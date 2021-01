Skąd wziął się hamak? Historia i zastosowanie hamaków

REKLAMA

Gdyby wszyscy wiedzieli, że Krzysztofowi Kolumbowi zawdzięczamy nie tylko odkrycie Ameryki, z pewnością cenilibyśmy go jeszcze bardziej. To właśnie on po wizycie na Karaibach rozpowszechnił w Europie jeden z najbardziej relaksujących elementów wyposażenia balkonu, tarasu lub ogrodu – hamak. Jak to się stało i dlaczego dzisiaj odpoczynek w „wiszącym łóżku” nie ma sobie równych?

Nie wiadomo kto i kiedy dokładnie wymyślił hamak. Prawdopodobnie ktoś wpadł na pomysł rozwieszenia kawałka materiału pomiędzy dwoma drzewami, aby w spokoju odpocząć, a jednocześnie uchronić się przed zwierzętami. Nie ustalono, gdzie hamak pojawił się po raz pierwszy. Mogła to być Australia, Ameryka albo Wyspy Karaibskie. Z pewnością musiało być to miejsce bardzo ciepłe, pierwsze hamaki powstawały z siatkowego materiału. Kiedy Krzysztof Kolumb zobaczył je na Wyspach, postanowił wypróbować pomysł wiszących łóżek na swoich statkach. Wynalazek przyjął się tak dobrze, że hamaki szybko znalazły kolejnych zwolenników w Europie.



Hamak ozdobny na drążkach

Współczesny hamak – rodzaje

Dzisiejszy hamak to nie tylko wiszące na statku łóżku, ale przede wszystkim element wyposażenia balkonu, tarasu lub ogrodu. Znacznie rozszerzyło się znaczenie samego słowa, bo oprócz zawieszonego na dwóch podporach materiału dostępne są hamaki stojące na stelażach – metalowych lub drewnianych. Dzięki temu nie ma konieczności rozwieszania hamaka pomiędzy drzewami. Samo legowisko może być wykonane z tkaniny, drewna, wikliny czy nawet technorattanu. Więcej hamaków ogrodowych do zobaczenia na stronie Ogrodosfera.pl.



Fotel hamakowy na balkonie

Zastosowanie hamaka

Hamak to idealne miejsce do odpoczynku w ogrodzie lub na tarasie. W każdym miejscu wprowadzi atmosferę relaksu i stworzymy z nim efektowne aranżacje. W zależności od rodzaju oraz kolorystyki będzie doskonałym uzupełnieniem przestrzeni w każdym stylu – klasycznym, skandynawskim czy boho. Leżąc w hamaku, możemy się bujać, czytać książkę czy udać się na popołudniową drzemkę. Sprawdzi się, jako miejsce wyciszenia lub usypiania dziecka.

Zalety odpoczynku w hamaku

Regularne leżenie w hamaku zdecydowanie wpływa na samopoczucie, regenerację i rozluźnienie. Miarowe kołysanie ułatwia zasypianie i wpływa na odprężenie całego ciała. W hamaku nie ma punktów, w których mogłoby się ono zetknąć z podłożem. Dzięki temu podczas spania nie ma konieczności obracania się, co pozwala uniknąć bólu i dyskomfortu. Kiedy kładziemy się w hamaku, kręgi układają się we właściwy sposób w stosunku do kości ogonowej i głowy. Ciało ułożone w pozycji V sprawia, że w dolnej części kręgosłupa, dyski ulegają rozciągnięciu, a osoba odpoczywająca wprowadza się w stan medytacji, uwalnia się od bólu i regeneruje siły. Bujanie w hamaku powoduje redukcję stresu. To natomiast doprowadza do obniżenia ciśnienia krwi.



Wygodny bawełniany hamak z kieszenią na książkę lub telefon.

Hamak a zdrowie

Bujanie się w hamaku to nie tylko odpoczynek, ale i realna poprawa stanu zdrowia. Korzystanie z tego rodzaju relaksu korzystnie wpływa na aktywność mózgu. Dzięki temu hamaki zaleca się osobom ze spektrum autyzmu czy z trudnościami w czytaniu lub przyswajaniu wiedzy. Co więcej, pediatrzy z Kolumbii zapoczątkowali terapię hamakową, mającą na celu skuteczną pomoc wcześniakom. Wypoczynek w hamaku pozwala na dłuższy sen, co skutkuje szybszym wzrostem i rozwojem małych dzieci. Niewielkie hamaki umieszcza się wewnątrz inkubatorów, aby noworodki z każdym kolejnym dniem rozwijały się prawidłowo.