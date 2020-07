FXGM Uwaga! Opinie i ocena dla brokera

Jeśli szukałeś informacji o najlepszym brokerze, prawdopodobnie natrafiłeś na opinie o FXGM. Recenzje na temat tej firmy są w większości pozytywne. Klienci doceniają brokera za profesjonalne usługi, bezpieczeństwo i elastyczną platformę.

FXGM zapewnia inwestorom kompletny wachlarz rozwiązań inwestycyjnych. Osobisty doradca, program treningowy, 100% ubezpieczenia inwestycji - to tylko część udogodnień, na jakie może liczyć trader. Jeśli chcesz poznać szczegółową ofertę FXGM, koniecznie zapoznaj się tym artykułem. Zebraliśmy najważniejsze korzyści, jakie zapewnia dostawca.

Zaawansowana platforma handlowa

FXGM oferuje potężną elastyczną platformę handlową. Użytkownicy mają do wyboru dwie wersje - przeglądarkową i mobilną. PROfit zaskakuje intuicyjnością i łatwością użycia. Jednocześnie platforma daje dostęp do zaawansowanych funkcji. Dzięki temu chętnie korzystają z niej zarówno początkujący, jak i doświadczeni inwestorzy.

Wersja przeglądarkowa (WebPROfit) to opcja dla osób, które preferują tradycyjny handel na ekranie komputera. Wszystkie czynności wykonasz szybko i intuicyjnie. Wystarczy, że posiadasz dostęp do internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek. Nie ma potrzeby pobierania, ani aktualizowania oprogramowania. Wszystkie ważne informacje, aktualne wykresy oraz analizy otrzymujesz bezpośrednio na platformę. WebPROfit pozwala na sprawny handel towarami, walutami oraz kontraktami CFD.

Wersja mobilna (Mobile PROfit) daje podobne możliwości, jak opcja standardowa. To propozycja dla traderów, którzy lubią podejmować decyzje “w biegu”. Możesz handlować w dowolnym miejscu i czasie. Jedyne czego potrzebujesz, to urządzenie mobilne (telefon lub tablet). Wybierając wersję Mobile PROfit, możesz przeglądać wykresy, edytować pozycje i otrzymywać bieżące kwotowania walutowe.

Udogodnienia dla początkujących inwestorów

Każdy początkujący trader może liczyć na dostęp do Akademii Handlu. To udogodnienie, dzięki któremu szybko nauczysz się handlować i rozwiniesz nowe umiejętności. Materiały szkoleniowe obejmują słownik z najpotrzebniejszymi terminami, przejrzyste wykresy oraz historię rynku Forex.

Każdy nowy użytkownik otrzymuje również 10 chronionych transakcji. To oznacza, że w przypadku przegranej, środki wracają na Twoje konto. W przeciwnym wypadku zachowujesz wszystkie zyski. Środowisko demo to szansa na przetestowanie swojej strategii oraz zapoznanie się z platformą.

Jeśli podejmiesz decyzję o współpracy z FXGM, masz do wyboru 6 kont detalicznych. Pierwsze z nich otworzysz po wpłacie depozytu o wysokości 200 USD. Już opcja podstawowa daje dostęp darmowego eBooka, treningu, usługi Autochartist, Trading Insider, Trading Jednego Kliknięcia, Wiadomości POP UP oraz Osobistego Managera Konta. Kolejne konta zapewniają atrakcyjne zniżki i bonusy.

Udogodnienia dla zaawansowanych inwestorów

Osoby, które są doświadczonymi traderami potrzebują dostępu do zaawansowanych technologii oraz narzędzi. Specjalnie dla takich graczy FXGM oferuje profesjonalne konto z dostępem do wyższej dźwigni, atrakcyjnymi promocjami oraz depozytem zabezpieczającym na poziomie 0%. To propozycja dla osób, które są świadome ryzyka, którego się podejmują oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. W tym przypadku musisz jednak zrezygnować z części zabezpieczeń, które obejmują początkujących inwestorów. Jeśli chcesz ubiegać się o konto profesjonalne, powinieneś spełnić przynajmniej dwa z poniższych warunków:

Doświadczenie w pracy w branży finansowej (minimum rok). Wielkość portfolio instrumentów finansowych przekraczająca 500 000 EUR. Przeprowadzanie transakcji o znacznej wartości min. 10 razy na kwartał.

