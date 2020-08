Sterowanie roletami: jak robić to w inteligentny sposób?

REKLAMA

Automatyka budynkowa w postaci rolet zewnętrznych ma wiele zalet. Oprócz ochrony przed złodziejami pozwala też regulować temperaturę, ograniczać dostęp światła i promieniowania UV, a w trakcie deszczu i gradu chroni stolarkę okienną przed uszkodzeniami. Aby jej obecność była jeszcze bardziej efektywna, warto zadbać o inteligentne sterowanie nią. Na jakiej zasadzie?

Sposoby na manipulowanie roletami

Na rynku znaleźć można kilka rozwiązań, które w szerokim zakresie przyjęły się w polskich domach. Najprostsze z nich to ręczne opuszczanie rolet, znane z wczesnych produktów tego typu, lecz z powodzeniem stosowane do dziś. Drugi typ to automatyka, czyli opuszczanie rolet przy użyciu napędu (silnika) i połączonego z nim przycisku, podobnego do przełącznika światła.

Znacznym usprawnieniem okazało się dodanie jeszcze jednego komponentu, czyli jednego przycisku pozwalającego na zamknięcie wszystkich rolet w całym domu, lub też w danej strefie – przykładowo na piętrze. Jednak prawdziwa rewolucja nastała wraz z tym, jak sterowanie roletami zostało zintegrowane z systemami smart.

Co potrafi inteligentny sterownik?

Dzięki dodatkowemu modułowi elektronicznemu mieszkańcy mogą zupełnie inaczej podejść do metody komunikacji z automatyką domową. Przede wszystkim jest ona możliwa nie tylko za pomocom ściennych przełączników, ale też z poziomu smartfona czy tabletu. Specjalna aplikacja pozwala na podgląd stanu wszystkich rolet w całym mieszkaniu.

Oprócz tego, pojawiają się nowe metody automatyzacji. Można bowiem uzależnić otwarcie bądź zamknięcie przysłony od pory dnia lub warunków pogodowych. Na to, jak bedą się one zachowywały, mogą też wpłynąć taki czynniki jak obecność domowników oraz stan uzbrojenia alarmu.

Głębsza integracja z innymi sprzętami

To właśnie poziom zintegrowania z pozostałą elektroniką w domu jest jednym z najważniejszych powodów decydujących o nieskończonych niemal możliwościach systemu. Wystarczy centralka, taka jak np. w polskim systemie Zamel EXTA, a użytkownik zyskuje dostęp do sterowania ręcznego i automatycznego zarówno w obrębie rolet, jak i temperatury czy oświetlenia. Łączenie ze sobą wszystkich tych elementów może być bardzo głębokie, poprzez opisanie konkretnych scen. Np. można ustalić, że jeśli zapada zmrok w okresie zimowym, to rolety się opuszczają, włączane są konkretne punkty oświetleniowe, a temperatura zwiększana o dwa stopnie. Takie rozwiązanie jest możliwe właśnie przy użyciu odpowiedniej centrali i komponentów komunikujących się z nią.

Dla niezdecydowanych polecana jest lektura artykułu: „ Czy warto zainwestować w automatycznie sterowane rolety? ”. Można tam znaleźć przydatnych podpowiedzi nie tylko w kwestiach związanych z roletami, ale też innymi elementami inteligentnego domu. Jedno jest pewne – inwestycja z pewnością jest tego warta, ponieważ życie wśród rozwiązań smart jest o wiele bardziej komfortowe, niż w przypadku obcowania z tradycyjną automatyką budynkową. Wszyscy, którzy decydują się na dobre, sprawdzone systemy, nigdy już nie chcą wracać do dawnej rzeczywistości – elektronika pozwala im oszczędzać czas, a dzięki temu skupić się na innych czynnościach, niż kontrola i obsługa urządzeń domowych.

materiał partnera