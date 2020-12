Ostrołęka: Policjanci zabezpieczyli 100 porcji amfetaminy. Cztery osoby w wieku od 17 do 19 lat zatrzymane

REKLAMA

REKLAMA

W minioną środę kilka minut po godzinie 4 rano na jednej z ulic Ostrołęki, policjanci z wydziału patrolowego oraz funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego przeszukali samochód, w którym znaleźli 100 porcji amfetaminy. Zatrzymano cztery osoby wieku od 17 do 19 lat. Dwie z nich już usłyszały zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków.



Podczas działań funkcjonariusze ustalili, że w jednym z zaparkowanych na terenie Ostrołęki samochodów mogą znajdować się narkotyki. Policjanci zauważyli wytypowany wcześniej pojazd, w jego środku siedziała młoda dziewczyna. Podczas przeszukania pojazdu w słoiku zostały znalezione i zabezpieczone narkotyki, z których można by uzyskać ponad 100 porcji handlowych. Po ich wstępnym zbadaniu okazało się, że jest to amfetamina. Podczas dalszych działań łącznie do sprawy zatrzymano cztery osoby w wieku od 17 do 19 lat. Wszyscy to mieszkańcy naszego powiatu, zostali oni osadzeni w policyjnym areszcie.





W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce dużą wagę poświęcają zwalczaniu przestępczości narkotykowej. Ostatnie działania w tym zakresie zostały przeprowadzone w minioną środę kilka minut po godzinie 4 rano na jednej z ulic Ostrołęki. Tym razem prowadzone były przez policjantów z ostrołęckiego wydziału patrolowego oraz funkcjonariuszy z ostrołęckiego wydziału dochodzeniowo-śledczego. Bardzo dobre efekty tych działań były możliwe także dzięki ścisłej współpracy z Prokuraturą Rejonową w Ostrołęce.

- informuje podkom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie dwóm 18 - latkom zarzutów posiadania znacznej ilości narkotyków.