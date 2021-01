TOP 5 rzeczy do zwiedzenia w Zakopanym

REKLAMA

REKLAMA

Zakopane to nie tylko Krupówki – w okolicy mnóstwo jest ciekawych miejsc, oferujących niesamowite widoki i niezapomniane wrażenia. Oto nasze TOP 5 atrakcji Zakopanego!

Gubałówka Wielka Krokiew Giewont Muzeum Tatrzańskie Muzeum Oscypka

Jak sprawić, by wycieczka do Zakopanego była prawdziwie niezapomniana? Z pewnością w pierwszej kolejności należy zadbać o noclegi. Zakopane pełne jest wyjątkowych miejsc oferujących miejsce do spania z widokiem na góry czy zawsze zatłoczone Krupówki. Mając już wygodną bazę, można rozpocząć poszukiwanie przygód - ale co zwiedzić w okolicach? Przedstawiamy 5 najciekawszych miejsc do zwiedzenia w Zakopanym i okolicach.

Gubałówka

Gubałówka to miejsce, którego stałym bywalcom Zakopanego przedstawiać nie trzeba. Szczyt, z którego rozpościera się przepiękny widok na miasto, został właściwie zaanektowany przez turystów i dziś pełno tu straganów i sklepów z pamiątkami, restauracji i kawiarni. Z tego powodu jest to też bezpieczne miejsce na wypad z małymi dziećmi. Prowadzi tu kolejka liniowo-terenowa spod Krupówek.

Wielka Krokiew

Miejsce historyczne dla fanów sportów zimowych, a szczególnie skoków narciarskich. Skocznia, na której swoje wielkie sukcesy odnosił Adam Małysz i gdzie wielokrotnie odbywały się puchary świata i inne konkursy międzynarodowe. Wielką Krokiew możemy podziwiać nie tylko z dołu, ale także po wjechaniu kolejką z góry, czyli z perspektywy skoczków.

Giewont

Jeden z najbardziej znanych polskich szczytów o wysokości 1894 m n.p.m., położony kilka kilometrów od centrum Zakopanego. To wyprawa dla bardziej zaprawionych górskich podróżników – podróż z miasta na szczyt i z powrotem zajmie nam cały dzień i może okazać się dość męcząca, choć nie jest bardzo wymagająca. Po drodze mijamy piękny wodospad Siklawica. Na szczycie z reguły są tłumy, zwłaszcza w sezonie. Oczywiście zdjęcie ze słynnym krzyżem jest obowiązkowe – ale stwarza on wielkie niebezpieczeństwo, jeśli akurat zbiera się na burzę!

Muzeum Tatrzańskie

Jeśli pogoda nie sprzyja albo mamy już dość atrakcji na świeżym powietrzu, polecamy wybranie się do Muzeum Tatrzańskiego. Jest to jedno z najstarszych muzeów regionalnych w Polsce i w ciekawej formie prezentuje eksponaty związane z przyrodą Tatr i lokalną kulturą góralską. Trzy główne wystawy poświęcone są historii, etnografii i przyrodzie Tatr. Muzeum ma też kilka filii, m.in. Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza w willi "Koliba", Muzeum Kornela Makuszyńskiego czy Galerię Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich.

Muzeum Oscypka

Obowiązkowe miejsce dla smakoszy i fanów góralskiego serka! Oprócz stałej ekspozycji możemy załapać się tu na ciekawe zajęcia z wytwarzania oscypka i posłuchać ciekawych opowieści o tradycji i nowoczesności serowarstwa w Tatrach. Niewielkie, prywatne Muzeum Oscypka zdecydowanie przyczynia się do tworzenia unikalnego klimatu Zakopanego.