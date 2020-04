Płyta indukcyjna, która pasuje do Twojej kuchni

REKLAMA

Odpowiednia aranżacja kuchni to pierwszy krok do tego, aby uprzyjemnić sobie codzienny proces przygotowywania posiłków. Idealnie zaprojektowane pomieszczenie to wydzielone miejsce do pracy, odpowiednia wysokość stanowiska i sprzęty, które obsługuje się intuicyjnie. Płyta indukcyjna SLIM-FIT w pełni dopasuje się do Twoich potrzeb oraz… blatów. Niezwykle cienka, z całą gamą pomocnych funkcji i wyglądem, który pokochasz!

Najcieńsza płyta indukcyjna na polskim rynku

Nowoczesne urządzenia to nie tylko szeroka gama użytecznych funkcji, ale również prosty montaż i łatwa obsługa. Szwedzka marka Electrolux stworzyła płytę indukcyjną, która szyta jest na miarę użytkownika. Ta najcieńsza na polskim rynku płyta nazywa się SLIM-FIT. Idealnie pasuje, gdy umieścimy ją w blacie o grubości 12 mm nad szufladami lub 28 mm nad piekarnikiem Electrolux. Doskonałe funkcje już zawsze pozostaną w zasięgu ręki.

Stworzenie przez szwedzką markę Electrolux tak cienkiej płyty indukcyjnej, to możliwość dopasowania urządzenia do bardzo wielu blatów. SLIM-FIT wypada doskonale na tle konkurencji. Głębokość do tafli szkła wynosi zaledwie 44 mm, a ze względu na niewielką grubość – zawsze znajdzie się dla niej miejsce w Twojej kuchni.

Elastyczna i prosta w montażu płyta indukcyjna

To innowacyjne rozwiązanie to nowy wymiar indukcji, który pomoże Ci gotować i smażyć jeszcze lepiej, niż dotychczas. Sterowanie nie sprawia użytkownikowi żadnych trudności a łatwy montaż pozwoli uniknąć stresu i dodatkowych problemów. W prosty sposób możesz zastąpić każdą płytę gazową lub ceramiczną na tę doskonale cienką wersję SLIM-FIT. Standardowe płyty posiadają często problem z dopasowaniem do blatów o grubości 28 mm, jednak nie dotyczy to nowych urządzeń firmy Electrolux.

Prosta forma montażu to coś, na czym zależało wielu użytkownikom. Urządzanie i wykańczanie kuchni wcale nie musi być takie trudne, a w przypadku takich sprzętów jak płyta indukcyjna SLIM-FIT staje się czystą przyjemnością. OptiFixt™ to możliwość prostej instalacji poprzez wsunięcie urządzenia w wycięty otwór blatu. Nie potrzebujesz dodatkowych otworów wentylacyjnych na froncie ani nawet dodatkowej przegrody w meblu.

Funkcje, jakich potrzebujesz

Dzięki dostępnej funkcji Flexi-Power, ta nowoczesna płyta indukcyjna może bez problemu działać nawet po podłączeniu do instalacji elektrycznych w starszym budownictwie. Należy w takim przypadku ustawić moc płyty na zakres od 1500 W do 7200 W oraz wybrać zasilanie z 1 lub 2 faz. Ta niesamowita elastyczność to doskonały wybór dla każdej kuchni.

Proste i szybkie przygotowywanie dań z płytami indukcyjnymi firmy Electrolux to podstawa. Aby jeszcze lepiej usprawnić proces gotowania i smażenia, zastosowano tutaj pola Infinite, czyli bardzo elastyczne pola grzewcze, które potrafią dopasować się do postawionego na nich naczynia. Ze względu na możliwość modyfikacji i różne warianty ustawień – z łatwością możesz używać wszystkich czterech pól jednocześnie. Kształt i rozmiar garnka lub patelni przestają mieć znaczenie! Przygotowane posiłki już zawsze będą idealnie ugotowane!

Funkcjonalność połączona z niesamowitym designem

Dla wielu użytkowników ważną kwestią pozostaje także wygląd urządzenia. Piękne fronty szafek nie mogą przecież dobrze wyglądać w towarzystwie niezbyt dobrze prezentujących się sprzętów. Ten problem na pewno nie dotyczy urządzeń szwedzkiej marki Electrolux, a tym bardziej – płyty indukcyjnej SLIM-FIT.

Materiały wybierane do produkcji sprzętów zawsze pozostają najwyższej jakości. Wykończenia dobierane są na podstawie ich funkcjonalności, ale także minimalnego oddziaływania na środowisko. Wszystko to odbywa się w duchu skandynawskiego stylu i wzornictwa. Piękno może być nie tylko przyjemne dla oka, ale także użyteczne i bardzo nowoczesne.