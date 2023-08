Miodobranie Kurpiowskie: Poznaj bogatą tradycję pięknego regionu Mazowsza

REKLAMA

To będzie folklor w najpiękniejszym wydaniu. W najbliższy weekend w gminie Myszyniec odbędzie się Miodobranie Kurpiowskie 2023. To wspaniałe wydarzenie, które jest prawdziwą perłą Mazowsza: jeżeli wybieracie województwo mazowieckie na cel podróży 26 i 27 sierpnia, to nie omijajcie Kurpiowszczyzny!

Miodobranie Kurpiowskie - od 1976 roku do dziś

Miodobranie Kurpiowskie to jedna z największych imprez folklorystycznych na Mazowszu. Po raz pierwszy odbyła się w 1976 roku. Była to jedyna edycja Miodobrania, która odbyła się na placu przy myszynieckiej podstawówce. Później miejscem spotkań miłośników Kurpiowszczyzny była polana w Zawodziu koło Myszyńca, a od 2014 roku Miodobranie odbywa się w Kurpiowskiej Krainie w Wydmusach.

Miodobranie to doskonała okazja do poznania kultury kurpiowskiej w najlepszym wydaniu: taniec, śpiew, regionalne stroje i potrawy, z których znani są Kurpie. Tego wszystkiego możemy doświadczyć, przyjeżdżając w ostatni weekend sierpnia do gminy Myszyniec. Ale, jako, że Kurpie to gościnny region, często na Miodobraniu prezentują się zespoły folklorystyczne reprezentujące inne nurty kultury, także te zagraniczne. Przykładowo, w tym roku gościem specjalnym wydarzenia będzie zespół folklorystyczny z Ukrainy.

Początkowo Miodobranie zaczynało się od tradycyjnego pobierania miodu i wyświetlenia filmu o Kurpiach, a obecnie to już przedsięwzięcie na ogromną skalę, gwarantujące mnóstwo atrakcji.

Kurpie, na Mazowszu. Bogate tradycje i zwyczaje bartnicze

Niezwykłe jest miodobraniowe nabożeństwo w myszynieckiej bazylice mniejszej. Już sama świątynia w Myszyńcu może stanowić wartość dodaną podróży na Kurpie - takie budowle, jak kościół wzniesiony w latach 1909-1922, spotyka się nieczęsto.

Uroczystość rozpoczynająca Miodobranie Kurpiowskie jest odprawiana z elementami gwary kurpiowskiej. Warto przyjechać już na tę pierwszą część wydarzenia, by posłuchać mowy Kurpiów w najpiękniejszym wydaniu.

Po mszy świętej i przejechaniu korowodu do Kurpiowskiej Krainy zobaczymy widowiska i prezentacje folklorystyczne i koncerty gwiazd. W tym roku głównymi gwiazdami Miodobrania będą Jamal i Kombii. Ten zestaw gwarantuje dobrą zabawę! To już 27 sierpnia 2023 r. w Kurpiowskiej Krainie.

Dzień wcześniej, 26 sierpnia, odbędą się natomiast imprezy towarzyszące Miodobraniu: sportowcy pobiegną w Biegu Miodobrania Kurpiowskiego, z kolei miłośnicy kabaretów zobaczą wieczorem występy Artura Barcisia, Kabaretu „Pod Wyrwigroszem” czy Mariusza Kałamagi. Szczegółowy program imprezy znajdziecie tutaj.

Miodobranie Kurpiowskie pokazuje bogate tradycje i zwyczaje bartnicze Kurpiowszczyzny. To wydarzenie na pewno jest dobrym celem podróży na Mazowszu: szczególnie dla tych, którzy jeszcze nie odkryli tego, co w Kurpiach jest najwspanialsze. Widzimy się w Kurpiowskiej Krainie?