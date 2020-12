Garaż parterowy czy z piętrem – co wybrać?

REKLAMA

Budując dom jednorodzinny, powinniśmy zastanowić się również nad miejscem do przechowywania auta, zwłaszcza jeśli posesja znajduje się na obrzeżach miasta. Jeżeli w budynku mieszkalnym nie ma takiego pomieszczenia, konieczna jest budowa garażu wolnostojącego. Odpowiednio wybrany projekt i wygodna w użytkowaniu brama garażowa pozwolą spełnić potrzeby domowników. Lepszy będzie budynek parterowy czy z poddaszem?

Garaż parterowy – na jaką działkę?

Jednym z najchętniej wybieranych rozwiązań jest garaż parterowy, który z pewnością sprawdzi się na dużej posesji. Mając mniejszą działkę trzeba zastanowić się nad odpowiednim umiejscowieniem takiego budynku. W tym drugim przypadku, zwłaszcza jeśli podjazd jest krótki, wygodę jego użytkowania zapewni segmentowa lub rolowana brama garażowa – oba modele unoszą się pionowo do góry, dzięki czemu auto można zaparkować bezpośrednio przed budynkiem.

Planując budowę garażu wolnostojącego, powinniśmy wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby całej rodziny i na tej podstawie wybrać projekt. Jeśli ilość dostępnej przestrzeni na to pozwala, rozsądnie jest zdecydować się na nieco większy budynek, który pomieści dwa auta. Może okazać się, że chociaż w chwili planowania budowy garażu posiadamy tylko jeden pojazd, w przyszłości będziemy potrzebować dwóch samochodów. Dodatkowe miejsce może się także przydać podczas wizyty gości, a jeśli zajdzie taka potrzeba, wykorzystamy je jako miejsce do przechowywania.

Czy garaż piętrowy to dobre rozwiązanie?

Garaż z poddaszem może okazać się dobrym wyborem na małą działkę lub w przypadku osób, które chcą mieć dodatkową przestrzeń rekreacyjną lub przeznaczoną do przechowywania rzadziej używanych sprzętów. Odpowiednio dobrana brama garażowa oraz pasujące do niej drzwi zapewnią funkcjonalność wnętrza budynku, a jednocześnie zagwarantują skuteczną ochronę przed złodziejami. Poddasze użytkowe można wykorzystać w dowolny sposób, a więc np. zaaranżować w nim prywatną siłownię, letnie mieszkanie dla gości, warsztat bądź stworzyć w tym wnętrzu magazynek na nieużywany aktualnie sprzęt sportowy czy inne przedmioty. Tego typu garaże mogą mieć jedno lub dwa stanowiska na samochody oraz dodatkowe pomieszczenie gospodarcze na parterze.

Bezpieczna i funkcjonalna brama garażowa

Niezależnie od tego czy zdecydujemy się na garaż parterowy, czy też piętrowy z użytkowym poddaszem, o jego funkcjonalności w głównej mierze decydować będzie dobrze dobrana brama garażowa. Dużą popularnością cieszą się obecnie modele segmentowe. Ponieważ unoszą się podczas otwierania pionowo do góry, umożliwiają zagospodarowanie w pełni całego wnętrza. Jeśli budynek jest ogrzewany, rozsądnym wyborem będzie segmentowa brama garażowa z ociepleniem. Oprócz wykorzystania wysokiej klasy materiałów termoizolacyjnych stosowane są również specjalne uszczelki wargowe po bokach skrzydłach bramy, a także w jej górnej i dolnej części. Na działce z krótkim podjazdem wygodnym rozwiązaniem będzie także model rolowany – taka brama garażowa składa się z wąskich lameli nawijanych na wał, dlatego można ją zamontować w budynkach, gdzie z różnych powodów instalowanie na suficie jakichkolwiek konstrukcji jest niemożliwe. W nieogrzewanych budynkach i przy dłuższych podjazdach sprawdzi się uchylna brama garażowa, a także rozwierana.



Jak zwiększyć funkcjonalność garażu?

Wybierając projekt garażu wolnostojącego powinniśmy pod uwagę wziąć nie tylko funkcjonalny podział wnętrza budynku, ale też przestrzeń wokół niego. Dobrym rozwiązaniem na większej działce jest np. dołączona do jednej z jego ścian wiata, która sprawdzi się do parkowania auta bądź też może zostać zaaranżowana na miejsce do rekreacji. Funkcjonalność garażu wykorzystywanego również jako przydomowy warsztat czy magazynek do przechowywania sprzętu ogrodniczego lub rowerów, zwiększą też dodatkowe drzwi boczne. Alternatywą tego rozwiązania jest brama garażowa z drzwiami przejściowymi – dzięki nim nie ma potrzeby otwierania całego skrzydła, jeśli z wnętrza potrzebujemy tylko wziąć grabie czy wyprowadzić kosiarkę.