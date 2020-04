Budzisz się z bólem szyi? Może to pora na zmianę poduszki

REKLAMA

Sen jest jedną z najważniejszych czynności, które wykonujemy w ciągu doby. Najnowsze badania pokazują, że kluczowa jest jakość snu, a nie koniecznie jego długość.

Z tego powodu coraz większa ilość osób zaczyna zwracać uwagę na wszystko, co związane jest z poprawą jakości naszego snu. Poduszka jest jednym z najważniejszych elementów używanych podczas snu, dlatego musi być ona jak najlepsza. Ból szyi i kręgosłupa może być bardzo często oznaką tego, że nasza poduszka przestała spełniać swoją rolę. Czym kierować się przy zmianie poduszki na nową?

Poduszka ortopedyczna, czyli ulga dla Twojej szyi i kręgosłupa

Poduszki ortopedyczne stają się z roku na rok, coraz bardziej popularne. Dzieje się tak, ponieważ przestały być one kojarzone wyłącznie z rehabilitacją. Zaletą takich poduszek jest doskonałe dopasowanie się do ułożenia kręgosłupa. Kręgi szyjne nie są nadmiernie obciążone, lub nieodpowiednio ułożone. Poduszka na ból szyi zbudowana jest zazwyczaj ze specjalnej pianki poliuretanowej. Warto podkreślić, że liderem na rynku podusze ortopedycznych jest dziś szwedzka firma Hilding Anders, twórca marki Curem. Ich poduszki i materace słyną z najwyższej jakości wykonania, dzięki czemu znane są na wszystkich kontynentach. Poduszki Curem zapewniają doskonałe podparcie dla kręgosłupa, dzięki zaawansowanej piance VISCO, która dopasowuje się do wszystkich krzywizn ludzkiego ciała. Sprawia to wrażenie, że poduszka zapamiętała nasz anatomiczny kształt głowy i odcinka szyjnego. Odpowiednie ułożenie kręgosłupa podczas snu jest bardzo ważne, ponieważ pozwala kręgom szyjnym odpocząć po całym dniu. Zmiana poduszki na ortopedyczną z pewnością przyczyni się do widocznej poprawy jakości snu, a także zniweluje ból szyi i kręgosłupa po wstaniu z łóżka. Co więcej, poduszki marki Curem, są tak zaprojektowane, by podpierały naszą szyję i kręgosłup nie tylko w trakcie snu, ale i podczas relaksu. Dzięki temu poduszka Curem świetnie nadaje się jako zagłówek w trakcie czytania książki, czy oglądania ulubionego serialu.

Dlaczego warto wymienić starą poduszkę, na poduszkę ortopedyczną?

Naturalnym jest dla nas, że raz na jakiś czas wymieniamy swoją pościel. Kołdra na zimę, czy prześcieradło z czasem mocno się zużywają, dlatego kupujemy nowe. Kupując poduszkę ortopedyczną mamy pewność, że nie wyeksploatuje się ona tak szybko, jak tradycyjna poduszka. Pianka VISCO jest niezwykle elastyczna, dzięki czemu długo zachowuje swój naturalny kształt. Wybierając poduszki marki Curem od Hilding Anders, dostajemy na nie aż dwuletnią gwarancję. Poduszki Curem są także doskonałym produktem dla alergików, ponieważ konstrukcja pianki pozwala na swobodny przepływ powietrza, co eliminuje problem osadzania się alergenów. Sama firma Hilding Anders posiada 80 lat doświadczenia w tworzeniu najlepszych poduszek i materaców, dlatego ich produkty cechuje najwyższa jakość. Wymieniając starą poduszkę na poduszkę ortopedyczną, zapewniamy sobie znaczącą poprawę jakości snu. Wybierz poduszki marki Curem i pożegnaj bóle kręgosłupa o poranku raz na zawsze.