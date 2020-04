Te sukienki na wesele będą hitem w obecnym sezonie. Oto TOP5 pomysłów

REKLAMA

Jesteś typową fashionistką i uwielbiasz ubierać się zgodnie z najnowszymi trendami? Nie musisz rezygnować z tej zasady podczas szukania idealnej sukienki na wesele. Bądź modną sobą i oczaruj zgromadzonych gości, wybierając jedną z przedstawioną poniżej propozycji. Inspirującej lektury!

Najmodniejsze sukienki na wesele z rozszerzonym dołem

Ten fason sukienki sprawi, że będziesz czuć się królewsko i wyjątkowo, nawet jeśli to nie ty bierzesz ślub tego dnia. Sukienki o rozszerzonym dole tzw. sukienki kloszowane (albo rozkloszowane) mają swoją rzeszę fanek i Ciebie również zachęcamy, aby dołączyć do niej. Dlaczego są tak uwielbiane? Przede wszystkim pasują do różnych typów figury – zakryją szerokie biodra, jak również sprawią, że bardzo szczupła sylwetka stanie się bardziej kobieca. Ponadto pięknie podkreślają zgrabne nogi i współpracują z ciałem podczas ruchu (np. w tańcu). Polecamy szczególnie sukienki wykonane z wielowarstwowego tiulu, który prezentuje się bardzo zmysłowo.

Nowoczesne sukienki na wesele w dopasowanej formie

Tradycyjne sukienki weselne zwykle przybierają luźniejszą formę – są kloszowane lub „puszczone”, zapewniając pełną swobodę ruchów. Bądź modna i nowoczesna – wyróżnij się na weselu, wybierając przylegającą kreację na całej długości ciała! W takiej sukience z pewnością przyciągniesz wzrok, zwłaszcza jeśli masz nienaganną figurę na kształt klepsydry. Wyjątkowo kobieca propozycja, która nie musi być niewygodna – wystarczy, że wybierzesz odpowiedni rozmiar (nie za mały, nie za duży) i oddychający materiał. Zdecyduj się na model o długości midi, aby odznaczał się jeszcze większą elegancją. Nowa kolekcja sukienek na wesele o dopasowanym kroju znajduje się w ofercie marki Talya .

Klasyczne sukienki na przyjęcie weselne o długości maxi

To klasyk, który nigdy nie wyjdzie z mody. Mowa o sukienkach maxi, czyli charakteryzujących się długością do ziemi. Niegdyś zarezerwowana wyłącznie dla druhny, dziś to coraz częściej wybierana opcja także przez kuzynki czy przyjaciółki. Modna sukienka maxi odznacza się również delikatnym dekoltem oraz mocnym kolorem (bardzo popularne są odcienie niebieskiego - granat, kobalt albo grafit). Sukienki maxi dodają powagi i elegancji, którą trudno przyrównać z innymi modelami. W takiej kreacji poczujesz się jak gwiazda Hollywood! Pamiętaj jednak, że to fason mogący przytłaczać sylwetkę (zwłaszcza w przypadku niskich kobiet). Z tego względu rekomendujemy dobór wysokich obcasów – klasycznych szpilek lub sandałów.

Sukienka na wesele z długim rękawem

Kolejną modną nowością w obecnym sezonie jest sukienka z długim rękawem lub o długości 3/4. Taki fason z pewnością będzie wyróżniać się na tle cienkich ramiączek. Ponadto zapewni maksimum swobody podczas zabawy (nic nie będzie spadać ani opadać) oraz zakryje szerokie ramiona. Sukienki na przyjęcie weselne z długim rękawem polecamy zwłaszcza w chłodniejsze pory roku, jeśli jednak wybierzesz model z przepuszczającego powietrze materiału, możesz założyć je także latem.

Sukienka na wesele z fantazyjnym dekoltem