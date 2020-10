Jaki powinien być dobry materac 90x200?

REKLAMA

Sprawdź, z jakiego materiału powinien być zrobiony i czy na pewno to dobry wybór dla Ciebie.

Dla kogo to idealne wymiary materaca?

Materac o wymiarach 90x200 cm to najpopularniejszy materac dla jednej osoby. Taki typ materaca najlepiej sprawdzi się w przypadku osoby o drobnych lub normalnych wymiarach sylwetki, która chce się swobodnie wyspać. To też najlepszy rozmiar materaca do typowego łóżka jednoosobowego, do sypialni o małych rozmiarach. Materac o takich wymiarach jest też dobrym wyborem do pokoju nastolatka albo dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Przy większej sylwetce lepiej wybrać materac o szerokości 100 cm, czasem nawet 120 cm. W przypadku partnerów, niezależnie od rozmiarów ich sylwetek, taki rozmiar materaca na pewno będzie zbyt mały.

Jaki materac o wymiarach 90x200 cm wybrać?

Do wyboru masz kilka rodzajów materacy:

Materac piankowy - w przypadku alergików najlepszy będzie materac piankowy lateksowy, bo nie uczula. Bardzo wygodny, ale jednocześnie ekonomiczny,

jest materac z pianki wysokoelastycznej.

Najbardziej luksusowy, gwarantujący najbardziej komfortowy sen wśród materacy piankowych, jest natomiast materac termoelastyczny. Jest on też idealny dla osób z problemami z kręgosłupem.

Materac sprężynowy - najnowocześniejsze materace sprężynowe to kieszeniowe i multipocket. Sprężyny są w nich zamknięte w kieszeniach, co zwiększa ich wytrzymałość. Te typy materacy są uznawane za bardzo trwałe.

Materac hybrydowy - to połączenie materaca sprężynowego z piankowym. Taki materac łączy zalety obu typów materacy.

Wszystkie te rodzaje materacy znajdziesz w ofercie Hilding Anders, który nie tylko produkuje marki własne, ale również tworzy najwygodniejsze materace dla znanych na całym świecie firm, takich jak IKEA czy BRW.

Jaką twardość materaca 90x200 cm wybrać?

O ile w przypadku innych typów materacy, twardość nie jest tak bardzo istotna, o tyle w przypadku materacy dla osób o drobnych sylwetkach, ma ona znaczenie. Osoby szczupłe najlepiej aby spały na materacach miękkich. Są to materace oznaczane jako H1 lub H2. Wtedy materac odpowiednio podpiera wszystkie partie ciała oraz kręgosłupa, ale nie uciska go zbyt mocno. Jeśli nie masz pewności, jaką dokładnie twardość wolisz, możesz wybrać materac dwustronny, z dwoma różnymi twardościami, jak na przykład Hilding Conga. Dostępny jest on m.in. w Sleepinghouse.

Twardość materaca możesz jednak zawsze potem zmienić, dokupując materac nawierzchniowy o innej twardości. Taki materac nakładasz wieczorem na łóżko, przykrywasz pościelą, a rano zdejmujesz oraz zwijasz.

Jest on zdecydowanie o wiele tańszy niż klasyczny, dlatego jego dokupienie wyniesie Cię o wiele taniej,

niż kupowanie całkiem nowego, bardziej miękkiego

lub bardziej twardego materaca.

