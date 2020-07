Jak najwygodniej przewieźć rower samochodem?

REKLAMA

Sezon urlopowy w pełni a zdecydowana większość osób wolny czas planuje spędzić aktywnie, wybierając się przede wszystkim na rowerowe wycieczki. Niestety wypożyczenie roweru w docelowym miejscu może dosyć sporo kosztować, dlatego też najlepiej zaopatrzyć się we własny jednoślad, który w jakiś sposób należy ze sobą przetransportować. W jaki jednak sposób najwygodniej przewieźć rower samochodem? W poniższym artykule skupimy się na czterech najpopularniejszych możliwościach, biorąc pod uwagę zarówno zalety, jak i wady każdego rozwiązania.

Przewożenie rowerów w bagażniku samochodu

Najprostszym i najtańszym sposobem przewożenia rowerów jest włożenie ich do bagażnika, co oczywiście w przypadku nieco większych samochodów nie powinno sprawić problemów. Jeśli jesteśmy posiadaczami minivana lub SUV-a załadowanie rowerów nie powinno być zbyt skomplikowane, czego nie można niestety powiedzieć o nieco mniejszych pojazdach. Małe samochody nie są niestety w stanie pomieścić kilku rowerów, a nawet z jednym może być spory problem, który wiąże się przede wszystkim z koniecznością odczepienia kół. Kolejną wadą takiego rozwiązania jest konieczność dokładnego umycia rowerów i ewentualnie okrycia ich, aby przez przypadek nie ubrudzić tapicerki. Jeśli chodzi natomiast o zalety takiego rozwiązania, to można wśród nich wymienić w szczególności mniejsze ryzyko zniszczenia sprzętu podczas transportu (chodzi tutaj przede wszystkim o niekorzystne działanie warunków atmosferycznych oraz niewielkie kolizje), a także mniejsze ryzyko jego kradzieży. Taka forma transportu nie generuje ponadto dodatkowych kosztów, które są związane np. z koniecznością zakupu bagażnika dachowego, czy też haku. Czy jednak w świetle obowiązującego prawa przewożenie rowerów w bagażniku jest w ogóle możliwe? Wiele osób zadaje sobie to pytanie, jednak odpowiedź jest tylko jedna. Oczywiście przewożenie rowerów w bagażniku jest jak najbardziej możliwe, jednak należy wówczas stosować się do kilku bardzo ważnych zaleceń. Po pierwsze żadna z części roweru nie powinna wystawać poza ramę samochodu, po drugie należy pamiętać o tym, aby rowery w trakcie transportu zabezpieczyć specjalnymi taśmami tak, aby rowery podczas podróży nie przesuwały się w żadną stronę i nie ograniczały widoczności. Jeśli więc nie jesteśmy w stanie spełnić wyżej wymienionych kryteriów, musimy zdecydować się na jeden z modeli bagażników samochodowych do przewożenia rowerów.

Przewożenie rowerów na dachu samochodu

Kolejnym dosyć często stosowanym rozwiązaniem jest przewożenie samochodów na bagażniku dachowym, co również jest całkowicie zgodne z prawem. Jeśli chodzi o wady takiego rozwiązania, to jest ich niestety dosyć sporo. Po pierwsze należy liczyć się nie tylko z dosyć uciążliwym zakładaniem samego bagażnika, ale również z mocowaniem na niego rowerów. Po drugie jazda z rowerami zamocowanymi na dachu bagażnika jest mało bezpieczna, ponieważ zwiększa się wówczas środek ciężkości, przez co znacząco rosną opory. Odczuwalne jest to przede wszystkim podczas silnego wiatru. Niski poziom bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem wiąże się ponadto z ewentualną możliwością wypięcia się lub poluzowania mocowań, dlatego też nad takim rozwiązaniem należy się bardzo dobrze zastanowić. Z kolei, jeśli chodzi o zalety bagażników dachowych, to w żaden sposób nie ograniczają one wolnej przestrzeni we wnętrzu pojazdu, dzięki czemu można wziąć ze sobą nieco większy bagaż. W jaki jednak sposób należy zamontować rower do bagażnika znajdującego się na dachu pojazdu? Montaż może odbyć się za ramę rowerów, za widelec lub też za przednie koło. W przypadku pierwszego rozwiązania rama roweru przytrzymywana jest przez ramię mocujące, natomiast koła przymocowane zostają specjalnymi taśmami lub paskami. Niektóre bagażniki wyposażone są dodatkowo w specjalne pokrętło, dzięki któremu można wyregulować siłę nacisku na ramę, sygnalizują też czy montaż został przeprowadzony w prawidłowy sposób. Drugim rozwiązaniem jest montaż za widelec, który zapewnia lepszą stabilność roweru, jednak wiąże się z koniecznością zdjęcia przedniego koła. Z kolei montaż za przednie koło całkowicie eliminuje kontakt uchwytu z ramą roweru podczas jazdy i nie wiąże się z koniecznością demontażu przedniego koła.

Przewożenie rowerów na haku

Bardzo wygodnym, jednak dosyć drogim sposobem przewożenia rowerów jest montowanie ich na specjalnym haku, co zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga doposażenia się w trzecią tablicę rejestracyjną. Wśród zalet bagażników montowanych na hak można wymienić przede wszystkim mniejsze zużycie paliwa, wygodę podczas jazdy, a także dosyć łatwy montaż zarówno samego bagażnika, jak i rowerów. Z kolei, jeśli chodzi o wady, to konieczne jest posiadanie specjalnego haka, co generuje niemały koszt podobnie jak zakup samego bagażnika. W związku z takim rozwiązaniem należy liczyć się również z nieco mniejszą widocznością podczas jazdy, a także z zaburzeniem w działaniu czujników pomocnych podczas cofania. Montaż bagażnika na hak nie jest zbyt skomplikowany, ponieważ wystarczy jedynie bagażnik nałożyć na kulę haka, zaciskając następnie specjalne zabezpieczenie i blokując je kluczykiem, podłączając całość do gniazda elektrycznego. W następnym kroku na bagażniku należy postawić rower, mocując go specjalnymi uchwytami.

Przewożenie rowerów na klapie bagażnika

Ostatnim rozwiązaniem będącym alternatywą dla bagażników dachowych oraz tych montowanych na hak jest uchwyt na klapę samochodu typu kombi lub hatchback. Sposób ten łączy ze sobą zarówno zalety, jak i wady przedstawionych powyżej dwóch metod. Jedną z najważniejszych zalet jest przede wszystkim brak konieczności posiadania haka, jednak takie rozwiązanie wiąże się również z tym, że auto nie nabiera przez rowery znacznie większej wysokości. Przewożenie rowerów na klapie bagażnika wpływa niekorzystnie na zużycie paliwa, co związane jest ze sposobem montowania rowerów (przeciwnie do kierunku jazdy). Jeśli chodzi natomiast o instalację tego rodzaju bagażnika, to odbywa się ona poprzez zaczepienie go o krawędź klapy bagażnika przy użyciu dodatkowych pasów. Rowery zostają zawieszone następnie mniej więcej na wysokości ramion, dlatego też można je założyć i zdjąć bez większego wysiłku.