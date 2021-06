Gdzie w Ostrołęce można dostać kredyt mieszkaniowy? Jakie są aktualne oferty banków?

REKLAMA

REKLAMA

Kredyt mieszkaniowy w Ostrołęce - gdzie i jaki?

Czy w Ostrołęce można otrzymać kredyt mieszkaniowy? Jak najbardziej! W tym tekście zdajemy raport z dostępnych na rynku ofert kredytu, który można przeznaczyć na zakup mieszkania. Sprawdzicie tu jednocześnie, pod jakim adresem w Ostrołęce znajduje się placówka danego banku.

Kredyt mieszkaniowy - pamiętaj!

Kredyt mieszkaniowy jest odmianą kredytu hipotecznego, co oznacza, że w ramach zabezpieczenia spłaty kredytu bank ustanawia na nieruchomości hipotekę. W przypadku gdy kredytobiorca nie będzie spłacać zobowiązania w ustalonym terminie, instytucja kredytująca ma prawo zająć nieruchomość. Ale zanim w ogóle zostanie nam przyznany kredyt mieszkaniowy, musimy przejść niełatwą drogę. Problematyczne jest już samo znalezienie najbardziej korzystnej oferty, a następnie skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku o kredyt mieszkaniowy. Ponadto, żeby uzyskać kredyt mieszkaniowy, konieczny jest w dzisiejszych czasach wkład własny (najczęściej 10-20% wartości lokum), a potencjalny kredytobiorca musi mieć odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Wszystkie te kwestie są dość zawiłe, dlatego przed przystąpieniem do poszukiwań najciekawszych ofert, warto dowiedzieć się nieco więcej na temat produktu bankowego, jakim jest kredyt mieszkaniowy – przydatne informacje na temat kredytu mieszkaniowego można znaleźć tutaj.

Kredyt mieszkaniowy – oferty dostępne w Ostrołęce

O kredyt mieszkaniowy można wnioskować, udając się do placówki banku (np. w Ostrołęce), ale też przez Internet (taka opcja dostępna jest w większości banków w Polsce). Jednak w celu podpisania umowy o kredyt mieszkaniowy trzeba wybrać się do oddziału instytucji bankowej. Zapraszamy do lektury i porównania, które banki działające w Ostrołęce mają w ofercie najciekawszy kredyt mieszkaniowy.

PKO Bank Polski S.A.

Kredyt Własny Kąt hipoteczny: RRSO 2,80%, finansowanie do 90% wartości nieruchomości, na okres do 35 lat, 0% prowizji dla klientów, którzy zdecydują się na ubezpieczenie od utraty pracy, możliwość obniżenia marży po spełnieniu warunków „zielonej odsłony”, szeroki wybór celów.

Kredyt hipoteczny MIX: RRSO 2,88%, finansowanie do 90% wartości nieruchomości, na okres do 35 lat, oprocentowanie ze stopą zmienną albo stałą przez okres 5 lat.

Adres:

Generała Ludwika Bogusławskiego 22, 07-400 Ostrołęka Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 13A, 07-410 Ostrołęka

Bank Pekao S.A.

Kredyt hipoteczny: RRSO 3,35%, finansowanie do 90% wartości nieruchomości, marża od 1,95%, prowizja od 0%, stała albo zmienna stopa procentowa, szeroki zakres celów kredytu.

Kredyt Budowlano-Hipoteczny: RRSO 3,35%, finansowanie do 90% wartości nieruchomości, marża od 1,95%, prowizja od 0%. Uwaga! Kredyt mieszkaniowy może być zaciągnięty tylko w celu zakupu mieszkania w stanie budowy (lub budowy domu).

Adres:

Generała Ludwika Bogusławskiego 23, 07-400 Ostrołęka

Santander Consumer Bank

Kredyt mieszkaniowy: RRSO 2,93%, finansowanie do 90% wartości nieruchomości, na okres do 30 lat, oprocentowanie stałe przez pierwszych 5 lat bądź zmienne, prowizja za udzielenie kredytu to maksimum 3%, możliwość spłaty w ratach równych lub malejących.

Adres:

Inwalidów Wojennych 6, 07-410 Ostrołęka

Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 5B, 07-400 Ostrołęka

ING Bank Śląski S.A.

Kredyt hipoteczny: RRSO od 2,56%, finansowanie do 80% wartości nieruchomości, na okres do 35 lat, opcja wcześniejszej spłaty i nadpłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów, minimalna kwota kredytu to 70.000 zł.

Adres:

Łęczysk 2, 07-410 Ostrołęka

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kredyt hipoteczny z niską marżą: RRSO 2,57%, oprocentowanie zmienne od 2,11% w skali roku, możliwość 0 zł prowizji za udzielenie kredytu, spłata w równych albo malejących ratach.

Adres:

Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 9, 07-400 Ostrołęka

Bank Millennium SA

Kredyt Hipoteczny: RRSO 3,43%, finansowanie do 90% wartości nieruchomości, na okres do 35 lat, 0% prowizji za udzielenie kredytu, marża może być obniżona o nawet 0,5% (w zamian za aktywność klienta), możliwość wcześniejszej spłaty.

Adres:

Głowackiego 41, 07-410 Ostrołęka

Alior Bank

Megahipoteka: RRSO 4,16%, marża od 2,19%, kredyt mieszkaniowy można wziąć w walutach: PLN/EUR/USD, szeroki zakres celów kredytowania.

Własne M w wielkim mieście: RRSO 3,81%, marża od 1,85%, maksymalna wartość kredytu 700.000 zł. Uwaga! Kredyt mieszkaniowy przeznaczony wyłącznie na mieszkanie zlokalizowane w: Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.

Adres:

Inwalidów Wojennych 23/2, 07-410 Ostrołęka

Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Kredyt hipoteczny: finansowanie do 90% wartości nieruchomości, na okres do 35 lat, minimalna kwota kredytu od 40.000 zł.

Adres:

Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 2A, 07-410 Ostrołęka

Bank Pocztowy S.A.

Twoje wymarzone „M”: RRSO 3,81%, finansowanie do 80% wartości nieruchomości, kredyt mieszkaniowy na okres do 35 lat.

Adres:

Generała Józefa Hallera 13, 07-410 Ostrołęka

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Kredyt hipoteczny CZTERY KĄTY: RRSO 2,61%, finansowanie do 90% wartości nieruchomości, kredyt mieszkaniowy na okres do 30 lat, prowizja za udzielenie kredytu lub za wcześniejszą spłatę 0%.

Adres:

Marszałka Józefa Piłsudskiego 40A, 07-410 Ostrołęka

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

Mieszkaniowy zabezpieczony hipotecznie: finansowanie do 80% wartości nieruchomości, kredyt mieszkaniowy na okres do 25 lat, karencja w spłacie do 2 lat.

Adres:

Goworowska 37, 07-410 Ostrołęka