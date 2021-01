Prezent na Dzień Babci i Dziadka - najlepsze pomysły

REKLAMA

Już wkrótce Dzień Babci i Dzień Dziadka – doskonały moment, żeby podziękować naszym seniorom za to, o czym na co dzień zapominamy. Radość sprawi im na pewno laurka wykonana własnoręcznie przez dzieci, do której można dołączyć prezent, dopasowany do zainteresowań i potrzeb naszych bliskich. Zobaczcie nasze propozycje prezentów dla babci i dziadka.

Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia, a kolejnego dnia swoje święto mają dziadkowie. Te rodzinne i miłe wydarzenia powstały stosunkowo niedawno – najpierw, w 1964 roku, zaczęły świętować bacie, a w latach 80. ubiegłego wieku dołączyli do nich dziadkowie.

Polacy chętnie przyjęli ten zwyczaj, który stał się okazją do spotkania z seniorami i podziękowania im za wsparcie, przekazywaną wnukom wiedzę i okazane serce. Mamy kilka propozycji, jak wybrać idealny prezent na Dzień Babci i Dziadka.

Coś dla zdrowia i urody

W starszym wieku trzeba szczególnie zadbać o zdrowie. Dlatego dobrym prezentem może okazać się ciśnieniomierz. Za ten najprostszy, automatyczny ciśnieniomierz firmy ORO-MED z funkcją rozpoznawania arytmii serca, zapłacimy już od 69,99 zł. Bardziej zaawansowany, model BM 54 firmy Beurer, to koszt 219,99 zł. W tej cenie otrzymamy nie tylko automatyczne mierzenie ciśnienia krwi, ale i moduł Bluetooth, dzięki któremu nasze wyniki prześlemy na bezpłatną aplikację dostępną na smartfony.

Bardzo przydatnym prezentem, zwłaszcza w trakcie epidemii, może być pulsoksymetr. Ten firmy Beurer (model PO 60, cena 279 zł) pozwala na nieustanne kontrolowanie własnego zdrowia. Przeznaczony jest szczególnie dla osób, które borykają się z problemami serca, ale jest bardzo przydatny także u osób, które chorują na astmę oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Oprócz mierzenia tętna (zakres od 30 do 250 uderzeń na minutę), kontroluje on także nasycenie tlenem hemoglobiny we krwi tętniczej. Ze względu na niewielki wymiar, jest łatwy w stosowaniu – wystarczy założyć go na palec.

Pasja i hobby - to lubię!

Nasi dziadkowie, pomimo wieku, również mają swoje pasje, które chętnie realizują na emeryturze. Specjalnie dla melomanów, uwielbiających dźwięk płyt winylowych, firma Hyundai wyprodukowała Gramofon RT 910 w stylu retro (cena 299,99 zł). Urządzenie posiada radio analogowe AM/FM, dodatkowo wyposażone w wejście audio oraz Line-In. Gramofon ma możliwość regulacji prędkości obrotów płyty: 33/45/78 RPM.

W podobnym stylu jest Radio BLAUPUNKT PP5BR (cena 99 zł), które - choć wygląda na stare - zawiera mnóstwo nowoczesnych rozwiązań. Oprócz tunera FM z cyfrową syntezą, do dyspozycji mamy złącza USB/SD/AUX, do których można podłączyć najnowocześniejsze nośniki i urządzenia, odtwarzające ulubioną muzykę.

Dla majsterkowiczów przyda się natomiast Wiertarko-wkrętarka STHOR 78110 (cena 230,99 zł). Nasz dziadek bez problemów wywierci nim otwory w drewnie i materiałach drewnopodobnych, materiałach budowlanych, metalu oraz tworzywach sztucznych.

Seniorzy nie boją się elektroniki

Współcześni seniorzy coraz chętniej uczą się nowych technologii. Mimo tego, wolą korzystać z telefonów komórkowych o bardziej tradycyjnej formie, zbliżonej do tych, jakie były dostępne 15-20 lat temu. Taki jest telefon NOKIA 105 (cena 68 zł), który posiada ergonomiczną obudowę. Jego klawiatura ułatwia wpisywanie numerów i pisanie SMS-ów. Co istotne, Nokia 105 ma bardzo wytrzymałą obudowę z poliwęglanu, która utrzymuje kolor nawet po zadrapaniu. Dodatkowo, ma wbudowaną latarkę i zainstalowane fabrycznie gry, takie jak klasyczny Snake Xenzia.

Dla wielbicieli książek, które jednak trudno utrzymać seniorom w dłoni, możemy wybrać czytnik E-Booków INKBOOK Calypso (499 zł). To świetne rozwiązanie dla starszych osób nie tylko ze względu na jego wagę, która wynosi jedynie 155 gram, ale i pojemność (około 10 tysięcy ebooków). Ekran o przekątnej 6-cali zapewnia doskonały balans między wygodą czytania, a kieszonkowym rozmiarem czytnika. Ułatwieniem jest też regulowanie wielkości czcionki oraz podświetlenie czytnika.

Mamy nadzieję, że nasze propozycje zainspirują was do poszukiwania idealnego prezentu dla babci i dziadka.

