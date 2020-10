REKLAMA

REKLAMA

Pellet drzewny - najlepsza alternatywa rozwiązań grzewczych

Charakterystyka naszej firmy

Sprzedaz – pellet.pl to firma, która powstała w 2013 roku i prężnie rozwija się do dzisiaj. Znajdujemy się w Olsztynie przy ulicy Sielskiej 1b, gdzie zawsze służymy pomocą i dobrą radą. Jesteśmy polskim producentem pelletu drzewnego i wiemy o nim dosłownie wszystko. Początki naszej pracy polegały na handlu opałem – zajmowaliśmy się dostarczaniem paliwa niezbędnego do ogrzewania, takiego jak: węgiel, orzech, kostka, koks czy ekogroszek. Obecnie naszym priorytetem jest produkcja najlepszej jakości pelletu opałowego – takiego, który sprosta wszelkim oczekiwaniom.

Dbamy zawsze o wysokie standardy i nigdy nie pomijamy kwestii bezpieczeństwa. Dla nas najważniejszy jest klient, bo wyznajemy zasadę „klient nasz Pan”. Cenimy sobie dobrą współpracę oraz dokonujemy wszelkich starań, aby byli Państwo zadowoleni, z jakości naszych produktów oraz usług. Jesteśmy zawsze do dyspozycji i służymy pomocą w każdej kwestii. Nasza praca jest zawsze profesjonalna, sprawna oraz odpowiedzialna.

Najlepszy zespół w całym Olsztynie – zespół sprzedaż – pellet.pl

Produkcja pelletu drzewnego wydawać by się mogła mało skomplikowaną czynnością, do której niepotrzebne jest zatrudnienie fachowców. Otóż nic bardziej mylnego. Dlatego też, nasza firma skupia się na odpowiedzialnym, profesjonalnym i precyzyjnie wykonanym procesie produkcyjnym, aby osiągnąć najlepsze rezultaty i wysokiej jakości produkt, z którego będą usatysfakcjonowani nawet najbardziej wymagający klienci.

Zatrudniamy jedynie najlepszych specjalistów, posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz umiejętności. Każdy etap produkcji nadzorowany jest przez odpowiednie osoby, posiadające dużą wiedzę oraz doświadczenie.

Jesteśmy solidnym, zgranym i niezwykle profesjonalnym zespołem, który wykonuje swoją pracę najlepiej jak potrafi. Produkcja pelletu drzewnego to nasza pasja, a pomoc Państwu w pozyskiwaniu alternatywnych rozwiązań grzewczych to nasze główne zadanie. Dzięki temu, że prowadzimy sprzedaż internetową możemy dotrzeć do każdego miejsca w Polsce.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług – co nas wyróżnia?

Jesteśmy polskim producentem pelletu opałowego i cieszymy się dużym zaufaniem wśród klientów. Nasza firma jest popularna nie tylko w Olsztynie, ale i w całym kraju, gdzie pozyskaliśmy już miliony zadowolonych klientów. Cieszymy się na każdą współprace i zawsze staramy się zrobić wszystko, aby jakość naszych usług była na najwyższym poziomie i spełniała wszelkie oczekiwania. Zarówno nasza praca jak i produkty charakteryzują się wysokim standardem oraz dobra opinią wśród wielu konsumentów. Przede wszystkim wyróżnia nas:

Wysoka jakość produktu

Pellet drzewny – to materiał opałowy, produkowany najczęściej z odpadów roślinnych (drzewnych). Występuje w formie granulatu o średnicy około 6 – 8 mm i długości około 2 – 3 cm.

Pellet drzewny wyprodukowany przez nas posiada ważne certyfikaty, świadczące o jego, jakości i odpowiedniej produkcji, dzięki temu jest on produktem pełnowartościowym, wykazującym najlepsze parametry oraz spełniającym swoje zadanie w 100%.

Nasz pellet pozbawiony jest sztucznych dodatków sklejających, gdyż bazujemy jedynie na najlepszym materiale produkcyjnym, który posiada naturalnie sklejające substancje, dzięki którym niepotrzebne staje się użycie chemii. Ponadto produkowany przez nas pellet jest całkowicie pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń mineralnych oraz chemicznych – do produkcji 1 tonu opału wykorzystujemy około 5 metrów sześciennych trocin.

Profesjonalizm

Jesteśmy firmą świadczącą usługi już od 2013 roku i zdążyliśmy nazbierać spory bagaż doświadczeń. Uczymy się na błędach i nigdy ich nie powtarzamy. Produkty wywodzące się z naszej produkcji wyróżniają się certyfikowaną jakością oraz precyzja wykonania. Praca nasza jest profesjonalna na każdym etapie – od linii produkcyjnej po sprzedaż hurtową i detaliczną. Cenimy sobie dobry kontakt z klientem, dlatego zawsze służymy pomocą i zachęcamy do kontaktu. Nasi wielojęzyczni specjaliści posiadają szereg kwalifikacji oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania danej pracy. Ponadto posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami technologicznymi przy produkcji pelletu drzewnego, co znacząco przekłada się, na jakość naszego produktu i na jego praktyczność oraz użyteczność.