Jeśli interesuje cię ta opcja, wypełnij dedykowany formularz na stronie lub aplikuj o konto z poziomu platformy. Broker pomoże wybrać najlepszą opcję handlową dla ciebie.

Profesjonalne narzędzia

Aby odnieść sukces na rynku Forex, potrzebujesz profesjonalnych, skutecznych narzędzi. Dzięki FXGM możesz liczyć na aktualne wykresy, które mierzą nastroje rynku. Dokładne, bieżące informacje pomogą ci podjąć korzystne decyzje handlowe.

Każdy użytkownik platformy otrzymuje bieżące sygnały inwestycyjne. Aktualny kalendarz ekonomiczny oraz powiadomienia o możliwych zmianach cen to podstawa do udoskonalania swojej strategii oraz pomnażania zysków. Na stronie FXGM znajdziesz również aktualne newsy oraz wiadomości rynkowe. Nie traktuj ich jednak jako bezpośrednią poradę inwestycyjną. Informacje pochodzą z różnych źródeł i nie podlegają weryfikacji ze strony FXGM.

W świecie Forex warto być na bieżąco z działaniami innych inwestorów. Usługa Trading Insider pozwala śledzić trendy w oparciu o otwarte pozycje traderów. Narzędzie obejmuje linki, dane oraz treści dostarczane przez osoby trzecie. Pamiętaj, że broker nie sprawdza przesyłanych informacji. Samodzielnie zdecyduj, jak wykorzystasz je w swojej strategii handlowej.

Autochartist to jedno z najskuteczniejszych narzędzi, jakie oferują profesjonalni brokerzy. Znajdziesz je również w ofercie FXGM. To funkcja, która skanuje rynki i pokazuje różne możliwości. Rozwiązanie pozwala inwestorom nieustannie się doskonalić i poprawiać swoje wyniki, a także modyfikować strategię handlową. Dzięki Autochartist zaoszczędzisz mnóstwo czasu. Narzędzie potrafi filtrować bardzo duże ilości danych oraz identyfikować wzorce wykresów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze korzyści, jakie zapewnia to rozwiązanie:

Analiza zmienności pokazująca okresy niestabilności i najlepsze momenty na wyjście z rynku. Filtry prawdopodobieństwa, które wyszukują ważne rynkowe wydarzenia oraz sprawdzają poprzednie wzorce i wyniki. Zautomatyzowana analiza techniczna obejmująca wzory wykresów, poziomy linii wsparcia i prognozy cen. Codzienne raporty rynkowe łącznie ze zmianami i aktualizacjami na rynkach.

Produkty finansowe

FXGM oddaje do dyspozycji inwestorów bogaty wybór produktów finansowych. Część z nich umożliwia handel towarami takimi jak ropa naftowa, złoto oraz srebro. Broker udostępnia inwestowanie za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Ich wartość odzwierciedla ceny poszczególnych aktywów. To oznacza, że jeśli inwestujesz w CFD, nigdy nie stajesz się właścicielem produktu. Odnosisz zyski, jeśli cena zmieni się w preferowanym przez ciebie kierunku.

Kontrakt CFD można porównać do umowy, która zakłada zmianę ceny aktywa w określonym czasie. Jeśli wartość rośnie, zysk jest po stronie kupującego. Pamiętaj, że ten typ inwestycji jest bardzo ryzykowny. Jeśli interesujesz się CFD, koniecznie zdobądź wcześniej potrzebną wiedzę i doświadczenie.

