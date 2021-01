REKLAMA

To może być jedna z największych od wielu lat śnieżyc. Według prognoz synoptyków w poniedziałek w Ostrołęce i okolicach spaść może nawet 20 cm śniegu. Będzie też bardzo ślisko. Ten alert IMGW powinny wziąć sobie do serca zwłaszcza służby drogowe.

~Ja , 21:39 24-01-2021 , 75% Czyli zima znów zaskoczy wlodarza z dwoma piaskarkami bez soli? odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 21:41 24-01-2021 , 69% Dobry wieczór!



Cyt. "To może być jedna z największych od wielu lat śnieżyc. Według prognoz synoptyków jutro w Ostrołęce i okolicach spaść może nawet 20 cm śniegu. Będzie też bardzo ślisko"



Spokojnie, moi mili! Bez paniki! Wszystko jest pod kontrolą. Miasto jest pod profesjonalnym, kompetentnym i zaprawionym w boju zarządem - nic złego więc nie może nas spotkać. Śpię spokojne...

A jak, kurcze blade, jakiś niewydarzony "malkontent" będzie narzekał, to niech się stawi biegusiem w Magistracie i pomoże panu prezydętowi rozwiązać problemy z zalegającym śniegiem i lodem...



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 21:51 24-01-2021 , 65% Panie prezydencie, czekam na uruchomienie odśnieżania dróg w mieście. Jutro rano jadę przez ulicę miasta, czy pan zapłacił ludziom obsługującym pojazdy utrzymania dróg, żeby rozpoczęli pracę wtedy, gdy rozpoczną się opady lub temperatura spadnie poniżej zera?



To nie jest sklep, żeby o 9 rozpoczynać pracę. odpowiedz • oceń :

~Ja , 05:45 25-01-2021 , 100% @~tępiciel lemingów Koparką dasz radę i po zaspach. odpowiedz • oceń :

~wyborczyni obecnych , 07:38 25-01-2021 , 0% @~tępiciel lemingów To jest niestety jedna wielka niewiadoma!

Czy do tego sprzętu są ludzie? - którym trzeba zapłacić!

Czy ktoś wyda oświadczenie ile jest pługów i ile godzin one pracują?

Czy jest odpowiednia ilość pracowników aby te pługi pracowały całą dobę w przypadku intensywnych opadów?



............................................

W przypadku klęski żywiołowej nawet prezes spółki powinien wsiąść za fajerę i pomóc swoim podwładnym!

Ale czy szef zniży się do takiego poziomu??? odpowiedz • oceń :

~Dobra rada , 08:59 25-01-2021 , 100% @~tępiciel lemingów I jak się jechało? Dojechałeś mącicielu? Uważaj z powrotem do domu! odpowiedz • oceń :

~Zima zła , 09:16 25-01-2021 , 100% @~tępiciel lemingów Zima zaskoczyła tępiciela. Zdarza się. Tsk to jest w przyrodzie. Tępiciel chciał a zima póki co nie wysłuchała pobożnych życzeń tego "mieszkańca". odpowiedz • oceń :

~Dorota , 22:03 24-01-2021 , 73% Pisalem o tym już rano żeby służby były przygotowane bo coś oni wolno łapią co się dzieje...

Jak to spieprza a jeszcze mało tego prezydent nie zareaguje wystawiając karę czy coś podobnego, to prezydent nie nadaje się do tej funkcji... Jak się podpisuje pod taka praca to świadczy tylko o nim i o tych co na niego głosowali... Obserwujemy... odpowiedz • oceń :

~Natalia , 22:09 24-01-2021 , 79% Już media im podpowiadaja co mają robić... Proponuję zróbmy im harmonogram jka mają działać bo widać że tam osoby zatrudnione od myślenia jakoś w dziwny sposób przeszły rekrutację... Proponuję sprawdzić po nazwiskach czy się nie powtarzają, czy nie ma pociotków itd bo coś moim zdaniem nie radzą sobie a uważam że Ostrołęce jest masa kompetentnych osób...

Mieszkancy obserwujemy jutro i jak to zawala szukamy czemu to nie trybi...

