to jednak dłuższe i droższe dojazdy.

Wiele firm typu call center itp., z powodzeniem prowadzą swoją działalność właśnie w takich lokalach położonych z dala od ścisłego centrum, korzystając na niskich cenach za wynajem. Przedsiębiorstwa, które na co dzień nie przyjmują wielu klientów i nie organizują częstych spotkań, mogą na takim rozwiązaniu zaoszczędzić.

Przy poszukiwaniach odpowiedniego lokalu warto zwracać uwagę na takie aspekty, jak zabezpieczenia budynku, potencjał samej przestrzeni i ogólny ich stan. Warto również przed podpisaniem umowy omówić wszelkie wątpliwości, chęć wprowadzenia zmian, itp., by później uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

artykuł sponsorowany