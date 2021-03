Co ze święceniem pokarmów w Wielką Sobotę? Są wytyczne Diecezji Łomżyńskiej

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

W obecnej sytuacji pandemii kościoły powinny funkcjonować tylko w przypadku pogrzebów, natomiast zwykłe msze można by było zawiesić do chwili poprawy sytuacji epidemiologicznej. Do tej pory wprowadzano obostrzenia we wszystkich dziedzinach poza kościołami. Czasami strach było patrzeć jakie tłumy ludzi wychodzą po zakończeniu mszy, a najwięcej zawsze było seniorów. Czy w kościołach przy takiej liczbie zakażeń było brak zagrożenia? Czy modlitwa w zaciszu domowym już się nie liczy? Mam nadzieję że społeczeństwo wreszcie się obudzi i zrozumie że w obecnej sytuacji trzeba się ratować swe życie jak i innych. Czas już zrozumieć że pandemia to nie wymysł polityków, tylko realne zagrożenie życia.

Tolerancyjny "priorytecie" Co cię tak zbulwersowało? Widać, że nie jesteś katolikiem, a nawet nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Jest wyraźnie napisane, że w Wielki piątek podczas Adoracji Krzyża odbywa się tradycyjna zbiórka ofiar na Boży Grób w Jerozolimie. A jak uważasz kto go będzie utrzymywał? Żydzi? Muzułmanie? Więc nie czepiaj się. Nie wypowiadaj w sprawach, o których nie masz bladego pojęcia.

Ludzie, nie przynoście dzieci do chrztu, do komunii nie przyprowadzajcie, itp. jeśli jesteście słabymi chrześcijanami. Lepiej jak będzie w kościele niewielu, ale będą dobrzy, niż słabe masy. Umocnicie w ten sposób Kościół.

Osoby piszące te komentarze chyba nie rozumieją co to jest Msza Św. Nie zastąpi jej żadna modlitwa w domu. Nie jestem za tłumami w kościele, ale Msza przy zachowaniu reżimu sanitarnego nikomu nie szkodzi

Nikt nikomu nie nakazuje iść do kościoła. Najbardziej boją się go ci co do niego nie chodzą. Jest władza świecka i katolicka i w sprawach obrzędów w kościele nie będzie wypowiadać się rząd to chyba proste jak konstrukcja cepa Boże broń nas od przyjaciół bo z wrogami Kościóła sami sobie poradzimy.

