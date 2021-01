Oferta opiekunka Niemcy. Co trzeba wiedzieć przed wyjazdem?

REKLAMA

Podejmujesz decyzję o wyjeździe do pracy w Niemczech. Jeśli jest to Twój kolejny wyjazd, wiesz mniej więcej, na co trzeba uważać. Wyjeżdżasz po raz pierwszy? Towarzyszy Ci ogromny stres.

Zobacz, co warto sprawdzić przed podpisaniem umowy. Pomoże Ci to uniknąć błędów i zapewnić sobie bezpieczeństwo poza granicami ojczystego kraju.

Opiekunka osób starszych powinna zwrócić uwagę na rodzaj ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zdrowotne to podstawa. Wiele opiekunek w Niemczech skarży się na podstawowe ubezpieczenie związane z kartą EKUZ. Ma ono dość ograniczony zakres. Ponieważ kartę EKUZ wyrabia się dość długo, koszt wizyt u lekarza trzeba czasem początkowo pokrywać z własnej kieszeni, a później ubiegać się o refundację.

Znacznie lepszym rozwiązaniem jest korzystanie z niemieckiego ubezpieczenia AOK lub DAK.

Kto zapewnia dojazd do miejsca pracy dla opiekunek?.

Profesjonalna agencja zapewni opiekunce przejazd w obie strony. Dzięki temu osoba dopiero rozpoczynająca pracę nie będzie ponosić z tego tytułu dodatkowych kosztów. Warto upewnić się, czy ewentualny wcześniejszy powrót również będzie refundowany. Pracodawca może uzależniać refundację od przepracowania na miejscu określonego czasu.

Warto zabezpieczyć się na taki wypadek, odkładając pieniądze na podróż na koncie walutowym.

Czy pracodawca wymaga od opiekunki w Niemczech znajomości języka?

Osoba, która sprawuje opiekę nad osobami starszymi musi porozumiewać się w ich ojczystym języku. Może się zdarzyć, że senior podupadnie na zdrowiu. W takiej sytuacji będzie mu trudno znaleźć słowa opisujące, co go boli. Może też mówić niewyraźnie. Opiekunka musi być w stanie porozumieć się z nim i z personelem medycznym.

Z tego względu wszelkie oferty pracy dla opiekunek, które nie zawierają wymagań dotyczących znajomości języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym, z miejsca należy uznać za podejrzane.

Praca dla opiekunek w Niemczech a składki emerytalne.

Sprawując opiekę w Niemczech legalnie, z czasem nabędziesz prawo do niemieckiej emerytury. Aby tak się stało, trzeba przepracować na terenie Niemiec pełne 5 lat. Oczywiście czas ten może się wydłużyć, ponieważ opiekunki w Niemczech pracują w systemie zmianowym. Część roku spędzają za granicą, a potem wracają do Polski.

Jeśli chcesz ubiegać się w przyszłości o niemiecką emeryturę, upewnij się, że Twój pracodawca odprowadza składki emerytalne na terenie Niemiec.

Przyjrzyj się zakresowi obowiązków w ofercie pracy dla opiekunek.

Praca w opiece różni się od pracy w charakterze pomocy domowej. Podczas pobytu w Niemczech będziesz prawdopodobnie mieszkać w jednym domu ze swoim podopiecznym. To naturalne, że w ofercie będzie wzmianka o utrzymywaniu porządku we wspólnie użytkowanej przestrzeni. Do Twoich obowiązków może również należeć przygotowywanie posiłków lub robienie zakupów.

Pracodawca nie może jednak wymagać od Ciebie większych prac porządkowych wymagających siły fizycznej. Chodzi tu na przykład o sprzątanie strychu, piwnicy czy innych pomieszczeń, z których nie korzysta się codziennie. Jako opiekunka w Niemczech nie możesz też pełnić obowiązków pielęgniarki. I to nawet wtedy, jeśli masz odpowiednie przygotowanie medyczne. Jest to zakazane również wówczas, gdy ktoś oferuje Ci za to premię.

Praca opiekunki będzie łatwiejsza, jeśli dostaniesz opiekuna.

Być może sama koncepcja, by ktoś opiekował się opiekunką, wyda Ci się w pierwszej chwili dość zabawna. Profesjonalne firmy nie zostawiają jednak zatrudnionych przez siebie osób samym sobie. Zapewniają Ci wsparcie w Twoim rodzimym języku.

Niezależnie od tego warto również złapać kontakt z innymi opiekunkami pracującymi w tej samej miejscowości. Najlepiej uczynić to za pośrednictwem Internetu jeszcze przed wyjazdem. Dzięki temu dowiesz się więcej o panujących na miejscu warunkach.