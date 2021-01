REKLAMA

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce wystawiła list gończy za Krystianem Kacperowiczem. Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o tym policji bądź prokuratury.

Poszukiwanym jest Krystian Kacperowicz, s. Anotniego, urodzony 16.12.1978 r. w Ostrołęce. Ostatni adres zamieszkania: 07-410 Ostrołęka, ul. Fabryczna 8. Poszukiwany /-a/ w sprawie: PR 2 Ds. 2098.2020 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce.

Kwalifikacja prawna czynu: art. 209 § 1a kk - "Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".