Skatepark, pumptruck, wodny plac zabaw i oczko wodne! Tak zmieni się park miejski w Ostrołęce?

Ciekawe ile w ramach ramach zazielenienia" drzew wytną? To jest trend ogólnokrajowy. W ramach "rewitalizacji" wszystko sie wycina...Ale dobrze ktoś napisał ( to znaczy Żeneta jakaś)-mądra głowisia. Ja też zwróciłem uwagę na ten teren za Lidlem na ul. Jana Pawła II. Tam takie bloki stoją. I za tymi blokami taka dżungla się zaczyna. Tam jest świetny teren na park. Tylko jak tam patodeveloperzy zwęszą tai teren to..uu. Wytną wszystko do gołej ziemi i bloki postawią.

"ekolodzy'' ocieplenie klimatu przypisują CO2 tylko niech w upalny dzień usiądą na betonie lub asfalcie i nawet wczesnym wieczorem sprawdzą temperaturę - to zachowuje się jak akumulator temperatury ,oddaje ciepło wieczorem i dalej nas grzeje tyle betonu i asfaltu. Jak ktoś nie wierzy niech po upalnym dniu przejdzie koło domu takiego z czerwonej cegły i spróbuje się do niego dotknąć . Na asfalcie można postawić patelnię i usmażyć jajecznicę można to sprawdzić za chwilę będzie 31 C.

~mroczny mrówkojad , 06:32 05-07-2024 , 80%