Jak wybrać pozabankową pożyczkę na raty online?

Pieniądze pozyskane z pozabankowej pożyczki online przeznaczyć można na dowolny cel. Zanim jednak dojdzie do podpisania umowy z instytucją finansową, należy dokonać wyboru spośród dostępnych ofert. Porównaniu podlegać powinno kilka kryteriów i nie chodzi tylko o wysokość pożyczki. Co wziąć pod uwagę przy zaciąganiu zobowiązania online?

Wiele ofert pożyczkowych do wyboru

Podstawowym kryterium wyboru pożyczki powinna być maksymalna wysokość finansowania. Klient wybiera tą ofertę, która odpowiada jego oczekiwaniom, co do wysokości gotówki możliwej do uzyskania. Pożyczki udzielane są zwykle na kwotę od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Warto także zwrócić uwagę na wysokość oprocentowania. Pierwsza pożyczka pozabankowa na raty zwykle udzielana jest bez odsetek i prowizji. Przed zdecydowaniem się na konkretną ofertę dobrze sprawdzić także proponowaną długość spłaty. Obecnie minimalny okres kredytowania wynosi 61 dni, a maksymalny sięga nawet kilkudziesięciu miesięcy.

Warto pamiętać, że obecnie nie ma możliwości zaciągnięcia pożyczki bez BIK. Klient zawsze weryfikowany jest w bazach dłużników, co zmniejszyć ma ryzyko udzielania pożyczek przez instytucje pozabankowe. Należy tym samym uważać na oferty pożyczek online promowane jako "chwilówki bez BIK". Potencjalny kredytobiorca za każdym razem podlega sprawdzeniu pod kątem historii kredytowej i terminowości w spłacie minionych zobowiązań.

Dlaczego pożyczka pozabankowa?

Pożyczki pozabankowe stanowią produkty finansowe, które nie tracą zainteresowania klientów pomimo upływu lat. Finansowanie uzyskane bez pośrednictwa banku ma bowiem wiele zalet, które zachęcają kredytobiorców do ubiegania się o pożyczkę. Należy do nich szybkość, zarówno w kwestii załatwiania formalności, jak i wypłaty pieniędzy na konto. Pożyczkobiorca podlega błyskawicznej procedurze weryfikacji i otrzymuje decyzje kredytową w kilka minut. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, gotówka pojawia się na jego koncie już w kwadrans. To zdecydowanie szybciej, niż w przypadku ubiegania się o kredyt w banku.

Instytucje oferujące pożyczki pozabankowe oferują klientom konkurencyjne oferty. Często pierwszą chwilówkę można zaciągnąć bez dodatkowych opłat, a wniosek składa się online, czyli bez wychodzenia z domu. Pożyczki są łatwe w uzyskaniu głównie dzięki uproszczonej procedurze wnioskowania. Intuicyjny formularz wysyłany jest drogą elektroniczną, a pożyczkodawca nie wymaga dołączania do niego żadnych zaświadczeń. Już w kilka minut podejmuje decyzję kredytową, która także przekazywana jest klientowi w formie online. Zaciągnięcie pożyczki pozabankowej nie wymaga bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem kredytodawcy na żadnym etapie współpracy.

Możliwość zaciągnięcia pożyczki przez internet na dowód pozwala szybko pozyskać gotówkę na dowolny cel. Przy wyborze oferty należy porównać zarówno kwotę pożyczki, jak i okres spłaty, czy wysokość pojedynczej raty. Należy zestawić te parametry z własnymi możliwościami finansowymi i na tej podstawie podjąć decyzję o wyborze pożyczki online.

materiał partnera