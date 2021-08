REKLAMA

REKLAMA

Widoczność strony internetowej to jeden z terminów, którymi często posługują się agencje SEO. Nie jest on jednak pustym terminem, a bardzo ważnym wskaźnikiem tego, jak wielu klientów ma szansę dotrzeć do Twojej oferty. Zobacz, w jaki sposób poprawić ten parametr i co na niego wpływa.

Widoczność strony, czyli co?

Na początek warto wyjaśnić, czym w ogóle jest widoczność strony. Mówiąc najprościej, chodzi o to, jak duże jest prawdopodobieństwo, że potencjalny klient, który poszukuje produktów z Twojej oferty, zobaczy link właśnie do Twojej strony internetowej. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ dziś coraz większa liczba decyzji zakupowych jest podejmowana właśnie w oparciu o wyniki wyszukiwania w internecie.

Ty również bierzesz je pod uwagę – i to zarówno, kiedy na wakacjach szukasz dobrej restauracji w okolicy, jak i wtedy, gdy potrzebujesz nowego komputera, telefonu czy lodówki. Chcesz jak najszybciej otrzymać potrzebne informacje, więc zatrzymujesz się na pierwszych otrzymanych rezultatach – rzadko przechodzisz na kolejne strony wyników z Google.

Docierasz zatem do stron, które są najbardziej widoczne. A o ich widoczności decyduje przede wszystkim dobre pozycjonowanie.

Jak zwiększyć widoczność strony w internecie?

Podstawą dobrej widoczności są właściwie przeprowadzone działania SEO. Takie, które przekonają algorytmy Google, że Twoja strona www dostarcza najbardziej wartościowych informacji w kontekście konkretnych słów kluczowych powiązanych z daną branżą. Na ten efekt składa się wiele elementów. Zobacz, co zrobić, aby wzmocnić swój potencjał.

Wykonaj audyt SEO

W Fabryce Marketingu oraz innych dobrych agencjach digital to podstawa do podjęcia jakichkolwiek działań związanych ze zwiększaniem widoczności strony internetowej. Dlaczego? Ponieważ żeby wykonana praca przyniosła efekty, musi być dobrze ukierunkowana.

Audyt SEO obejmuje m.in. sprawdzenie aktualnej pozycji strony www, wnikliwe badanie fraz dobranych pod pozycjonowanie, a przede wszystkim zakłada przyjrzenie się bliżej samej witrynie. Specjaliści weryfikują m.in. poprawność działania strony, jej przejrzystość, łatwość dostępu do informacji, bezpieczeństwo, a także jakość zawartych na niej treści. Przejrzysty raport, który może przedstawić np. Fabryka Marketingu, będzie punktem wyjścia do zmian, które przełożą się na oczekiwane wyniki.

Zoptymalizuj treści na stronie

Muszą być nie tylko angażujące i dobre pod względem sprzedażowym. Liczy się też właściwe ulokowanie fraz kluczowych, ich optymalne dobranie czy właściwy poziom nasycenia keywordami. Nie bez znaczenia pozostaje dopasowanie atrakcyjnych nagłówków, stosowanie punktorów, list i pokrewnych wyróżników.

Równie istotne jest też usunięcie kopii treści oraz tekstów, które powtarzają się na kilku podstronach.

Zadbaj o meta dane

Meta dane to informacje, które wyświetlają się w wynikach wyszukiwania Google. Najważniejsze z perspektywy SEO są meta tagi title oraz description. Warto też pod tym kątem zoptymalizować dane o obrazach znajdujących się na stronie.

Zoptymalizuj kod strony

Zbyt długie ładowanie się serwisu, wyskakujące błędy, brak odpowiednich zabezpieczeń – te elementy mogą wynikać ze źle napisanego, zbyt „ciężkiego” kodu strony firmowej. Warto go poprawić, a także wdrożyć wymagane zabezpieczenia, np. certyfikaty SSL.

Zadbaj o przyjazne SEO adresy URL

Chodzi o to, aby nie były one przypadkowymi ciągami liter i cyfr, a jasnymi komunikatami. W tym kontekście ważna jest także przejrzysta mapa strony – taka, która pozwala łatwo powiązać ze sobą logicznie i tematycznie poszczególne zakładki.

Zbuduj wartościowe linkowanie zewnętrzne

Chodzi o to, aby odnośniki do treści na Twojej stronie pojawiały się w publikacjach na portalach zewnętrznych. Sprawi to, że serwis „urośnie” w oczach Google, co sprawi, że będzie się wyświetlał wyżej w wynikach pozycjonowania.

Warto również regularnie rozbudowywać treści na stronie firmowej, np. poprzez stworzenie bloga. Jednak konkretny kierunek działania może wskazać wyłącznie porządny audyt SEO w Fabryce Marketingu czy innej dobrej agencji marketingu internetowego. Zdiagnozuj swój problem i znajdź rozwiązanie!

Artykuł sponsorowany.