Odpowiedzialne zakupy

Oferujemy wyspecjalizowaną sprzedaż pelletu drzewnego, wyprodukowanego wyłącznie przez nas i pozyskanego z najlepszych terenów, do których mamy dostęp. Gwarantujemy dobry kontakt, wysoka jakość oraz satysfakcję z zakupionego towaru. Działamy także online, dlatego nasze produkty można bez problemu zamówić przez Internet. Zapewniamy bezpieczną przesyłkę oraz najlepsze, konkurencyjne ceny. Przy zakupie pelletu drzewnego o wadze większej niż 975 kg koszt dostawy pokrywamy my. Dokonujemy wszelkich starań, aby byli Państwo zadowoleni z wykonywanych przez nas usług i skracamy czas realizacji zamówienia jak tylko się da – wynosi on nie dłużej niż 1 – 3 dni robocze. Przesyłkę dostarczamy do domu lub firmy, w zależności od preferencji każdego klienta.

Zaufanie

Nasza firma istnieje na polskim rynku od kilku lat i nieustannie się rozwija. Dążymy do perfekcji i systematycznie wdrażamy najnowocześniejsze i najlepsze dla środowiska rozwiązania. Dzięki możliwościom Internetu działamy na terenie całego kraju i cieszymy się dużą popularnością oraz zaufaniem. Posiadamy szereg stałych klientów, których opinia i nieustanne powroty są dla nas najlepszą odpowiedzią na świadczone przez nas usługi.

Dla nas dobra współpraca to podstawa, dlatego cenimy sobie dobry kontakt z klientem na każdym etapie sprzedaży.

Najlepsza oferta

Jesteśmy producentem opału drzewnego, który charakteryzuje się wysokim standardem oraz najlepszą jakością. Oferujemy szereg alternatywnych rozwiązań grzewczych, z których wynika mnóstwo korzyści zarówno finansowych jak i środowiskowych oraz praktycznych.

Własna linia produkcyjna i korzyści z tego płynące

Dzięki temu, że jesteśmy producentem pelletu drzewnego i posiadamy własną linie produkcyjną, możemy zaoferować Państwu produkty w najlepszych, konkurencyjnych cenach. W Olsztynie uruchomiona została przez nas automatyczna linia technologiczna, przeznaczona do produkcji pelletu drewnianego, posiadającą zbiornik buforowy, młyn domielajacy, suszarnię, granulator, system przesiewania, chłodzenia oraz konfekcjonowania granulatu a także zbiornik pośredni. Dzięki własnej produkcji jesteśmy w stanie na bieżąco kontrolować jakość naszego produktu i nieustannie wdrażać ulepszenia. Warto w tym miejscu nadmienić, iż nasza linia produkcyjna wykonana została zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej i spełnia wszelkie standardy z tym związane. Maszyny i urządzenia naszej własności odznaczają się niezbędnymi certyfikatami jakości EN PLUS A1, DIN PLUS, FSC.

Dzięki temu Pellet drzewny przez nas wyprodukowany to materiał pełnowartościowy, które spełnia swoją rolę w 100%.

Pellet drzewny – najlepsza alternatywa dla środowiska

Obecne czasy, przepełnione różnorakimi rozwiązaniami technologicznymi narażają środowisko na wiele strat i problemów, negatywnie odbijających się na naszym zdrowiu. Warto wiec pomyśleć o innych, alternatywnych i mądrych rozwiązaniach mających na uwadze dobro naszej planety, która jednocześnie jest domem nas wszystkich. Pellet drzewny, bez wątpienia do takich rozwiązań należy, gdyż jego produkcja opiera się na wykorzystaniu odpadów roślinnych, zalegających w tartakach, po wycince drzew czy produkcji mebli. Pellet opałowy nazywany także biopaliwem największą popularność zyskał po 2005 roku, kiedy to ceny węgla i gazu gwałtownie wzrosły.

Pellet opałowy wyprodukowany z biomasy (odpadów roślinnych) jest obecnie najtańszym źródłem ciepła i najatrakcyjniejszą alternatywą dla paliw nieodnawialnych. Zamawiając go bezpośrednio u nas zyskasz gwarancję pozyskania najlepszego produktu w najniższej cenie.

Pellet drzewny to bez wątpienia doskonała alternatywa dla wielu rozwiązań grzewczych proponowanych przez obecny rozwój technologii. Jednakże dobro środowiska i wykorzystywanie łatwo dostępnych, naturalnych zasobów czyni biopaliwo doskonałym produktem, wnoszącym wiele korzyści dla środowiska. Tanie pozyskiwanie materiału i niskie koszty produkcji dodatkowo podnoszą jego atrakcyjność w postaci niskich cen.

Nasza firma Sprzedaz – pellet.pl jest jednym z największych producentów pelletu w Polsce. Oferujemy konkurencyjne ceny, najlepsze produkty i wyspecjalizowaną obsługę. Nasze świadczenia są zawsze na najwyższym poziomie i zadowolimy nawet najbardziej wymagającą klientelę. Oferujemy sprzedaż hurtowa jak i detaliczna na terenie Olsztyna oraz całego kraju. Nasz zespół to grono wyspecjalizowanych fachowców, gotowych do podjęcia współpracy i pomocy na każdym etapie zamówienia. Cieszymy się, że możemy się rozwijać a rozwijamy się dla Państwa. Wykorzystujemy najnowsze postępy i udogodnienia oraz robimy wszystko, aby nasz produkt wyróżniał się wysoką jakością i spełniał wszelkie standardy.

Serdecznie zachęcamy Państwa do kontaktu oraz zapoznania się z naszą ofertą. Gwarantujemy najlepsze rozwiązania grzewcze, korzystne dla środowiska i naszego zdrowia.