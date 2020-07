OTVARTA - jaki najlepszy abonament dla firm?

REKLAMA

Abonament dla firm to jedna z najlepszych opcji, pozwalająca na zachowanie kontaktu z klientem. Trudno jednak w gąszczu ofert operatorów komórkowych wybrać ten jeden, najbardziej opłacalny. A przecież telefoniczny kontakt z klientem musi zostać zapewniony. Dlatego warto przyjrzeć się usłudze, jaką oferuje firma OTVARTA. Na co mogą liczyć firmy przy wyborze abonamentu tego operatora?

Najlepszy abonament dla firm

Najtańszy abonament dla firm to jedna z ważniejszych korzyści, jakie wymagają przedsiębiorstwa od wybranego operatora. Doskonale wie o tym operator sieci komórkowej OTVARTA. W związku z tym, że coraz praktycznie każdy operator proponuje abonament na firmę, warto przyjrzeć się dokładnie ofercie OTVARTA. Jakiego są zalety abonamentu? Przede wszystkim stała wysokość opłat. Doskonale wiemy, jakie rachunek zapłacimy, dlatego można z powodzeniem przewidzieć wydatki. Oczywiście w abonamencie usługa dostępna jest zawsze. Nie jest ona uzależniona od limitu wydzwonionych minut bądź wysłanych SMS-ów. Dodatkowo operator OTVARTA oferuje swoim klientom tanie rozmowy międzynarodowe, co jest bardzo ważne przypadku rozszerzania działalności firmy na zagraniczne rynki. A z jakich pakietów można skorzystać?

Pakiety

Operator sieci komórkowej OTVARTA przygotował dla swoich klientów szeroką ofertę pakietów. Najlepszy abonament dla firm to następujące pakiety:

O! Najlepsza - pakiet ten pozwala na rozmowy do wszystkich sieci bez limitu, wysyłanie SMS-ów za 0,19 zł oraz 11 GB szybkiego internetu,

O! Najtańsza - dzięki temu pakietowi właściciele firm mają zapewnione 60 minut rozmów rozmów na numery komórkowe oraz stacjonarne, a w tej samej sieci bez limitu, 2 GB internetu oraz wiadomości za 0,19 zł,

O! Korzystna - bardzo korzystny pakiet oferujący nielimitowane rozmowy na komórki i telefony stacjonarne, dodatkowo firma ma zapewnione nielimitowane SMS-y oraz aż 21 GB internetu,

O! Swobodna - najlepsza oferta pozwalająca na wykonanie nielimitowanych rozmów na telefony komórkowe i stacjonarne, SMS-y oraz MMS-y i 31 GB bardzo szybkiego i niezawodnego internetu.

Do kogo skierowana jest oferta?

Do kogo skierowana jest oferta pakietów operatora OTVARTA? Do każdej firmy, niezależnie od tego, ilu pracowników zatrudnia. Z oferty mogą skorzystać przedsiębiorstwa, których pracownicy bardzo dużo i często rozmawiają oraz potrzebują ciągłego dostępu do szybkiego internetu w biurze oraz poza nim. Tanie rozmowy zagraniczne to ukłon w stronę firm prowadzących swoją działalność na wielu rynkach, nie tylko na polkim. Abonament dla firm to dobre rozwiązanie, jeśli nie chce się pamiętać o tym, aby doładować komórki pracowników.

Zalety oferty

A jakie są zalety oferty operatora OTVARTA? Przede wszystkim niskie rachunki za rozmowy telefoniczne. Obniżenie kosztów działalności gospodarczej to oznaka dobrego zarządzania. Dlatego abonament dla firm OTVARTA może zaczynać się już od kwoty 7,99 zł miesięcznie. Stały dostęp do usług oraz bardzo dobry zasięg na terenie całego kraju oraz za granicą pozwalają na prowadzenie rozmów z klientem nawet w dalekich podróżach. Kolejną zaletą jest brak dodatkowych i ukrytych kosztów. Doskonale wiesz, za co płacić i ile. Firmy mają także możliwość rozliczenia na podstawie e-faktury dającej prawo do korzystnych rabatów. Operator OTVARTA zapewnia dostęp do różnych rozwiązań technologicznych, takich jak: 2G, 3G, 4G oraz 4-G Advanced. Istnieje także możliwość zawarcia umowy na okres 24 miesięcy.

