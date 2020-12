Kapsułki CBD – dlaczego warto po nie sięgnąć?

REKLAMA

Kannabidiol ma specyficzny smak i zapach, który wielu osobom może nie odpowiadać. Niektórzy oceniają go jako ziemisty lub torfowy, inni wyczuwają aromat przypominający trawę bądź sosnę. Wiele słyszałeś o jego prozdrowotnych właściwościach, ale nie możesz przekonać się do przyjmowania oleju pod język, który zwyczajnie Ci nie smakuje? Wygodną alternatywą są kapsułki – pozwolą Ci czerpać cenne kwasy omega i inne fitoskładniki, a jednocześnie olejek został tutaj zamknięty w postaci żelowej pastylki, która jest o wiele łatwiejsza do spożycia.

Korzystaj z właściwości CBD bez niemiłego posmaku w ustach

Smak konopi wiele osób uznaje za zbyt ostry. Olej CBD przyjmuje się pod język. Przez co najmniej kilka minut nie należy nic pić ani jeść. W praktyce pozostawia on w ustach swój charakterystyczny posmak, który, dla wielu ludzi dopiero rozpoczynających swoją przygodę z tego typu produktem, jest bardzo uciążliwy. Gorzki, orzechowo-ziemisty smak może skutecznie zniechęcić do sięgania po kannabidiol.

Producenci znaleźli jednak rozwiązanie problemu. Osoby, które nie tolerują oleju, mogą sięgnąć po kapsułki CBD. Tutaj cenny złocisty olejek został zamknięty w żelowej otoczce. Każda kapsułka to jedna porcja, dlatego dawkowanie jest również łatwiejsze, ponieważ nie trzeba już odmierzać kropli. Takie rozwiązanie sprawiło, że po kannabinoidy sięgają często użytkownicy, którym wydawało się, że nie są w stanie tolerować oleju CBD.

Jak powinna wyglądać suplementacja?

Wystarczy sięgnąć po jedną żelową pastylkę. Producenci zwykle zalecają, aby przyjmować ją rano. z Czasem można zwiększyć dawkę, ale początkowo najlepiej zacząć od jednej kapsułki, ponieważ dawki CBD powinny być zwiększane stopniowo. Jedna kapsułka zawiera 10 mg ekstraktu konopnego. Odpowiada to 2 kroplom oleju o stężeniu 10% lub 4 kroplom oleju o stężeniu 5%.

Dawkowanie CBD z wykorzystaniem żelowych kapsułek jest szybkie, wygodne i dyskretne. Bez problemu można przyjąć je poza domem – w pracy, szkole czy podróży. O wiele łatwiej jest wtedy sięgnąć po taką formę niż pieczołowicie odmierzać kropelki oleju. Produkt ten wybierają także osoby, które są zabiegane, mają niewiele czasu i cierpliwości, aby korzystać z płynnego produktu i używać kroplomierza.

Dla początkujących rozwiązanie to wiąże się z bezpieczeństwem. Każda kapsułka zawiera taką samą ilość CBD, dlatego nie ma ryzyka, że niechcący przyjmiemy zbyt dużą dawkę. Tzw. weterani, którzy o tego typu suplementacji wiedzą niemal wszystko, również doceniają komfort żelowej otoczki. Kapsułki pozwalają im bowiem utrzymywać poziom kannabinoidów w swoim organizmie na stałym poziomie.

Czy kapsułki są tym samym, co olej CBD?

Zastanawiasz się, czy kapsułki są dokładnie tym samym produktem, co czysty olejek CBD? W środku zawierają one produkt, który powstaje w dokładnie ten sam sposób. Różni je jedynie żelowa otoczka. W praktyce oznacza to, że kannobinoidy zaczną działać, gdy zostaną wchłonięte przez układ trawienny. Olej przyjmuje się pod język, dlatego jest niemal natychmiast wchłaniany do organizmu przez śluzówkę. Działanie substancji pochodzących z kapsułek będzie więc nieco wolniejsze. Kannabinoidy są jednak dobrze rozpuszczalne w tłuszczach. Nośnikiem jest tutaj olej konopny, co sprawia, że przyswajalność jest bardzo dobra.

Tak naprawdę znaczenie ma więc nie sama forma przyjmowania, ale zawartość. Ważne jest, aby wybierać kannabidiol pochodzący ze sprawdzonych źródeł i posiadający odpowiednie atesty.