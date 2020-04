Głosowanie korespondencyjne na sesji Rady Miasta? To pomysł jednego z radnych! [WIDEO]

REKLAMA

Nie bez problemów technicznych odbywa się właśnie zwołana w trybie nadzwyczajnym sesja Rady Miasta. Figle radnym płata elektroniczny system do głosowania, przez co konieczna była dłuższa przerwa w obradach. Jeden z rajców miał na to pomysł, jak sprawnie przeprowadzić głosowanie.



W związku z pandemią koronawirusa, dzisiejsza sesja Rady Miasta Ostrołęki odbywa się po raz pierwszy w takiej formie – w budynku szkoły (a nie w ratuszu, jak dotychczas), a dodatkowo pod dużym rygorem sanitarnym. Radni siedzą w szkolnych ławkach oddalonych od siebie na bezpieczną odległość, część z rajców ma na twarzach maseczki ochronne.



Już na samym początku obrad, podczas głosowania nad pierwszym z punktów w porządku obrad wystąpiły problemy techniczne, które poskutkowały dość długą przerwą. Jak się okazało, posłuszeństwa odmówił elektroniczny system do głosowania. Pierwsza, kilkuminutowa przerwa na reset systemu nie pomogła. Wtedy swój pomysł na przeprowadzenie głosowania zgłosił radny Adam Kurpiewski:



- Panie przewodniczący, ja mam taka propozycję. Mamy w swoim składzie jednego listonosza. Może korespondencyjne? - powiedział radny Kurpiewski.



Radnemu Kurpiewskiemu chodziło oczywiście o radnego Piotra Wierzbę, który na co dzień pracuje jako listonosz. Pomysł – mimo że na czasie, miał zapewne – według intencji autora – rozluźnić nieco napiętą atmosferę spowodowaną awarią systemu do glosowania. Pomysłowego radnego stonował dość szybko przewodniczący Rady Miasta, Wojciech Zarzycki.



- A ja bym prosił, żeby zachował pan powagę obrad sesji Rady Miasta – powiedział przewodniczący Zarzycki.



Chwilę później, w związku z dalszymi problemami, przewodniczący Zarzycki zarządził 30 minutową przerwę. W tym czasie awarię udało się usunąć i jak dotychczas sesja przebiega już sprawnie.