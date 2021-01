Jakie meble wybrać do pokoju dziecka?

REKLAMA

Urządzanie pokoju dla dziecka to niełatwe zadanie. Z jednej strony meble powinny zapewniać jak największą funkcjonalność. Z drugiej, muszą też podobać się naszemu dziecku. Sprawdźmy więc, jakie meble sprawdzą się najlepiej.

Urządzanie pokoju dla naszych dzieci to czynność, której nie wykonujemy codziennie. Wręcz przeciwnie, robimy to raz na kilka lat. Dlatego też wielu rodziców zmaga się wieloma dylematami przy planowaniu remontu. Odświeżenie wnętrza oraz nowe meble są niezbędne, ponieważ dziecko dorasta. W związku z tym zmieniają się jego potrzeby, zarówno te fizyczne, jak i estetyczne. Żaden dziesięciolatek nie będzie chciał przecież zaprosić kolegów do pokoju, w którym na ścianach królują ilustracje bohaterów z bajek dla przedszkolaków. Warto więc zadbać, by dziecko po prostu dobrze czuło się w swojej przestrzeni. Jedną z najważniejszych kwestii, jakie musimy wziąć pod uwagę, kupując nowe meble dla dzieci, jest ich wiek. Dowiedzmy się więc, co sprawdzi się u nastolatków, a co u nieco młodszych.

Meble dla dzieci — jakie sprawdzą się najlepiej?

Pokój dziecka będzie zmieniał się na przestrzeni lat i dobrze, jeśli weźmiemy to pod uwagę, kupując do niego meble. Zupełnie inne potrzeby ma bowiem maluch mający 5, 7, czy 9 lat. Oczywista sprawa, że nie będziemy zmieniać aranżacji tak często, dlatego też meble dla dzieci powinny być jednocześnie oryginalne, ale i uniwersalne. Na pewno nie może zabraknąć tu kolorów. Postawmy jednak na połączenie maksymalnie dwóch barw, na przykład różu i bieli lub zieleni i szarości. Dzięki temu bez problemu dopasujemy do nich różne ciekawe dodatki.

Meble dla dzieci powinny być też dobrze dostosowane do ich wzrostu. To może być trudne, bo przecież maluchy rosną w zawrotnym tempie. Najlepiej sprawdzą się tu wszelkie meble, które można dostosować do indywidualnych preferencji.

Meble młodzieżowe — czyli jak urządzić pokój nastolatka?

Do pokoju nastolatka warto wybrać meblościanki młodzieżowe. Takie zestawy pozwolą nam zaoszczędzić czas na dopasowywaniu do siebie poszczególnych elementów. Jeśli chodzi o meble dla młodzieży, to doskonałym wyborem będą wszelkie nowoczesne fasony. Do tego oczywiście stonowana kolorystyka. Biel, drewno, czy choćby czerń, będą naprawdę dobrym wyborem.

Urządzanie pokoju nastolatka powinno być przede wszystkim wspólną sprawą rodziców i samego zainteresowanego. Dlatego też warto wspólnie z dzieckiem wybrać dodatki oraz elementy dekoracyjne. Szczególnie że dzięki mediom społecznościowym, trendy wnętrzarskie wcale nie są młodzieży obce.