Szczepienie psa - kalendarz szczepień obowiązkowych i zalecanych

Jednym z podstawowych obowiązków właściciela psa jest dopilnowanie szczepień pupila. Szczepienia pozwalają uchronić psa przed groźnymi chorobami i infekcjami, dlatego nie wolno ich zaniedbywać. Dowiedz się więcej na temat szczepień psa. Sprawdź, jakie szczepienia są obowiązkowe, a które zalecane i kiedy należy je wykonywać oraz co może być przeciwwskazaniem do szczepienia!

Dlaczego trzeba szczepić psa

Szczepienia są bardzo ważne dla zdrowia psa, pozwalają chronić go przed chorobami, które mogą wywołać poważne problemy zdrowotne, ciężkie powikłania, a nawet skończyć się śmiercią. Organizm psa otrzymując szczepionkę zostaje przygotowany do obrony przed chorobą. Może się zdarzyć, że pies nie zachoruje w ogóle lub infekcja będzie miała bardzo łagodny przebieg.

Na co szczepić psa - szczepienia obowiązkowe i podstawowe

Niektóre szczepienia, takie jak wścieklizna są obowiązkowe i każdy właściciel psa musi dopilnować, by jego podopieczny został zaszczepiony. Są też szczepienia jedynie zalecane - na tej liście znajdują się choroby, przed którymi opiekun psa może go zaszczepić, choć nie jest to wymaganie.

Szczepienia obowiązkowe psa - przed jakimi chorobami chronią

Wścieklizna - to bardzo groźna, śmiertelna i nieuleczalna choroba psów i ludzi. Za niedopełnienie obowiązku szczepienia psa przeciw wściekliźnie można dostać mandat

Nosówka - ta zakaźna choroba stanowi zagrożenie głównie dla szczeniąt i starszych psów. Choroba powoduje problemy trawienne, neurologiczne, zaburzenia układu oddechowego, a nawet śmierć

Choroba Rubartha (zakaźne zapalenie wątroby) - wirusowa choroba powodująca wysoką gorączkę, utratę apetytu, biegunkę. Może doprowadzić do powstania wodobrzusza, żółtaczki, zapalenia wątroby i śmierci

Parwowiroza (psi tyfus) - zakaźna choroba, na którą narażone są szczeniaki. Szczepienie przeciw parwowirozie jest niezwykle ważne dla młodego psa, dlatego dopóki nie dostanie on dawki szczepionki, należy pilnować, by nie miał kontaktu z innymi psami.

Szczepienia dodatkowe - lista chorób, przed którymi chronią

Leptospiroza - choroba może doprowadzić do uszkodzenia nerek i wątroby. Objawia się gorączką, biegunką, wymiotami, utratą apetytu, osłabieniem.

Kaszel kenelowy - psy zarażają się nim od siebie. Najczęściej ogniskiem zakażeń są hotele lub wystawy dla psów. Choroba powoduje kaszel, który może różne skutki w zależności od stanu zdrowia psa.

Dermatofitoza (grzybica) - powoduje problemy skórne u zwierząt (wypadanie sierści, zaczerwienienia, strupy, świąd)

Borelioza - choroba odkleszczowa, do której dochodzi w wyniku ugryzienia psa przez zakażonego kleszcza. Jest to poważna choroba wielonarządowa (może zaatakować skórę, serce, stawy lub układ nerwowy)

Herpeswiroza - wirusowa choroba, która łatwo się rozprzestrzenia i jest szczególnie niebezpieczna dla szczeniąt

Kiedy szczepić psy - kalendarz szczepień

Szczepienia wczesne

6-7 tydzień: nosówka i parwowiroza

9-10 tydzień: nosówka, parwowiroza, koronowiroza, zakaźne zapalenie wątroby, leptospiroza, kaszel kenelowy

15 tydzień: wścieklizna

Szczepienia standardowe

9-10 tydzień: nosówka, parwowiroza, koronowiroza, choroba Rubartha, kaszel kenelowy, leptospiroza

12-13 tydzień: nosówka, parwowiroza, koronowiroza, choroba Rubartha, kaszel kenelowy, leptospiroza

15 tydzień: wścieklizna

Szczepienia późne

po 12 tygodniu: nosówka, parwowiroza, koronawiroza, choroba Rubartha, kaszel kenelowy, leptospiroza

po 2-4 tygodniach: nosówka, parwowiroza, koronowiroza, choroba Rubartha, kaszel kenelowy, leptospiroza

po kolejnych 2-3 tygodniach: wścieklizna

Po roku należy podać dawki szczepień przypominających

Po szczepieniu - zachowanie psa i działanie szczepionki

Szczepionka nie daje natychmiastowej odporności na chorobę, przeciwko której został zaszczepiony pies. Po jej podaniu układ odpornościowy zaczyna produkować przeciwciała, a o odporności możemy mówić po upłynięciu ok 14-21 dni. Po szczepieniu należy psa obserwować pod kątem wystąpienia odczynu poszczepiennego i zapewnić psu spokój. Jeżeli apatyczne zachowanie utrzyma się w kolejnych dniach po przyjęciu szczepionki, a do tego szczeniak straci apetyt, w miejscu ukłucia pojawi się obrzęk lub tkliwość, wymagana będzie konsultacja z lekarzem.

Przeciwwskazania do szczepień