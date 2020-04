Jakie konta bankowe powinni wybierać studenci?

REKLAMA

Konto bankowe to w dzisiejszych czasach nie luksus, ale standard. Posiada je praktycznie każdy dorosły człowiek, niezależnie od wielkości i regularności dochodów. Sprawdzamy ofertę kont osobistych dla studentów.

Konto osobiste – co to jest

Konto osobiste to najwygodniejszy sposób na stały dostęp do środków finansowych, zarządzanie nimi i kontrolowanie. Dzięki posiadaniu konta można łatwo i wygodnie płacić kartą debetową w sklepach i punktach usługowych, dokonywać przelewów internetowych, stale monitorować stan środków za pomocą aplikacji mobilnych i bankowości internetowej. Na konto wpłacane są wynagrodzenia za pracę i ewentualne inne dochody.

Ranking kont osobistych – nie tylko dla młodych

Ranking kont osobistych to szybki i wygodny sposób na poznanie kosztów i ewentualnych bonusów za prowadzenie kont w różnych bankach. Dziś, gdy praktycznie każdy dorosły Polak ma konto w banku (a niektórzy nawet kilka), instytucje te muszą się mocno nagimnastykować, by zachęcić potencjalnych klientów do otworzenia u nich konta. Dlatego banki proponują różne promocje i jednorazowe bądź stałe bonusy za prowadzenie konta osobistego. Do najczęściej oferowanych należą:

– brak opłaty za prowadzenie konta,

– brak opłaty za kartę,

– darmowe przelewy,

– darmowe wypłaty z bankomatów,

– limit w rachunku odnawialnym,

– cashback, czyli procentowy zwrot kosztów za zakupy w niektórych sklepach,

– premia w postaci konkretnej kwoty za otwarcie rachunku.

W praktyce banki nie dają niczego całkiem za darmo, ale oczekują czegoś w zamian. Na przykład bank zniesie opłatę za prowadzenie konta i karty, jeśli w miesiącu kalendarzowym na rachunek klienta wpłynie określona suma pieniędzy oraz płatności kartą osiągną wymagane minimum. To detale, na które jednak warto zwrócić uwagę przy zakładaniu rachunku osobistego.

Ranking kont bankowych dla studentów

Oferta banków skierowana do studentów znacznie różni się od tej skierowanej do osób, które weszły już na rynek pracy. Przede wszystkim studenci na ogół mają niższe i mniej regularne dochody. Nie każdy student pracuje w ramach umowy o pracę. Student nie chce płacić tylko za to, że coś ma i banki biorą to pod uwagę. Nie chce też pamiętać, jaki obrót musi zrobić na koncie lub na jaką sumę zrobić zakupy i zapłacić kartą, żeby uniknąć opłaty. Ma być jasno, przejrzyście i tanio.

Konta studenckie różnią się od zwykłych kont osobistych także tym, że zgromadzone na nich środki są oprocentowane. Przed dokonaniem wyboru warto sprawdzić ranking kont bankowych dla studentów i zapoznać się z oferowaną wysokością oprocentowania.

Ranking kont bankowych dla młodych

Konto dla młodych to specyficzny rodzaj usługi bankowej skierowany do osób w wieku 13 – 18 lat, a raczej ich rodziców, bo to oni muszą wyrazić zgodę na założenie konta w banku. Konto dla młodych i konto dla studenta są dosyć podobne (niskie wymagania, niskie opłaty, oprocentowanie) i często mylone.

Czy warto założyć konto dla nastolatka? Na pewno tak. Umiejętność poruszania się po bankowości elektronicznej, płacenia kartą, korzystania z bankomatów i wpłatomatów, a przede wszystkim umiejętność gospodarowania pieniędzmi to cenna rzecz i warto uczyć ją dzieci jak najwcześniej.