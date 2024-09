Droniada OBLot pod Przasnyszem: zmierzą się studenci z Polski [WIDEO]

REKLAMA

W dniach 27-29 września 2024 roku, w Ośrodku Badań Lotniczych i Kosmicznych Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej znajdującym się pod Przasnyszem, odbędzie się jesienna edycja Droniady OBLot.



Droniada OBLot to wyjątkowa okazja dla studenckich kół naukowych, aby zdobyć praktyczną wiedzę poprzez tworzenie scenariuszy użycia dronów (use case) na potrzeby systemów ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.



W konkurencji „sztafeta” studenci będą budować strefę buforową wokół symulowanego obszaru skażonego, wykorzystując drony. Natomiast w konkurencji „kopalnie marsjańskie” będą podejmować symulowane próbki gleby, co stanowi alegorię przyszłych misji dronów na Marsie.



W obu konkurencjach weźmie udział 8 zespołów studenckich z całej Polski, które zmierzą się ze sobą, prezentując innowacyjne podejście do wyzwań przyszłości.



Droniada OBLot to zadanie publiczne realizowane przez Fundację Instytut Mikromakro, współfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”