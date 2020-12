Najczęściej popełniane błędy podczas home office

REKLAMA

Praca zdalna w dobie ostatnich wydarzeń związanych z pandemią koronawirusa okazała się być jedynym wyjściem, rozwiązaniem wielu problemów, a dla niektórych firm szansą na przetrwanie tego ciężkiego okresu. Naturalnie, nie wszyscy potrafią od razu odnaleźć się w nowych warunkach pracy, nie są przyzwyczajeni do wypełniania obowiązków zawodowych w domu. Czy można jednak zrobić coś, co wpłynie na efektywność takich działań? Jakich błędów warto unikać podczas home office?

Błąd nr 1 – Nie wyznaczasz miejsca do pracy

Praca zdalna może być naprawdę efektywna, jednak sam fakt pozostawania w domowych pieleszach może powodować u wielu osób spadek motywacji. Absolutnie należy wystrzegać się pracy z poziomu własnego łóżka, z laptopem na kolanach. jest to bardzo niekorzystne zarówno dla zdrowia, a w szczególności dla kręgosłupa, jak i dla efektywności działania.

Rozwiązanie – Stwórz kącik do pracy. Najlepiej, jeśli będzie to osobny pokój, w którym ciszy i spokoju będziemy mogli skupić się na zadaniach. Jednak nie każdy ma taką możliwość, by jedno z pomieszczeń zamienić na gabinet do pracy. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest stworzenie kącika do pracy, składającego się z dużego biurka i ergonomicznego, wygodnego fotela biurowego. Najlepiej ulokować te meble biurowe w pobliżu okna. Naturalne światło jest bowiem najlepsze zarówno dla wzroku, jak i dla dobrego samopoczucia. A to w efektywnej pracy jest również niezwykle pomocne!

Błąd nr 2 – Nie dbasz o porządek w przestrzeni do pracy

W pracy bardzo często o porządek na biurko oraz w przestrzeni wokół stanowiska pracy dba osoba sprzątająca. W domu musimy sami zadbać o to, by miejsce pracy było czyste, uporządkowane. Po pierwsze pomaga to w koncentracji. Nic tak nie rozprasza jak stosy papierów, kubki po kawie i herbacie. Wywołuje to poczucie chaosu i dyskomfortu i zdecydowanie nie poprawia efektywności działania.

Rozwiązanie – Regularnie sprzątaj na biurku oraz wokół biurka. Ponadto zaopatrz się w artykuły biurowe, https://papierowo.pl/artykuly_biurowe które pomogą zachować ład w dokumentach oraz w przyborach do pisania. Do takich produktów należą, między innymi:

przyborniki na biurko;

moduły szufladowe;

pojemniki i półki na dokumenty;

przyborniki na biurko;

wizytowniki kartotekowe;

segregatory.

Wiele osób nie decyduje się na zakup tych produktów, sądząc, że ich wybór jest czasochłonny. Nic bardziej mylnego! Wystarczy przejrzeć ofertę sklepu papierowo.pl,

Błąd nr 3 – Nie ustalasz priorytetów

Praca zdalna wymaga sporego nakładu sił i motywowania samego siebie do działania. W tej pracy wynik jest też ważny, podobnie jak ma to miejsce wtedy, gdy jesteśmy w siedzibie firmy. Z uwagi na fakt, że w domu nikt nie patrzy na ręce, łatwiej jest pokusić się o chwile lenistwa. Konsekwencją tego jest nagromadzenie się niewykonanych zadań, niepotrzebny stres.

Rozwiązanie – Priorytetuj zadania. Każdego dnia wyznacz sobie listę zadań, którą powinieneś zrealizować i dąż do tego, zrób wszystko, by je zrobić. Tylko w ten sposób poprawisz swoją efektywność, będziesz miał pełną kontrolę nad tym, co robisz. I nad tym, czego nie robisz również.



Błąd nr 4 – Nie robisz sobie przerw

W pracy w siedzibie firmy przerwy są równie ważne, co podczas home office. Są one niezbędne do tego, by zregenerować umysł, dać chwile wytchnienia organizmowi. W pracy w systemie home office siedzącej trzeba także zwrócić uwagę na to, że większość czasu siedzimy. Nie jest to dobre dla naszego zdrowia. Brak przerw ma konsekwencje takie, że czujemy się zmęczeni, spada nasza efektywność, jesteśmy rozkojarzeni, trudno skupić się na zadaniach.

Rozwiązanie – Postaraj się robić regularne przerwy. Nawet, jeśli masz naprawdę wiele zadań do wykonania danego dnia, to warto zadbać o komfort pracy. A ten podnosimy między innymi właśnie przez to, że dajemy odpocząć organizmowi oraz umysłowi. Zyskujemy dzięki temu nowe siły witalne, łatwiej nam skoncentrować się na poszczególnych obowiązkach, a efektywność naszej pracy rośnie.