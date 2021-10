Prokuratura wystawiła list gończy za Szymonem Rafałem Bartnickim. Osoby mające wiedzę o miejscu pobytu poszukiwanego, proszone są o powiadomienie policji bądź prokuratury.

Poszukiwanym jest Szymon Rafał Bartnicki, s. Wojciecha, ur. 16 listopada 1982 roku w Mińsku Mazowieckim. Ostatni adres zamieszkania: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Świderskich 16. Zawód: Technolog robót wykończeniowych. Poszukiwany w sprawie: PR 1 Ds. 257.2021 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej.

Kwalifikacja prawna czynu: art. 209 § 1a kk:

§ 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.