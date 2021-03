Jak dobrać materace do spania? Praktyczne wskazówki doboru materaca

REKLAMA

Dobór odpowiedniego materaca do spania ma kluczowe znaczenie dla jakości naszego snu oraz zdrowia, ale wiele osób nie wie, czym się kierować, dokonujac zakupu. Wielkość i szerokość łóżka jest tylko jednym z kryteriów. Poniżej przedstawiamy krótki poradnik, który zawiera praktyczne wskazówki doboru materaca.

Na co zwrócić uwagę, kupując nowy materac?

Jak już wspomnieliśmy, kryteriów jest kilka. Jednym z nich, od którego powinniśmy zacząć, jest wielkość materaca. Odpowiedni materac powinien być co najmniej 20 cm dłuższy niż osoba, która na nim śpi. Produkt musi być także optymalnie szeroki. Przyjmuje się, że dla jednej osoby szerokość wynosi przynajmniej 70 cm, a dla dwóch osób minimum to 140 cm. Oczywiście osoby, które w trakcie snu często zmieniają pozycję i się wiercą, powinny zdecydować się na szerszy materac. W ofercie marki SleepMed znajdziemy materace o różnych właściwościach, długościach i szerokościach, więc dobór dopasowanego do nas produktu nie będzie problemem.

Kolejnym kryterium wyboru materaca jest określenie jego twardości. Jest to sprawa wysoce indywidualna, która zależy przede wszystkim od naszej wagi. Materace dzielimy więc na cztery kategorie:

H1 – miękki materac, do 60 kg;

H2 – średnio twardy materac, od 60 do 80 kg;

H3 – twardy materac, od 80 do 100 kg;

H4 – bardzo twardy materac, powyżej 100 kg.

Jeśli jednak nie jesteśmy pewni co do odpowiedniej twardości materaca, ponieważ polecane są dla nas produkty z kategorii H2, a naszym zdaniem są one zbyt miękkie, to mamy na to inne rozwiązanie. Są nim wysokiej jakości innowacyjne materace SleepMed, w których możemy samodzielnie regulować twardość. Dzieje się tak przez możliwość zmiany kolejności warstw - każda z nich cechuje się innymi parametrami twardości. Inne ułożenie warstw sprawia, że jeden materac, składający się z kilku różnych warstw, oferuje aż 4 różne poziomy twardości. Do tego zmiana ułożenia warstw jest bardzo prosta.

Kolejnym ważnym aspektem, mającym wpływ na nasz wybór, powinny być różnego rodzaju schorzenia kręgosłupa. Osoby, które mają problemy z kręgosłupem, powinny zdecydować się na materac raczej twardy o wysokiej elastyczności. Taki produkt zapewni nam doskonałe podparcie całego ciała podczas snu. Ponadto dla takich osób zalecane są poduszki ortopedyczne, które dodatkowo zapewnią odpowiednie ułożenie głowy, szyi i barków podczas przyjmowania różnych pozycji ciała w trakcie nocnego wypoczynku.

Ważną sprawą podczas wyboru doskonałego materaca do spania są także nasze uczulenia oraz alergie. Jeśli takie posiadamy, to nasz materac powinien uniemożliwiać gromadzenie się kurzu oraz nie pozwalać na rozwój roztoczy i mikroorganizmów w jego wnętrzu. Materace SleepMed dla alergików charakteryzują się optymalną wentylacją, którą zapewnia technologia Airforce. Ponadto mają one zdejmowalne pokrowce z dzianiny Probiotex zmniejszającą ilość alergenów, kurzu i roztoczy.

SleepMed – materace dla każdego

Jak już wiemy, jednym z najważniejszych kryteriów doboru odpowiedniego materaca jest jego twardość. Produkty poznańskiej firmy to innowacyjne materace oraz akcesoria do spania, tworzone z wykorzystaniem oryginalnych technologii. Cechują się one głównie możliwością zmiany ich twardości w każdej chwili. Jeśli w trakcie jego używania zdarzy się, że nasza waga się zmieni, nie musimy od razu kupować nowego produktu do spania. W ich wnętrzu znajduje się warstwa pianki termoelastycznej VitaRest lub Celsius-Waterlily, którą możemy przełożyć na drugą stronę materaca, osiągając tym samym większą twardość. Jeśli jednak materac ciągle jest za miękki, możemy zamontować do niego dodatkową warstwę kokosową. Uzyskamy wtedy bardzo twardy materac do spania.

Ponadto produkty polskiej marki możemy kupić przez Internet. W dobie pandemii jest to nie tylko wygodne, lecz także rozsądne rozwiązanie. Nie narażamy się niepotrzebnie na kontakt z innymi osobami.

Nasze zdrowie, samopoczucie, a nawet uroda zależą od jakości naszego snu. Dlatego podczas wyboru materaca do spania stosujmy się do wyżej wymienionych wskazówek. Dobrze dopasowany materac SleepMed zapewni nam zdrowy i spokojny sen, a nasze plecy i kręgosłup nie będą narażone na ból.

