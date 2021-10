Panele słoneczne w województwie mazowieckim

REKLAMA

REKLAMA

Podczas podróży po województwie mazowieckim szybko można zauważyć, że spora część dachów mijanych budynków pokryta jest panelami słonecznymi. Trudno się temu dziwić! Mazowsze to region, który plasuje się w ścisłej czołówce liczby powstających projektów fotowoltaicznych, a popularnością cieszą się zwłaszcza mikroinstalacje o mocy do 10 kWp, idealne dla gospodarstw domowych. Co istotne, czerpaniem energii ze słońca zainteresowani są nie tylko mieszkańcy Warszawy, ale także i mniejszych miejscowości. Panele fotowoltaiczne można zobaczyć więc na dachach m.in. w Wyszkowie, Warce czy też Promnej-Kolonii.

Nasłonecznienie w województwie mazowieckim

Oczywiście sprawność oraz opłacalność zainstalowanych paneli będzie zależeć od warunków panujących na danym terenie. Warto jednak podkreślić, że województwo mazowieckie posiada optymalne predyspozycje do montażu instalacji fotowoltaicznych. Nasłonecznienie w tym obszarze plasuje się w przedziale między 1000 a 1050 kWh/m2, co oznacza, że panele będą uzyskiwać dobre osiągi.

Możliwości montażu instalacji na Mazowszu

Panele słoneczne mogą być instalowane w województwie mazowieckim zarówno na dachach budynków, jak i na gruncie. Oczywiście o wyborze najlepszego rozwiązania powinni zadecydować eksperci, którzy obliczą moc instalacji oraz znajdą dla niej optymalne położenie. Warto pamiętać, że moduły fotowoltaiczne sprawdzą się zarówno na starszych budynkach, jak i tych, które dopiero powstały.

Nie można również zapominać o większych projektach fotowoltaicznych, które są realizowane na Mazowszu. Ze względu na optymalne nasłonecznienie jakie panuje w tym województwie, coraz więcej firm fotowoltaicznych decyduje się na inwestycje w farmy PV na tym terenie.

Dofinansowania do fotowoltaiki - województwo mazowieckie

Jak w całym kraju, również w województwie mazowieckim, obowiązują różne programy, które mają na celu wsparcie finansowe inwestycji w ekologiczne i oszczędne źródła energii. Inicjatywy skierowane są zarówno do osób fizycznych, firm, jak i gospodarstw rolnych.

Gospodarstwa domowe

W tym roku, osoby fizyczne mogły ubiegać się o dotację z programu “Mój Prąd”, w którym przysługiwało im do 3 tys. złotych na nowe instalacje o mocy od 2 do 10 kWp (do 50% kosztów kwalifikowanych). Nieco więcej można uzyskać z inicjatywy “Czyste Powietrze” - tu gospodarstwa domowe mogą zdobyć do 5 tys. złotych na panele słoneczne, warunkiem jest jednak wymiana starego, nieefektywnego źródła ciepła.

Warto pamiętać także o uldze termomodernizacyjnej, która jest dostępna od 2019 roku. Właściciele lub współwłaściciele domów mogą odliczyć od podatku istniejącą już instalację fotowoltaiczną, która służy ich budynkowi mieszkalnemu. Maksymalna kwota ulgi to aż 53 000 złotych. Jeśli dana osoba pobrała już inną dotację na ten cel (np. z programu “Mój Prąd”), powinna odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na instalację fotowoltaiczną pomniejszone o kwotę dofinansowania.

Rolnicy

Dla rolników został przygotowany program “AgroEnergia 2021”, który zapewnia dofinansowanie do zakupu oraz montażu paneli fotowoltaicznych. Instalacje w przedziale 10-30 kWp są wspierane do 15 000 zł (do 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji), a instalacje 30-50 kWp - do 25 000 zł (13% kosztów kwalifikowanych). Dodatkową dotację do 10 000 złotych mogą uzyskać instalacje hybrydowe, składające się np. z paneli fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji wiatrowej.

Gospodarstwa rolne w województwie mazowieckim mogą również zdecydować się na skorzystanie z ulgi podatkowej, która oznacza obniżenie podatku rolnego o 25%. Obie formy wsparcia nie łączą się ze sobą.

Firmy

Przedsiębiorcy zainteresowani inwestycją w fotowoltaikę mają możliwość poboru wsparcia finansowego z programu “Energia Plus”, który oferuje zarówno pożyczki (pokrywające do 85% kosztów kwalifikowanych), jak i dotacje (pokrywające do 50% kosztów kwalifikowanych).

W województwie mazowieckim na dodatkowe dofinansowanie mogą liczyć również mieszkańcy Warszawy, dla których przygotowano do 15 000 złotych na instalacje PV. Po dotacje mogą się zgłaszać osoby fizyczne, firmy, stowarzyszenia, fundacje, gminne i powiatowe osoby prawne, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Trzeba spełnić dwa warunki - nieruchomość musi znajdować się na terenie Warszawy i nie może być ogrzewana paliwami stałymi ani olejem opałowym.

Dodatkowe informacje na temat fotowoltaiki w Warszawie i całym województwie mazowieckim: https://columbusenergy.pl/blog/fotowoltaika_warszawa/

artykuł sponsorowany