A prezydent jeśli ma klasę, szanuje mieszkańców, i nie daje robić siebie w bambuko za poprzednie odsniezanie powinien dać karę... Chyba że się podpisuje pod taka praca i to go cieszy to co innego... odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 22:13 24-01-2021 , 75% @~Natalia Prezydent jeśli ma klasę, to powinien dać karę sobie, jeśli miasto nie będzie odśnieżone. odpowiedz • oceń :

~Ehhhh , 22:16 24-01-2021 , 77% Zaklad że pomimo ostrzeżeń komentujących na forach, pomimo ostrzeżeń portali internetowych jutro dadzą ciała? Z samego rana jadę do Łomży, wyślę zdjęcia portal z ostrołęki i później z Lomzy porównacie sobie...

Moim zdaniem ich intelekt nie potrafi tego ogarnąć...

Jutro porównamy... odpowiedz • oceń :

~Łopatą w rękę , 22:35 24-01-2021 , 30% Zimę mamy, nie będzie się jeździło jak w lecie.Służby drogowe swoją drogą, a sami nie możecie się wziąć za łopaty i przynajmniej chodniki czy pobocza wokół posesji ogarnąć - nic się wam nie stanie, wieczory długie trochę ruchu nie zaszkodzi. U Mnie tam spych żaden nie jechał, ale asfalt na przeciwko domu czarny. odpowiedz • oceń :

~Ogrodnik za najniższa Kra , 22:53 24-01-2021 , 73% @~Łopatą w rękę Ale po co mamy to robić skoro płacimy za to podatki? Ok możemy sami odniezac, sami gasić pożary samy się bronić, czy leczyć ale w takim razie oddajcie nam podatki bo w społeczeństwie nieformalnie ustalilismy ze są osoby za to odpowiedzialne i za to płacimy podatki...

Ale widać niektórzy pomimo że biorą kasę nie radzą sobie z zadaniami...

A są jeszcze chamy którzy biorą kasę z naszych podatków i jeszcze mówią odśnieżajcie sami...

NO COMMENT! odpowiedz • oceń :

~hej , 23:57 24-01-2021 , 63% @~Łopatą w rękę Ta linia obrony Kulika zaczyna być kuriozalna... Albo jego elektorat to idioci. odpowiedz • oceń :

~Łopatą w rękę , 05:11 25-01-2021 , 60% @~Ogrodnik za najniższa Kra Właśnie takie to jest podejście do życia w dzisiejszych czasach.Placę to wymagam, a czy Ty jeden z drugim wykonując pracę za którą ci płacą tak rzetelnie wykonujesz. Najlepiej rozgrzeszyć się w ten sposób, nieważne że np. śmieci leżą zaraz za twoim płotem, nie podniosę to już nie moje innym płacą za sprzątanie. Oj ludzie, ludzie mniej narzekania. odpowiedz • oceń :

~Łopatą w rękę , 05:19 25-01-2021 , 42% @~hej Nie mam nic wspólnego z jakimś Kulikiem czy jak mu tam.A czy to będzie Kulik czy kto inny, to i tak będziecie narzekać. Śniegu z 5 cm. i już taka bieda, kiedyś nie było opon zimowych, drogi zasypane po brzegi i jakoś każdy przejechał. A teraz najlepiej jakby czarny asfalt był zimą. odpowiedz • oceń :

~WC , 03:47 25-01-2021 , 38% Jutro może popadać śnieg. Więc jutro może wyjadą pługi.Ale h z tego bo przecież tępy d**** chce już😀 Nie wychodź z wychodka tępy. Jutro pewnie też się usrasz. odpowiedz • oceń :

~DO ROBOTY , 07:13 25-01-2021 , 63% jak nie nadaje się ?

jak ?

"jutro na 9 ". "zapraszam. do siebie"

.

wszystkich, którzy na mnie głosowali



Z ŁOPATAMI...



odpowiedz • oceń :

~Leń , 09:03 25-01-2021 , 50% @~DO ROBOTY Pracusiu! A ty przy kompie! Nie pracujesz? To leż! odpowiedz • oceń :

~narciarz biegowy , 07:25 25-01-2021 , 100% Może nareszcie w tym roku pobiegam na nartach biegowych!

Dla mnie super! odpowiedz • oceń :

~Kierowca , 08:39 25-01-2021 , 100% 25 stycznia. 7"30 informuje, iż drogowcy dali radę, drogi odśnieżone :) odpowiedz • oceń :

~AA , 09:22 25-01-2021 , 0% To ta kobiecina od komentarza niech łopatę grzeje.Bo czekają w opk

odpowiedz • oceń :