Bezpieczeństwo

Zanim nawiążesz współpracę z brokerem, upewnij się, że jego usługi są w 100% bezpieczne. FXGM to spółka, która należy do regulowanej, autoryzowanej firmy Depaho Ltd. Dostawca posiada licencję o numerze 161/11 i przestrzega wszystkich przepisów prawa. Działalność brokera nadzoruje Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych. Depaho LTD umożliwia traderom swobodny i bezpieczny handel walutami, towarami, akcjami za pośrednictwem kontraktów CFD. Ścisłe regulacje zapewniają inwestorom pełną przejrzystość współpracy oraz wiedzę na temat możliwych zysków i strat.

Każdy trader może liczyć pomoc osobistego opiekuna konta. Platforma gwarantuje profesjonalne wsparcie i szkolenia dla użytkowników. To pozwala inwestorom uniknąć błędów i podejmować trafne decyzje handlowe.

Wszyscy pracownicy FXGM są zobowiązania do przestrzegania przepisów i najlepszych praktyk biznesowych. Dane i środki klientów są przechowywane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i najwyższej poufności. Możesz mieć pewność, że informacje na Twój temat nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

Broker jest bardzo zaangażowany w sprawy swoich klientów i utrzymuje wysoki standard świadczonych usług. FXGM bardzo ceni integralność oraz nieposzlakowaną opinię na swój temat. Firma należy również do funduszu odszkodowawczego inwestorów. Wszyscy klienci detaliczni są zabezpieczeni na wypadek niewypłacalności brokera, a ich środki są trzymane oddzielnie od aktywów firmy.

FXGM korzysta również z systemu 3D Secure, który gwarantuje, że nikt nieuprawniony nie użyje twojej karty. Przy każdej płatności zostaniesz poproszony o dodatkowy kod, aby zweryfikować transakcję.

Depozyty i wypłaty

Specjalnie dla wygody inwestorów, FXGM zadbał o najpopularniejsze i wygodne metody płatności. Depozyt trafia błyskawicznie na twoje konto inwestycyjne i możesz od razu rozpocząć handel. Jeśli masz pytania odnośnie płatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z działem wsparcia firmy.

Aktywa klienta są dostępne na każde życzenie klienta bez zbędnej zwłoki. Jedyne co musisz zrobić, to zalogować się na swoje konto i utworzyć zlecenie. Oprócz tradycyjnego przelewu, możesz skorzystać z karty płatniczej, kredytowej, opcji Neteller, Skrill, PayPal, czy Klarna. Zespół FXGM zaczyna przetwarzanie zlecenia już pierwszego dnia roboczego. Środki trafiają na rachunek klienta niemal natychmiast. Ewentualne opóźnienia najczęściej wynikają z procedur bankowych. Jeśli nie otrzymałeś środków na czas, upewnij się, że masz wystarczające fundusze na koncie inwestycyjnym. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz ponowić zlecenie.

Obsługa klienta

Jeśli zdecydujesz się na współpracę z FXGM, możesz liczyć na szybkie i profesjonalne wsparcie. Na stronie brokera znajdziesz formularz wniosku o pomoc. Oprócz tego dostawca zamieścił wszystkie potrzebne adresy mailowe i numery telefonów. Możesz również skorzystać z opcji kontaktu za pośrednictwem aplikacji WhatsApp. Na stronie FXGM znajduje się sekcja FAQ z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.



Co mówią opinie na temat brokera?

Bogatą ofertę FXGM docenia coraz szersze grono inwestorów. Opinie w internecie jednoznacznie wskazują firmę jako jedną z najlepszych opcji wśród usług brokerskich. Nieprzychylne recenzje są najczęściej wynikiem nieuczciwych działań konkurencji. Część niedoświadczonych traderów obwinia również brokera za swoje nietrafione decyzje handlowe.

Zachęcamy cię do zapoznania się z ofertą FXGM i przetestowania jego usług na własną rękę.