Wnętrze w stylu Art Deco - modne wzory tapet w 2020 roku

Tapety w stylu Art Deco co jakiś czas powracają do szczególnych łask. Również w ostatnim czasie stały się niezwykle modne - rok 2020 to niewątpliwie czas ich wyjątkowej popularności. Trudno się temu dziwić, bo wzory, które na nich widnieją, są wyrafinowane i doskonale wpisują się w gust prawdziwych estetów. To właśnie dzięki tym tapetom można stworzyć oryginalną i dodającą pomieszczeniu luksusu dekorację ścian.

Czym charakteryzuje się styl Art Deco?

Najpierw warto wspomnieć o tym, że nieprzypadkowo właśnie teraz Art Deco przeżywa swój renesans. Przecież swoje początki miał on około 100 lat temu, w latach 20. ubiegłego roku. Trzeba zauważyć, że również odzież nawiązująca do mody tego okresu stała się przedmiotem zainteresowania topowych projektantów. Tapety Art Deco można rozpoznać po tym, że występują na nich starannie wykonane, eleganckie kwiatowe wzory lub zwierzęce motywy. Typowe dla tapet tego rodzaju jest zastosowanie bordiury, czyli ozdobnego pasa, obramowania jej brzegów. Nierzadko można trafić na tapety Art Deco przyciągające uwagę efektownym geometrycznym deseniem, często tematem przedstawionych wzorów jest egzotyka. Barwne, zachwycające ptaki i motyle lub inne owady, bujna orientalna roślinność inspirowały i wciąż inspirują wielu projektantów tworzących w nawiązaniu do estetyki tego stylu.

Bardzo ważna jest też sama kolorystyka typowa dla Art Deco. Częste jest połączenie czerni ze złotem lub srebrem, projektanci wykorzystują także głęboką zieleń, ciemną czerwień, granat, a także biel i kremowe odcienie. Oglądając tapety Art Deco, od razu można dostrzec, że właśnie te barwy dominują w ofertach.

Jakie wzory tapet Art Deco są najmodniejsze w 2020 roku?

Wybierając tapetę do swojego mieszkania, trzeba kierować się różnymi względami, nie tylko obowiązującymi trendami. Na szczęście, jeśli chodzi o tapety w stylu Art Deco, to można sobie pozwolić na dość dużą różnorodność. Na czasie są zarówno ciemne tapety z geometrycznymi wzorami w złotym kolorze, które najbardziej pasują do awangardowych wnętrz, jak i jasne modele z subtelnym deseniem. Należy pamiętać o tym, że ciemne tapety mogą nieco przytłaczać niewielki pokój, podobnie jak bardzo mocny, rzucający się w oczy wzór. Nie ma jednak potrzeby rezygnować z takich projektów, nawet jeśli chodzi o udekorowanie ścian w małym mieszkaniu. Znakomitym rozwiązaniem jest położenie ciemnej tapety jedynie na jednej ścianie - efekt będzie bardzo intrygujący! Hitem ostatnich miesięcy są na przykład tapety Art Deco z motywem pawich piór. Połyskujące pióra stworzą niesamowity klimat. Nieco bardziej uniwersalny i również bardzo modny jest motyw stylizowanych złotych rombów, popularne są też eleganckie rozety. Warto też pomyśleć o tapecie z liśćmi palmy, orientalnymi kwiatami o misternie przedstawionej strukturze lub z muszlowym wzorem.

Tapety Art Deco okazują się niezawodne, gdy chce się nadać salonowi lub sypialni bardziej prestiżowego charakteru. Najmodniejsze projekty tego rodzaju sprawią, że w mieszkaniu zapanuje niepowtarzalna atmosfera.