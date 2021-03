Jakie są metody parzenia kawy i jakie akcesoria należy kupić?

REKLAMA

Dla wielu osób kawa to obowiązkowy element każdego dnia. Zwyczajnie ogromna część ludzi nie wyobraża sobie tego, aby nie zacząć dnia od małej czarnej. Jak się jednak okazuje, świat kawy to coś więcej, niż tylko zalanie wrzątkiem przygotowanych wcześniej i zmielonych ziaren kawy. Istnieje znacznie większa liczba metod parzenia kawy, przez co napój może mieć naprawdę niezwykle zróżnicowane smaki i aromaty. Jakie są najpopularniejsze metody parzenia kawy, a także jakie trzeba mieć do nich dodatki i akcesoria?

Kawa po turecku

Zdecydowanie jednym z najczęściej praktykowanych sposobów na zaparzenie kawy, jest tzw. kawa po turecku. Wiele osób myśli, że właśnie taki rodzaj kawy pije i z tą właśnie nazwą utożsamia zalewanie kawy wrzątkiem. Jest to jednak ogromny błąd, ponieważ kawa po turecku powinna być nie tylko bardzo mocna i aromatyczna, lecz również słodka. Sprawia to, że przygotowanie takiej kawy nie polega tylko na zalaniu wrzątkiem, lecz na podgrzaniu zalanej zimną wodą kawy i cukru w specjalnym tygielku. W chwili, gdy na kawie podczas takiego podgrzewania pojawi się piana, oznacza to, że kawa zaczyna wrzeć, więc trzeba ją zestawić z ognia. Co bardzo ważne, proces ten należy powtórzyć trzy razy. Dopiero wtedy kawa po turecku jest przygotowana.

Kawa z zaparzacza tłokowego

Innego typu bardzo popularną metodą parzenia kawy, jest ta, która polega na wykorzystaniu do tego specjalnego zaparzacza tłokowego, który często nazywany jest French press. I choć nazwa może brzmieć nieco skomplikowanie i groźnie, to jednak samo urządzenie jest naprawdę bardzo proste w użytkowaniu. Zaparzacz to nic innego, jak dość dużych rozmiarów, najczęściej szklany, dzbanek, który wyposażony jest w tłok zakończony sitkiem. Jak to działa? Do środka dzbanka należy wsypać zmieloną kawę, a następnie zalać ją wrzątkiem. Kolejnym krokiem jest stopniowe przesuwanie tłoka w dół dzbanka, dzięki czemu przemieszcza się fusy ku dołowi, a na górze uzyskuje czystą, bardzo mocną i pyszną kawę.

Kawa z kawiarki

Równie popularnym sposobem na przyrządzenie kawy, co w przypadku zaparzacza tłokowego, jest robienie kawy w specjalnej kawiarce. Różnica jest tu jednak taka, że w niej kawę się podgrzewa, a nie tylko odsącza od fusów. Jak to zatem konkretnie działa? Kawiarka to naczynie, które najczęściej produkowane jest ze stali nierdzewnej. Zasypywane jest ono kawą, która następnie przykrywana jest sitkiem i zalewana woda. Po takim zbiegu kawiarkę należy ustawić na ogniu i powoli podgrzewać.

Kawa typu chemex

Jednym z najbardziej interesujących i oryginalnych sposobów na zaparzenie w domu kawy, jest wykorzystanie do tego zadania urządzenia o nazwie chemex. Czym ono jest, a także jak przebiega jego użycie? Chemex to szklane naczynie o budowie typowego dzbanka, lecz kształtem przypominające klepsydrę. Górna część klepsydry służy do tego, aby umieścić w niej specjalny papier filtrujący, a w nim kawę, którą zalewa się ciepłą wodą. W trakcie zaparzania się kawy następuje proces przesączania się jej do dolnej części naczynia. Przygotowana w tym naczyniu kawa jest naprawdę niezwykle aromatyczna oraz co najważniejsze zupełnie nie przypomina w smaku kaw przygotowanych w klasyczny sposób.

Jakie dodatki i akcesoria trzeba mieć?

Jak zatem widać, metody parzenia kawy mogą przyjmować naprawdę bardzo interesujące postaci. Żeby jednak można było wykorzystać je w swojej kuchni, koniecznie trzeba będzie odwiedzić sklep z kawą oraz kupić specjalne akcesoria. Oczywiście kluczowe w przypadku kupowania akcesoriów do parzenia kawy jest to, aby kupić specjalne naczynia, które są wykorzystywane do danych metod. Co więcej, warto zainwestować również w specjalne sitka, oraz czyszczące je szczoteczki.

Jeśli kogoś interesuje kawa speciality, powinien także kupić dobrej jakości młynek elektryczny, którym będzie można w domowych warunkach przygotować samodzielnie mieloną kawę z odpowiednio wyselekcjonowanych ziaren.