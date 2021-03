Montaż wanny akrylowej. Podpowiadamy krok po kroku

REKLAMA

Obecnie na rynku można znaleźć wiele różnorodnych modeli wanien. Każdy kto chce mieć wannę w swojej łazience ma więc całkiem spory wybór. Warto jednak wspomnieć, że w nowoczesnych łazienkach coraz rzadziej zamontowane są wanny żeliwne, które jeszcze kilka lat temu były standardem. W dzisiejszych czasach, coraz większą popularnością cieszą się wanny akrylowe. Co sprawia, że to właśnie modele akrylowe są tak często wybierane? Jakie są zalety wanien akrylowych? Czy warto je wybrać oraz jak je zamontować tak, aby było to zrobione poprawnie?

Zalety wanny akrylowej

To co zdecydowanie przemawia na korzyść wanien akrylowych, to bez wątpienia duża ilość zalet. Przede wszystkim wanny akrylowe są gładkie, co doskonale wpływa na łatwość ich czyszczenia. Kolejną zaletą jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury napuszczonej do nich wody. W przeciwieństwie do wanien żeliwnych, są w stanie utrzymać temperaturę wody, która została do nich nalana. Oprócz tego, zaletą wanien akrylowych jest pochłanianie dźwięków. Chyba każda osoba chociaż raz chciała wyciszyć strumień lejącej się wody. W przypadku wanny akrylowej jest to możliwe, ponieważ dźwięk uderzenia wody o akryl jest przytłumiony, a co za tym idzie sprzyja relaksującym kąpielom.

Nie można także zapominać o tym, że wanny akrylowe są przyjemne w dotyku, co jest szczególnie ważne przy pierwszym zetknięciu się z nimi każdego dnia. Warto wiedzieć, że wanny akrylowe nie ochładzają swojej powierzchni aż tak bardzo jak wanny stalowe, nawet jeżeli znajdują się w chłodnym pomieszczeniu. Dodatkowo nie można zapominać także o największej zalecie wanien akrylowych, czyli o ich niezwykłej jakości. Wanny akrylowe odporne są na odbarwienia, a także na uszczerbienia i inne mechaniczne uszkodzenia. Nie trzeba więc obawiać się tego, że wanna akrylowa po czasie zżółknie i przestanie być tak atrakcyjna, jak na samym początku.

Jak zamontować wannę akrylową?

Wiele osób zastanawia się nad wanną akrylową w swojej łazience i chce ją samodzielnie zamontować. Nie jest to trudne zadanie, jednak wymaga nieco wprawy i pewnej wiedzy. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to wyznaczenie środka szerokości wanny. Można to zrobić dzięki odwróceniu jej do góry dnem. Po wykonaniu tego kroku, należy zamontować na wannie szyny. Będą one potrzebne do późniejszego zamontowania nóżek. Gdy już zostanie to zrobione, to czas zająć się montowaniem syfonu oraz połączeniem go z otworem przelewowym. Ważne jest, aby syfon nie dotykał podłoża, dlatego też kolejnym istotnym krokiem będzie wypoziomowanie całej wanny. Jak to zrobić? Wystarczy przyłożyć całą wannę wraz z nóżkami do ściany i odrysować jej kształt na ścianie. Gdy już zostanie to zrobione i wszystko będzie dobrze, wtedy można zająć się ustawianiem wanny na przeznaczonym dla niej miejscu. Po tym można zająć się już murowaniem obudowy wanny, a także wykańczaniem tejże obudowy.

O czym należy pamiętać mając wannę akrylową?

Decydując się na wannę akrylową warto pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim jest to rodzaj wanny o słabej stabilizacji. Oznacza to, że taką wannę można mieć jedynie w zabudowie, nie może ona stać samodzielnie na płytkach podłogowych. Dodatkowo, warto mieć świadomość tego, że takich wanien nie należy ścierać proszkami, ponieważ mogą one zarysować ich powierzchnię.

