Dlaczego warto postawić na ofertę Orange Energia?

Orange jako operator komórkowy jest obecny na polskim rynku telekomunikacyjnym od 2005 r. Osiem lat później koncesję na obrót energią elektryczną przyznano spółce Orange Energia. W 2024 r. minie dokładnie dziesięć lat odkąd firma rozpoczęła sprzedaż prądu pod tą marką. Stoi więc za nią doświadczenie i obycie na rynku.

Obecnie Orange Energia jest największym niezależnym sprzedawcą energii w Polsce, któremu zaufało ponad 120 tys. klientów. Ten imponujący wynik bierze się nie tylko z rozpoznawalności, ale też dostępności. W zasięgu oferty Orange Energia jest ponad 97 proc. gospodarstw domowych w kraju. Do tego trzeba dodać kilkaset salonów Orange zlokalizowanych w różnych miejscach w Polsce, gdzie można szybko i łatwo załatwić niezbędne formalności. Dzięki temu zmiana sprzedawcy energii elektrycznej może być łatwiejsza niż wyjście po bułki do sklepu.

Orange Energia i gwarancja ceny w 2024 r.

Rosnące ceny energii elektrycznej są zmorą wielu odbiorców. Trudno przewidzieć, na jakim poziomie będą kształtować się w 2024 r. Żeby się o to nie martwić, najlepiej wybrać Sprzedawcę, który zapewni gwarancję ceny. W Orange Energia stawki za energię w 2023 r. są zgodne zapisami ustawy prądowej i analogiczne jak na całym rynku. Dodatkowo w 2024 r. Sprzedawca zapewnia również stałe stawki za energię, na poziomie niższym niż ceny taryfowe z 2023 roku, które pozostaną takie same nawet, jeśli ceny na giełdzie energii znacząco wzrosną. Tym samym klienci już teraz wiedzą, ile zapłacą za 1 kWh. A przynajmniej - ile zapłacą maksymalnie. Jeśli bowiem ceny spadną, czeka ich miła niespodzianka. Jeśli cena oferowana przez Orange Energia w 2024 r. będzie wyższa, niż obowiązujące stawki taryfowe sprzedawców zobowiązanych, wówczas Orange Energia obniży swoją stawkę do wysokości najniższej spośród nich.

Skoro już wspomniano o przewidywalności rachunków, warto zauważyć, że w Orange Energia rachunki nie są prognozowane. Ujęte jest na nich faktyczne zużycie prądu wyliczone w oparciu o stan licznika, który klient przesyła na początku każdego miesiąca.

#OrangeGoesGreen

Nie ma dnia, aby nagłówki w gazetach nie informowały o kryzysie klimatycznym, coraz gorszej jakości powietrza, czy zagrożeniach dla zdrowia płynących z zanieczyszczeń środowiska. Z tych powodów wiele osób zastanawia się, jak ograniczyć swój udział w dewastacji przyrody. Jednym ze sposobów jest korzystanie z energii pozyskanej z odnawialnych źródeł. Prąd od Orange Energia w 100 proc. pochodzi z OZE, czyli m.in. z energii słonecznej, wiatrowej czy wodnej. Skąd pewność, jaki „rodowód” ma energia płynąca do mieszkań i domów klientów? Dla całości zużytego przez nich prądu, Orange Energia zakupi tzw. gwarancje pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Takie certyfikaty wystawia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Pakiety Orange Energia i 150 zł zniżki

W Orange Energia do wyboru są trzy warianty, wśród których każdy oferuje inny benefit:

z Pakietem Korzystnym 150 można odebrać 150 zł rabatu na rachunkach ze energię (po 25 zł przez 6 miesięcy. Rabat będzie odliczany automatycznie od faktury),

można odebrać (po 25 zł przez 6 miesięcy. Rabat będzie odliczany automatycznie od faktury), Pakiet Faktura 150 oferuje natomiast 150 zł na zasilenie konta mobilnego w Orange (dzięki temu można opłacić rachunki za usługi mobilne jak rachunek za abonament komórkowy albo Internet mobilny),

oferuje natomiast (dzięki temu można opłacić rachunki za usługi mobilne jak rachunek za abonament komórkowy albo Internet mobilny), wybierając Pakiet 150 można z kolei otrzymać 150 zł zniżki na smartfon lub akcesoria w Orange.

Darmowa usługa elektryka? Tak, z Orange Energia

Benefit w postaci 150 zł rabatu na wybrane usługi to nie wszystko. Oszczędności z Orange Energia mogą być nawet o 7,5 tys. zł rocznie większe. Jak to możliwe? Orange gwarantuje bezpłatną pomoc fachowców takich jak elektryk, hydraulik, ślusarz, szklarz, dekarz a nawet serwisant AGD, RTV i PC. Z takich usług można skorzystać 5 razy w roku, a koszt każdej naprawy może wynieść nawet 1,5 tys. zł. Limit napraw odnawia się co 12 miesięcy więc obowiązuje tak długo, jak umowa ze Sprzedawcą energii.

Więcej informacji na temat oferty i korzyści, jakie zyskują klienci, jest dostępne na stronie Orange Energia.