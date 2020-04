Jakie badania wykonują akredytowane laboratoria badawcze?

REKLAMA

REKLAMA

Akredytowane laboratorium badawcze to laboratorium, które posiada certyfikaty jakości na konkretne badania. Mogą być to nie tylko badania krwi, ale także badania gleby czy wody, badania żywności, chemii gospodarczej, leków czy kosmetyków.

Takie badania mogą wydawać się nietypowe z perspektywy osoby prywatnej, ale są niezwykle ważne, chociażby by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. Czym jednak jest owa akredytacja i czemu jest taka ważna?

Akredytacja badań laboratoryjnych

Akredytacja na konkretny rodzaj badań oznacza, że owe badania wykonywane są w akredytowanym laboratorium badawczym zgodnie z wyśrubowanymi wymogami rządowymi (tak zwana Polska Norma) i podlegają systemowi kontroli jakości. Laboratorium badawcze z certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) to laboratorium zatrudniające tylko osoby doświadczone, o najwyższych kwalifikacjach.

Akredytacja to także gwarancja, że technologia, z jakiej korzysta laboratorium badawcze, jest na najwyższym możliwym poziomie. Akredytowane laboratoria badawcze są poważane również ze względu na niezwykłą skuteczność, wiarygodność wyników i ogromny potencjał pomiarowy. To wszystko składa się na najwyższą jakość świadczonych usług laboratoryjnych. Akredytacja laboratorium jest więc bardzo ważnym czynnikiem decydującym z perspektywy każdego poważnego przedsiębiorcy.

Na co akredytowane laboratorium badawcze może mieć akredytację?

Akredytowane laboratorium badawcze może, ale nie musi mieć akredytacji na każde badanie, jakie się w nim przeprowadza. Zanim więc zleci się badania do laboratorium, należy upewnić się, na co wybrane laboratorium ma akredytację – może być to tylko jedno konkretne badanie lub jeden konkretny rodzaj badań. Każde laboratorium może mieć akredytację na inny rodzaj badań. Jeśli więc na przykład chcemy zbadać próbki gleby, warto wybrać się do laboratorium wyspecjalizowanego w kierunku badań środowiskowych.

Jakie badania wykonuje się w akredytowanym laboratorium badawczym?

Akredytowane laboratorium badawcze może wykonywać między innymi badania:

- paliw, gazów węglowodorowych, ropy naftowej, olejów opałowych itd.,

- bezpieczeństwa materiałów (tworzyw sztucznych, papieru, silikonu itd.), z jakich powstają opakowania, w tym opakowania mające kontakt z żywnością,

- bezpieczeństwa materiałów, z których powstają zabawki i inne artykuły dla dzieci,

- próbek środowiskowych (woda, gleba, ścieki, odpady itd.)

- leków, kosmetyków, chemii gospodarczej,

- żywności i pasz.

Akredytacja badań a sprawy sądowe

Laboratoria akredytowane grają także dużą rolę w sprawach kryminalistycznych, gdy próbki przeznaczone do badania nie dość, że stanowią ważny dowód w sprawie, często mający bezpośredni wpływ na ludzkie życie, to jeszcze bardzo często nie mogą zostać pobrane ponownie. Oznacza to, że laboratorium, któremu zleca się takie badania, musi wykazywać się niezwykłą precyzją, zahaczająca wręcz o bezbłędność. Podobnie jest z innymi badaniami sądowymi, na przykład badaniami DNA w celu ustalenia ojcostwa.

Artykuł powstał we współpracy z akredytowanym laboratorium badaczym - Hamilton.com.pl