Silny ból gardła - szybka pomoc na uciążliwą dolegliwość

Ból gardła to nieprzyjemna i zdecydowanie niekomfortowa przypadłość. Towarzyszy bardzo wielu schorzeniom i nieodpowiednio leczona może pojawiać się przewlekle. Oczywiście natężenie bólu jest kwestią bardzo indywidualną przez każdego odczuwaną inaczej. W każdym przypadku może ono znacznie utrudnić codzienne funkcjonowanie. Na silny ból gardła istnieje jednak kilka bardzo skutecznych sposobów. Zarówno farmaceutycznych, jak i domowych.

Najczęstsze przyczyny silnego bólu gardła

Stany zapalne gardła różnicujemy głównie ze względu na ich etiologię, czyli pochodzenie. Mogą one być spowodowane przez wirusy, bakterie lub grzyby. Wszystkie te rodzaje infekcji dają bardzo podobne objawy – gardło jest wówczas zaczerwienione i spuchnięte. Pojawia się pieczenie, drapanie i łaskotanie od tylnej ściany aż po podniebienie miękkie. Dodatkowo czasami powiększone są migdałki oraz węzły chłonne.

Ponadto osiemdziesiąt pięć procent infekcji gardła z jakimi zgłaszamy się do lekarza internisty jest pochodzenia wirusowego. W takich wypadkach objawy pojawiają się stopniowo. Na początku są lekkie i sprawiają raczej dyskomfort. Silny ból gardła pojawia się po jakimś czasie a wraz z nim dochodzą takie dolegliwości jak poczucie osłabienia i rozbicia, katar, kaszel oraz stan podgorączkowy. Czasami pojawiają się lekko powiększone węzły chłonne. Nieco inne objawy ma bakteryjne zapalenie gardła. Tutaj choroba rozpoczyna się nagle. Szybko pojawia się silny ból, a także wysoka gorączka, która może dochodzić nawet do czterdziestu stopni Celsjusza. W tym wypadku rzadko jednak mamy do czynienia z kaszlem. Najrzadziej występuje zapalenie gardła o podłożu grzybiczym. Zazwyczaj jest ono powikłaniem po bardzo długiej antybiotykoterapii. Często dotyka też osoby przewlekle chore i te, których układ odpornościowy nie pracuje tak dobrze, jak powinien. Wówczas mamy do czynienia z białym nalotem na tylnej ścianie gardła, który często mylony jest z podobnym objawem, który pojawia się przy anginie.

Różnicowanie typów zapalenia gardła nie jest łatwe, dlatego wielu lekarzy w razie wątpliwości wykorzystuje badanie posiewowe.

Jakie leki na ból gardła warto stosować?

To, jakie leki na silny ból gardła stosujemy powinno być uzależnione przede wszystkim od etiologii schorzenia. W przypadku zapalenia na tle bakteryjnym, szczególnie zaś wywołanej gronkowcem anginy, niezbędna jest antybiotykoterapia. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ źle leczona angina może nieść za sobą bardzo poważne powikłania, które zagrażają nawet życiu pacjenta. Zapalenie gardła spowodowane przez grzyby leczone jest odpowiednio dobranymi lekami przeciwgrzybicznymi.

Najczęstszy typ zapalenia gardła, czyli ten wirusowy najczęściej musi minąć samoistnie. Wprawdzie niektórzy lekarze rekomendują leki antywirusowe, ich działanie jest jednak bardzo często poddawane pod wątpliwość. Najbardziej zalecana jest więc terapia objawowa, czyli po prostu uśmierzanie bólu i nawilżanie śluzówki. Poleca się stosowanie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, a także takich, które obkurczają śluzówkę. Dodatkowo przydatne są preparaty dedykowane tego typu dolegliwościom i stosowane miejscowo. Mają one formę tabletek do ssania, aerozoli lub specjalnych płukanek, które mają za zadanie uśmierzać ból i skracać czas trwania infekcji.

Warto pamiętać, że w przypadku ciąży każdy lek powinien być dokładnie konsultowany z lekarzem prowadzącym.

Domowe sposoby na silny ból gardła

Silny ból gardła wymaga czasami dodatkowych środków, z których możemy korzystać w obrębie własnego gospodarstwa domowego. Naturalne metody leczenia bólu polegają przede wszystkim na nawilżaniu śluzówki oraz odkażaniu.

Podczas zapalenia gardła należy dużo pić. Istotne jest jednak to, aby były to napoje ciepłe. Dobrym rozwiązaniem będzie dodawanie do herbaty soku malinowego oraz imbiru. Ten ostatni ma szerokie zastosowanie w leczeniu stanów zapalnych oraz różnego rodzaju infekcji. Z imbiru można zrobić łatwy do przyrządzenia i pyszny syrop. Kilka plasterków wystarczy zagotować w szklance wody a następnie dodać odrobinę cytryny oraz jedną lub dwie łyżeczki miodu. Warto jednak pamiętać, że miód nie jest odpowiednim rozwiązaniem podczas infekcji grzybiczych. Wiele osób zaleca włączenie do diety czosnku. Chociaż z tym "naturalnym antybiotykiem" nie warto przesadzać – dwa lub trzy ząbki dziennie powinny wpłynąć na znaczne skrócenie trwania infekcji.

Bardzo szybką i skuteczną metodą na silny ból gardła jest napar z siemienia lnianego. Ten łatwy do przyrządzenia napój tworzy kojącą warstwę na ścianach gardła i tym samym uśmierza ból. Dwie łyżeczki ziaren siemienia wystarczy zalać szklanką wody i zagotować. Tworzy się charakterystyczny, nieco klejący napój, który jednak świetnie spełnia swoją rolę. Nie bez znaczenia są także skuteczne domowe płukanki, które mogą być wykonane praktycznie przez każdego. Połączenie wody ze zwykłą solą kuchenną niekiedy działa prawdziwe cuda. Jedna łyżeczka soli na szklankę wody to cała receptura. Tak przygotowaną miksturą płuczemy gardło przynajmniej dwa razy dziennie.

artykuł sponsorowany