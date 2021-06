Filiżanki porcelanowe – czy sprawdzają się na co dzień? Dlaczego warto je mieć?

REKLAMA

REKLAMA

Kojarzone z luksusem i kruchością filiżanki porcelanowe często są wykorzystywane wyłącznie podczas specjalnych okazji. Tymczasem doskonale sprawdzają się na co dzień. Są bowiem w stanie uświetnić każdą chwilę z parującym napojem w ręku. Dlaczego warto korzystać z nich codziennie? Jakie są główne atuty porcelany?

Filiżanki porcelanowe – czy można je stosować na co dzień?

Porcelana bywa utożsamiana z kruchością. Dlatego w wielu domach rezerwuje się ją wyłącznie na specjalne okazje. Zupełnie niepotrzebnie. Wysokiej jakości filiżanki porcelanowe charakteryzują się bowiem trwałością i odpornością na zarysowania.

Oczywiście – jak każde wyroby tego typu – mogą się stłuc. Nie oznacza to jednak, że nie są wytrzymałe. Wręcz przeciwnie. Pod względem odporności na uszkodzenia wypadają lepiej niż filiżanki wykonane z fajansu czy też porcelitu, pomimo że ich ścianki są cieńsze. Wszystko to sprawia, że wyroby z porcelany mogą poszczycić się długą żywotnością.

Przejawia się ona nie tylko w odporności na uszkodzenia, ale również w tym, że filiżanki porcelanowe przez wiele lat zachowują swoje walory wizualne – nie blakną, nie ścierają się i pozostają śnieżnobiałe (chyba że występują w innym kolorze, np. écru, wówczas zachowują swoją pierwotną barwę). To, jak często są wykorzystywane, nie gra w tym przypadku żadnej roli.

Dlaczego jeszcze warto korzystać z filiżanek porcelanowych na co dzień?

Filiżanki porcelanowe mają tę jeszcze zaletę, że nie wchodzą w reakcje z żywnością. Nie wpływają więc negatywnie na smak i aromat podawanych w nich napojów. Wręcz odwrotnie. Pita z nich kawa lub herbata smakuje i pachnie wybornie. Ma to związek z właściwościami termicznymi porcelany. Zatrzymuje ona ciepło. Filiżanki są więc w stanie utrzymywać idealną temperaturę napoju przez dłuższy czas, co pozytywnie wpływa na jego walory smakowe.

To dlatego porcelana jest wykorzystywana nie tylko produkcji filiżanek, ale i innych elementów zastawy stołowej. Sprawdza się zwłaszcza w przypadku waz i głębokich talerzy. Przez długi czas utrzymuje bowiem ciepło podawanych zup.

Co więcej, filiżanki porcelanowe są łatwe w czyszczeniu. Dzięki gładkiej powierzchni zabrudzenia nie przylegają do nich. Wystarczy więc je umyć przy pomocy mokrej, nasączonej w płynie do mycia naczyń ściereczce lub myjce, by usunąć bród. Co ważne, współcześnie produkowane wyroby z porcelany są dostosowane do nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Z powodzeniem można je zatem myć w zmywarce. Warto jednak uprzednio sprawdzić, czy producent filiżanek przewidział taką możliwość.

Porcelanowe filiżanki – jakie jeszcze są ich zalety?

Filiżanki z porcelany wyróżniają się również atrakcyjnym designem i mają elegancki charakter. Uświetnią więc każde nawet najzwyklejsze spotkanie i pozwolą cieszyć się chwilami spędzonymi w gronie najbliższych. Każda okazja jest bowiem odpowiednia do celebrowania. Dlatego z wyrobów z porcelany warto korzystać także na co dzień.

Atutem filiżanek porcelanowych jest również mnogość wzorów i kolorowych, dzięki czemu z łatwością można znaleźć zestaw, który będzie odpowiadał indywidualnym gustom domowników i gości. Klasyczne śnieżnobiałe naczynia pozbawione zdobień to tylko jedna z szeregu możliwości do wyboru. Obok standardowych rozwiązań dużym uznaniem cieszą się modele w złote ornamenty. Popularne są również motywy kwiatowe.

Filiżanki porcelanowe to element wyposażenia, którego nie może zabraknąć w żadnym domu. Są stylowe, trwałe i świetnie wyglądają. Uświetnią więc każdą chwilę z ulubionym napojem.

materiał partnera