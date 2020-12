Hulajnoga elektryczna - środek transportu dla każdego

REKLAMA

Dla małych i dużych, dla szczupłych i tych o pełniejszych kształtach, dla biznesmenów i studentów - hulajnoga elektryczna jest dla każdego, kto chce przemieszczać się szybko w przestrzeni miejskiej, rezygnując z publicznych środków transportu i własnego samochodu. Hulajnogi z napędem elektrycznym zyskały ogromną popularność, którą zawdzięczają swojej funkcjonalności i stosunkowo niskiej cenie.

Hulajnoga hulajnodze nierówna, dlatego aby wybrać odpowiedni model, warto wziąć pod uwagę przede wszystkim wiek, wzrost i wagę użytkownika. Inne hulajnogi będą dobre dla dzieci, a inne dla dorosłych. Kryteriów jest wiele, jednak żeby dobrze wybrać, trzeba rozpatrzyć je wszystkie.

Wiek, wzrost i waga użytkownika

To prawda, że na hulajnodze elektrycznej może jeździć każdy, jednak aby to było możliwe, należy zainwestować w odpowiednią hulajnogę. Odpowiednią to znaczy taką, która jest dostosowana do wieku, wzrostu i wagi użytkownika. To ważne, ponieważ każda hulajnoga ma inną wytrzymałość i jest przeznaczona dla osób w różnym wieku i o różnym wzroście. I tak, osoby dorosłe powinny dużą uwagę zwrócić na maksymalny udźwig e-hulajnogi. Standardowe modele pozwalają na użytkowanie przez osoby o wadze do 90 kg, jednak na rynku można znaleźć również urządzenia przeznaczone dla cięższych osób. Jeśli hulajnoga będzie służyła kilku użytkownikom, warto zainwestować w model z dużym udźwigiem i regulowaną wysokością kierownicy. Jej odpowiednie dostosowanie do wzrostu ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa poruszania się po miejskich ulicach. Regulowana wysokość kierownicy przyda się również w przypadku inwestycji w hulajnogę dla dzieci. Dzięki temu, sprzęt posłuży dłużej niż model o określonej wysokości kierownicy, który może szybko okazać się zbyt mały.

Hulajnoga elektryczna dobrej jakości

E-hulajnogi są przeznaczone głównie do poruszania się po mieście. Z jednej strony stanowią niemal idealny środek transportu, z drugiej natomiast, mogą stanowić zagrożenie. Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji podczas podróży hulajnogą, trzeba szczególnie zadbać o jej jakość. Nie warto więc inwestować w sprzęt z dolnej półki, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem wykonany jest on z kiepskiej jakości materiałów, a co za tym idzie, niespełniających standardów bezpieczeństwa. Chcąc mieć pewność, że hulajnoga wytrzyma wymagającą podróż po miejskich uliczkach, lepiej postawić na model od renomowanego producenta, np. jeden z dostępnych na https://www.euro.com.pl/pojazdy-elektryczne,g!hulajnoga-elektryczna.bhtml. Dobrej jakości hulajnoga daje też inne korzyści, np. możliwość skorzystania z naprawy serwisowej w przypadku awarii.

Dobra jakość przejawia się również w zadowalających parametrach hulajnogi. Chcąc swobodnie poruszać się po mieście bez konieczności ładowania sprzętu co kilka godzin, warto zainwestować w hulajnogę z dużym zasięgiem. Na dojazd do pracy czy szkoły wystarczy hulajnoga o zasięgu od 10 do 20 km, jednak jeśli użytkownik planuje dłuższe podróże, lepiej postawić na sprzęt o zasięgu nawet 120 km. Z zasięgiem hulajnogi nierozerwalnie wiąże się pojemność baterii i czas jej ładowania. Im pojemniejsza bateria, tym większy będzie zasięg, ale jednocześnie czas ładowania akumulatora również może być większy. Trzeba więc szukać kompromisu lub zainwestować w hulajnogę z baterią doskonałej jakości, która pozwoli na długą jazdę i szybkie ładowanie. Liczy się również maksymalna prędkość, jaką może osiągnąć hulajnoga. Modele dla dzieci zwykle nie przekraczają prędkości 25 km/h, te bardziej zaawansowane, przeznaczone dla dorosłych, rozpędzają się do nawet 80 km/h.

Warto zwrócić uwagę również na inne atuty elektrycznej hulajnogi. Dobrze jest postawić na sprzęt lekki - modele dla dzieci ważą często nie więcej niż 10 kg, natomiast te dla dorosłych mogą być znacznie cięższe. Wszystko zależy głównie od ciężaru materiałów, z jakich została wykonana hulajnoga. Oprócz niskiej wagi, funkcjonalne modele powinny też szybko i łatwo się składać, dzięki czemu w każdej chwili hulajnogę będzie można złożyć i zabrać ze sobą, np. do autobusu. Przydatne są również duże koła, poprawiające amortyzację, a tym samym wygodę jazdy, oraz światła i zabezpieczenie w postaci immobilizera.

Czy warto zainwestować w e-hulajnogę?

E-hulajnoga to nowoczesny sprzęt, przydatny dla każdego, kto chce uniezależnić się od komunikacji miejskiej, a jednocześnie pragnie zrezygnować z podróżowania samochodem. Hulajnogi elektryczne świetnie sprawdzają się w miejskiej przestrzeni, są dobre jako środek lokomocji do pracy lub szkoły i można z nich korzystać niemal przez cały rok. Minusem tego rozwiązania może być cena - model dobrej jakości kosztuje zwykle ponad 1000 zł, jednak ta inwestycja szybko się zwróci. Nie można zapomnieć o kwestii ekologii - jazda hulajnogą elektryczną sprzyja środowisku. Biorąc pod uwagę zalety i wady tego rozwiązania, zdecydowanie warto zainwestować w e-hulajnogę. Raz wydane pieniądze przełożą się na wygodę i niezależność, której mieszkańcy miast bardzo potrzebują.