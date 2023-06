Kupiłeś samochód? Pamiętaj o tych dokumentach

Gdy chcemy kupić samochód, przeznaczamy dużo czasu na to, aby znaleźć odpowiednią ofertę na rynku, zapoznać się z historią auta i dobrze sprawdzić jego stan techniczny. Dopiero na podstawie takich rzeczy możemy mieć większą pewność co do tego, że podejmujemy słuszną decyzję. Jednak obowiązki nowego właściciela się na tym nie kończą. Należy pamiętać o przygotowaniu właściwego zbioru dokumentów o samochodzie. Co się wśród nich znajdzie?

O jakie formalności należy zadbać?

Po zakupie samochodu mamy ograniczoną ilość czasu na dopełnienie pewnych formalności. To ważne, jeśli chcemy, żeby nasze auto było uznane za sprawne i odpowiednie do uczestniczenia w ruchu drogowym. W innym wypadku mogą spotkać nas kary, których zapewne wolelibyśmy uniknąć. Z tego powodu należy pamiętać o obowiązkach takich jak:

● przedłużenie lub wykupienie polisy OC,

● zarejestrowanie samochodu w Wydziale Komunikacji,

● opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), gdy kupiliśmy samochód od osoby prywatnej – choć istnieją od tego pewne wyjątki,

● sprawdzenie ważności badania technicznego,

● wyrobienie nowego numeru VIN – ale zdarza się to rzadko.

To jedne z ważniejszych kroków, o których nie można zapomnieć po zakupie auta. Decydują one nie tylko o kwestii naszego bezpieczeństwa, ale także o uniknięciu pewnych kłopotów, które mogą nas spotkać po niedopatrzeniu podstawowych obowiązków jako nowi właściciele samochodu. Dowiedzmy się teraz więcej szczegółów na ten temat.

Dodatkowo, jeśli mowa o kupnie samochodu z zagranicy, szereg takich obowiązków poszerza się o kilka kolejnych kroków. Oprócz opłacenia podatku akcyzowego należy przygotować dodatkowe dokumenty dotyczące nowego auta, co jest bardziej złożoną kwestią.

Ubezpieczenie OC – o czym trzeba pamiętać?

Obowiązkiem każdego właściciela samochodu jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC. Bez względu na to, czy kupujemy auto z salonu, od osoby prywatnej lub sprowadzamy je z zagranicy, wciąż obowiązuje nas ta zasada. W pierwszym przypadku potrzebujemy polisy OC w dniu zakupu samochodu (jeśli chcemy od razu poruszać się drogami) lub najpóźniej w dniu jego rejestracji (gdy np. zabierzemy auto z salonu na lawecie lub odbierzemy je stamtąd w późniejszym terminie).

Kupując pojazd od osoby prywatnej, możemy spodziewać się, że będzie posiadać on już aktualne OC. W takim wypadku mamy dwie możliwości do wyboru: kontynuować polisę zbywcy lub od razu zrezygnować z umowy i wykupić własną. Wszystko zależy od naszych oczekiwań względem wysokości składki, ponieważ należy pamiętać o tym, że zakres ochrony się nie zmieni. Ubezpieczenie OC u każdego towarzystwa działa na takich samych zasadach, co reguluje prawo, jednak ceny mogą różnić się w zależności od indywidualnych ustaleń firmy. Gdy polisa zbywcy wygaśnie, a składki zostaną ponownie przeliczone i podwyższone, nie będzie działać to na naszą korzyść, dlatego można zdecydować się wówczas na inną ofertę.

W każdym przypadku koniecznością jest posiadanie ważnego OC w dniu rejestracji zakupionego samochodu, dlatego od tego kroku zależny jest sukces kolejnego. Poza tym, jeśli chcemy uniknąć otrzymania kary pieniężnej, powinniśmy zadbać o zachowanie ciągłości tej polisy.

Rejestracja zakupionego samochodu – jakie dokumenty zabrać?

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu? To zależy od naszego auto – w oparciu o to, czy jest ono nowe, używane, sprawdzone itd., musimy przygotować ich inny zestaw. Natomiast udając się do urzędu, każdy powinien mieć ze sobą:

● dokument tożsamości, np. dowód osobisty,

● aktualną polisę OC dla samochodu,

● dowód własności pojazdu, czyli umowę kupna-sprzedaży, fakturę lub akt darowizny,

● wniosek o rejestrację gotowy do złożenia.

Gdy kupiliśmy nowy samochód, powinniśmy zabrać ze sobą również wyciąg ze świadectwa homologacji, czyli dokument poświadczający montaż instalacji gazowej, który otrzymamy dopiero po tym, gdy auto przejdzie wymagane badania techniczne.

Oprócz wcześniej wymienionych dokumentów nowy właściciel używanego pojazdu musi mieć potwierdzenia opłacenia PCC, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, a także czasami kartę pojazdu.

Inny zestaw dokumentów będzie potrzebny w przypadku kupienia samochodu za granicą (m.in. potwierdzenie zapłaty akcyzy i przetłumaczony dowód własności), a jeszcze inny przy pojeździe zabytkowym lub złożonym samodzielnie (np. protokół oceny stanu technicznego).

Warto wiedzieć, że samochód można zarejestrować także z pomocą pośrednika. Oprócz odpowiednio przygotowanego zestawu dokumentów potrzebne jest jeszcze upoważnienie i opłacenie pełnomocnictwa (17 zł).

Nowy numer VIN – kiedy jest konieczny?

W niektórych sytuacjach może się okazać, że wymagane jest wyrobienie nowego numeru VIN. Co to dokładnie jest, dlaczego jest potrzebne i co może grozić nam, gdy nie zadbamy o jego dobry stan, dowiemy się m.in. na stronie: https://najtaniejuagenta.pl/numer-vin-co-to-jest-i-jak-go-sprawdzic/. Wyrobienie nowego VIN jest konieczne, gdy przestaje być on czytelny, uległ zniszczeniu w wyniku wypadku, w samochodzie wymieniono podwozie, został sfałszowany. W ostatnim przypadku należy od razu udać się na policję w celu zgłoszenia tego, ponieważ w innym razie to my możemy zostać posądzeni o oszustwo.

