Płynność finansowa nadrzędnym celem prowadzonej działalności?

Wiele polskich firm zmaga się z licznymi problemami z utrzymaniem płynności finansowej. Najczęstszym tego powodem jest brak wpłat przez zleceniodawców w wyznaczonym terminie, co niejednokrotnie potrafi być opłakane w skutkach. Warto więc już od samego początku zadbać, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Jak to osiągnąć?

Dla każdego poważnego przedsiębiorcy powinno być priorytetem znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak poprawić płynność finansową. Nawet najlepszy specjalista nie utrzyma się na rynku, gdy przestanie być wypłacalny, mimo że nowe zamówienia wciąż będą spływać. Jak to możliwe? Otóż wystarczy, że nie otrzyma terminowej wpłaty za duże zlecenia, co uniemożliwi mu realizację kolejnych. Sytuacja patowa, której można zawczasu uniknąć...

Co oznacza brak płynności finansowej?

Kiedy mówimy, że firma utraciła płynność finansową, mamy na myśli, że nie jest w stanie spełnić swoich podstawowych zobowiązań finansowych. Są nimi wypłaty dla pracowników, składki ZUS oraz opłaty podatkowe. Sytuacja ta jest konsekwencją wielu zaniedbań zarówno ze strony kontrahentów, jak i samego przedsiębiorcy, który do sytuacji dopuścił. Stąd już prosta droga do ogłoszenia upadłości.

Bądź zawsze na bieżąco

Jednak żeby tak się nie stało, wystarczy realnie interesować się sytuacją w firmie. Najważniejsze, żeby na bieżąco sprawdzać stan firmowego konta oraz analizować na jego podstawie najbliższe wydatki. Zapewni nam to możliwość odpowiednio szybkiej reakcji i utrzymania płynności finansowej.

Zaliczki zawsze są mile widziane

Co jednak zrobić, aby wpłaty były realizowane w terminie? Otóż warto już podczas podejmowania się zlecenia ustalić dokładne warunku wpłat. Propozycja przedpłaty lub też zaliczki jest na pewno dobrym pomysłem, co poniekąd zmusi zleceniodawcę do działania, jeśli chce dany produkt otrzymać.

Pilnuj terminów wystawianych faktur

Żeby płynność finansowa była stale utrzymana, nie możemy zapominać o fakturach zaraz po ich wystawieniu. Stale monitorujmy wpłaty, zwłaszcza jeśli zbliża się termin ich płatności. Nie bójmy się poinformować kontrahenta o jego przekroczeniu, a nawet i wysłać wezwanie do zapłaty. Choć do tego ostatniego nie warto się posuwać zaraz po upływie jednego dnia, gdyż może ucierpieć nasz wizerunek. Zawsze istnieje możliwość, że ktoś po prostu zapomniał – kontakt telefoniczny może więc wystarczyć.