Klimatyzator nie tylko na lato – chłodzi i ogrzewa

Zapewne większość osób decyduje się na zakup klimatyzatora, kiedy nadchodzi sezon „właściwy”, tzn. upały. Zakup takiego urządzenia w sezonie to spory wydatek, a perspektywa używania go wyłącznie przez określoną część roku może zniechęcać.

Warto zatem wiedzieć, że klimatyzator może być używany również w inny sposób, nie tylko do chłodzenia. Wiele modeli klimatyzatorów przenośnych to urządzenia 4w1 – chłodzą, grzeją, osuszają i wentylują powietrze. Kup klimatyzator taniej poza sezonem i używaj go przez cały rok. Warto zdecydować się na zakup klimatyzatora przenośnego już teraz i nie czekać na podwyżki cen.

Dlaczego klimatyzator może ogrzewać?

Sposób działania klimatyzatora przenośnego można porównać do lodówki – posiada sprężarkę, parownik i skraplacz, a wymiana temperatury jest możliwa dzięki czynnikowi roboczemu.

Różni je sposób odprowadzania powietrza – klimatyzator przenośny może to robić dzięki rurze wyrzutowej.

Ogrzewanie klimatyzatorem przenośnym jest możliwe, ponieważ działa on jak pompa ciepła, pobierając ciepło z powietrza i oddając je na zewnątrz. Ten proces można odwrócić, a wtedy jednostka wewnętrzna zaczyna ogrzewać. Taka zmiana w przypadku klimatyzatora z funkcją grzania jest prosta – wystarczy nacisnąć przycisk na pilocie lub panelu sterującym.

Ogrzewanie klimatyzatorem przenośnym ma wiele zalet, to przede wszystkim:

Niższe rachunki w porównaniu z ogrzewaniem farelką lub grzejnikiem elektrycznym,

Szybkość ogrzewania i kontrola temperatury,

Ekologiczność w przypadku zastosowanego czynnika roboczego R290.

Istotne parametry klimatyzatora

Przed zakupem klimatyzatora przenośnego zwróć uwagę na jego parametry, które pozwolą Ci właściwie dobrać klimatyzator do metrażu:

Moc – określa wielkość powierzchni, którą schłodzi/ ogrzeje dany klimatyzator. Przy wysokości pomieszczenia 2,7 m schłodzenie 1 m³ powietrza wymaga 0,03 kW mocy chłodzącej, a więc w pokoju o powierzchni np. 40 m² będziemy potrzebowali urządzenia o mocy 3,24 kW (bo: 40 x 2,7 x 0,03).

Przepływ powietrza – im jest wyższy, tym klimatyzator szybciej chłodzi/ ogrzewa powietrze. Najlepiej, by parametr ten wynosił powyżej 300 m³/ h.

Czynnik roboczy – powinien być ekologiczny, by nie szkodził warstwie ozonowej. Obecnie najlepszym wyborem jest R290, czyli czysty propan.

Wśród opłacalnych klimatyzatorów przenośnych 4w1 znajdziemy np. Fersk Vind – kompaktowe urządzenie (36x43x73) o ciekawym designie, w perłowo białym kolorze.

Klimatyzator wyróżnia się mocą chłodzącą na poziomie 3,5 kW i mocą grzewczą równą 3,3 kW, co umożliwia schłodzenie lub ogrzanie powierzchni do 40 m². Przepływ powietrza w jego przypadku wynosi 400 m³/h, co jest bardzo dobrym wynikiem świadczącym o szybkości chłodzenia i ogrzewania.

Klimatyzator marki Fersk jest przy tym energooszczędny, zalicza się do klasy A/A+.

