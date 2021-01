Materac wysokoelastyczny - kiedy warto zdecydować się na jego zakup?

REKLAMA

REKLAMA

Materace wysokoelastyczne, to materace piankowe, które są jednymi z najlepszych dla naszego kręgosłupa. Jakie są ich zalety i wady? Kiedy warto postawić na ten rodzaj materacy oraz jakie są ich rodzaje? Dowiedz się!

Czym są materace wysokoelastyczne?

Na wstępie warto zaznaczyć różnicę pomiędzy materacami wysokoelastycznymi, a podobnie brzmiącymi materacami termoelastycznymi. Drugi rodzaj podłoża reaguje nie tylko na nacisk, ale także temperaturę ciała.

Natomiast materace wysokoelastyczne to materace, których elastyczność wynika z materiału - pianki poliuretanowej, dzięki której podłoże pod wpływem ciężaru ciała idealnie dopasowuje się do jego kształtu zapewniając użytkownikowi wygodę i komfort snu. Dodatkowy atut materiału materacy wysokoelastycznych to wysoka odporność na odkształcenia oraz sprawna wentylacja zapewniona przez układ pianki powodujący prawidłowy obieg powietrza. Producenci materacy tacy jak Hilding, marka oferująca wysokiej jakości produkty należąca do światowej czołówki producentów tego typu, oferują najwyższej jakości materace wysokoelastyczne, które doskonale sprawdzają się użytkownikom. Przed dokonaniem wyboru , warto zaczerpnąć wiedzy z rzetelnych źródeł takich jak www.zdrowykregoslup.pl lub www.veronique.pl.

Materac wysokoelastyczny Hilding Conga

Hilding Conga to nowoczesny, innowacyjny materac zbudowany z czterech różnych pianek. Dwie wysokoelastyczne pianki o zróżnicowanej twardości zapewniają idealne wsparcie całego ciała. Wyprofilowanie ich w 7 stref twardości gwarantuje optymalne rozłożenie ciężaru ciała na powierzchni materaca. Dodatkowe wkładki w strefie ramion – z jednej strony z pianki Visco, z drugiej z chłodzącej pianki FloFom, reagują na temperaturę ciała, dzięki czemu niwelują napięcie i bóle w strefie ramion, barków oraz karku. Termoregulacyjne i chłodzące właściwości pianki FloFom sprawdzą się doskonale latem, a rozgrzewające właściwości pianki Visco to idealne rozwiązanie na zimę. Wysoka elastyczność, sprężystość i wytrzymałość pianek użytych w konstrukcji Hilding Conga sprawiają, że materac sprawdzi się również w przypadku osób o podwyższonej wadze, nawet do 130 kg.

Komu sprawdzi się materac wysokoelastyczny?

Materace wysokoelastyczne zachowują się podobnie do kieszeniowych materacy sprężynowych. Tak samo jak one, charakteryzują się wysoką sprężystością i elastycznością punktową. Pianki wysokoelastyczne zapobiegają rozwojowi bakterii i roztoczy, ponieważ są wielokomórkowym, oddychającym tworzywem. Materace wykonane przy ich użyciu są idealną propozycją dla osób cierpiących na alergię, gwarantując im spokojny, zdrowy sen. Zalety materacy piankowych wysokoelastycznych to przede wszystkim wytrzymałość, dobra wentylacja, elastyczność oraz sprężystość. Wiodące firmy jak Hilding oferują materace wysokoelastyczne, które będą służyć nam przez długie lata. Sprawdzą się więc także osobom, które cenią higienię, trwałość podłoża i mają najwyższe wymagania dotyczące komfortu snu. To także materace odpowiednie dla dzieci, nawet dla noworodków, dlatego będą doskonałym wyborem dla rodziców poszukujących materacy dla swoich pociech. Wadą materacy wysokoelastycznych może okazać się nieco wyższa cena. Należy jednak pamiętać, że stoi za nią wytrzymałość, jakość i niezwykły komfort użytkowania, a sam materac będzie inwestycją w wieloletni, zdrowy, produktywny sen.

artykuł sponsorowany